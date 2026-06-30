Deportes

Yan Diomandé, figura de Costa de Marfil en el Mundial 2026, daría un golpe en el mercado de fichajes: firmaría con el PSG

El jugador, a pocas horas del partido contra Noruega, se volvió noticia en Europa por su posible elección hacia el equipo de Luis Enrique, actual bicampeón de la Champions

Guardar
Google icon
Yan Diomandé ha sido uno de los jugadores destacados en Costa de Marfil para superar la fase de grupos en el Mundial 2026 - crédito Kevin Sousa/IMAGIN IMAGES vía Reuters
Yan Diomandé ha sido uno de los jugadores destacados en Costa de Marfil para superar la fase de grupos en el Mundial 2026 - crédito Kevin Sousa/IMAGIN IMAGES vía Reuters

El acuerdo con el PSG perfila el próximo paso de Yan Diomande mientras el extremo disputa el Mundial 2026 con Costa de Marfil, pues el atacante de RB Leipzig alcanzó un acuerdo en términos personales con PSG para incorporarse la próxima temporada.

El jugador habría elegido al club parisino por ser el mejor escenario para los próximos años de su carrera, pues es bicampeón de la Champions League y un proyecto exitoso del técnico Luis Enrique, que se encargó de forjar estrellas para el deporte internacional como Ousmane Dembélé, al que recuperó y salió ganador del Balón de Oro 2025.

PUBLICIDAD

Diomande apunta a ser uno de los grandes movimientos del mercado tras una campaña con 13 goles y 10 asistencias entre todas las competiciones. A sus 19 años, figura entre las revelaciones del torneo y del mercado estival.

Las cifras y el ascenso del posible fichaje del PSG

El jugador tiene un valor de mercado de 90 millones según Transfermarkt y podría salir del Leipzig por una cifra cercana a 130 millones, informaron medios como The Athletic, mientras que el PSG afrontaría la operación tras la salida inminente de Gonçalo Ramos al Milan a cambio de 70 millones.

El diario Marca recordó que hace apenas 18 meses jugaba en la DME Sports Academy de Florida. Luego pasó por Leganés, donde debutó como profesional ante el Real Madrid, antes de que Leipzig lo fichara en el verano de 2025 por 20 millones de euros.

PUBLICIDAD

Yan Diomandé fue titular en los tres partidos de Costa de Marfil en la fase de grupos del Mundial 2026 - crédito Mike Segar/REUTERS
Yan Diomandé fue titular en los tres partidos de Costa de Marfil en la fase de grupos del Mundial 2026 - crédito Mike Segar/REUTERS

Ese recorrido ayuda a explicar por qué su salida del club alemán ya se daba por hecha al cierre de la temporada en la Bundesliga. El mismo medio señaló que en febrero también se le vinculó con Liverpool, aunque ahora el escenario que gana fuerza es París.

El Paris Saint-Germain es un equipo que he amado desde niño. Mi padre apoya al Paris Saint-Germain, y es un equipo que admiro como aficionado al fútbol”, dijo Diomandé, citado por el portal español, previo al amistoso contra Francia a principios de junio, previo al Mundial 2026.

El PSG se reforzaría con una de las joyas de Costa de Marfil y talento juvenil en la pasada temporada de la Bundesliga - crédito Bernadett Szabo/REUTERS
El PSG se reforzaría con una de las joyas de Costa de Marfil y talento juvenil en la pasada temporada de la Bundesliga - crédito Bernadett Szabo/REUTERS

El atacante añadió que “sería un placer para mí venir a jugar aquí con uno de los clubes más grandes. Siempre es un placer venir aquí porque, al hablarse francés, creo que adaptarme no sería difícil. Pero, ¿por qué no? No creo que esté mirando hacia el futuro ni enfocándome en nada más. Como he dicho, sigo concentrado en la Copa del Mundo. Después de eso, los clubes arreglarán las cosas entre ellos y veremos qué pasa”.

Diomande aplaza el mercado para centrarse en Costa de Marfil

En el estadio de Dallas, Yan Diomandé evitó profundizar sobre su futuro antes del cruce ante Noruega. El partido de dieciseisavos de final se jugará el martes a las 12:00 p. m., hora de Colombia, y el ganador se verá con Brasil en octavos.

“Siempre es bueno enfrentarse a los grandes. Haaland es un gran jugador, pero no es el único que puede hacernos daño. Tienen muchos jugadores de calidad a los que prestaremos atención. Vamos a intentar reducir el riesgo al máximo”, señaló el juvenil marfileño.

Yan Diomandé es una de las cartas de Costa de Marfil para romper la defensa de Noruega en el Mundial 2026 - crédito Hannah Mckay/REUTERS
Yan Diomandé es una de las cartas de Costa de Marfil para romper la defensa de Noruega en el Mundial 2026 - crédito Hannah Mckay/REUTERS

Diomandé también habló sobre su carta a su hermana fallecida a los 15 años, la cual se volvió tendencia entre los aficionados: “Estoy orgulloso de mí mismo. Desde hace mucho tiempo he pasado por muchas cosas, muchos problemas con la familia, con personas cercanas. Estoy orgulloso de estar aquí hoy, y jugar por mi país. El Mundial es la competición más grande del mundo. Jugar un Mundial por tu país es siempre lo que he querido, y por eso quiero darlo todo.”

Pasando al partido, el extremo se refirió a cómo llega Noruega, que rotó plantilla ante Francia para llegar con sus titulares frescos a dieciseisavos: “En el fútbol no hay verdades absolutas. Puedes alinear a tu mejor equipo en los tres partidos de grupo y ganar en la segunda ronda, o puedes perder en la segunda ronda. No hay verdades absolutas. Creo que la única verdad la conoceremos mañana”.

Temas Relacionados

PSGMundial 2026Yan DiomandéSelección Costa de Marfil Mundial 2026Costa de Marfil vs NoruegaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gary Lineker y sus elogios a Colombia y James Rodríguez: “El mejor 0-0 que he visto”

El exfutbolista inglés se tomó un momento en su pódcast de Netflix para referirse al juego de la Tricolor en Miami, cuestionando la falta de definición de los de Néstor Lorenzo

Gary Lineker y sus elogios a Colombia y James Rodríguez: “El mejor 0-0 que he visto”

Javier Burrai no sería el único refuerzo de Millonarios: estos serían los dos fichajes que prepararía

El club reorganiza su plantel, tendría casi lista la renovación en el arco y el ataque con otro portero, además del argentino, y un extremo

Javier Burrai no sería el único refuerzo de Millonarios: estos serían los dos fichajes que prepararía

Costa de Marfil vs. Noruega: hora y dónde ver la serie de dieciseisavos entre los elefantes y los vikingos

Los africanos aspiran a seguir haciendo historia, mientras que los nórdicos apelarán a su fuerza ofensiva para continuar en el Mundial de la FIFA

Costa de Marfil vs. Noruega: hora y dónde ver la serie de dieciseisavos entre los elefantes y los vikingos

Yan Diomandé demostró confianza en que Costa de Marfil pueda dar la sorpresa ante Noruega: “En el fútbol no hay verdades absolutas”

El atacante de los Elefantes compareció en rueda de prensa, antes del partido de dieciseisavos de final ante Noruega en Dallas

Yan Diomandé demostró confianza en que Costa de Marfil pueda dar la sorpresa ante Noruega: “En el fútbol no hay verdades absolutas”

Colombia vs. Ghana en riesgo por ola de calor extremo en Kansas: podría haber una sensación térmica de hasta 43 grados centígrados

Las autoridades se mantienen alerta por el aumento de las temperaturas que pueden comprometer el tránsito normal del compromiso por dieciseisavos de final

Colombia vs. Ghana en riesgo por ola de calor extremo en Kansas: podría haber una sensación térmica de hasta 43 grados centígrados
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

ENTRETENIMIENTO

Sebastián Vega reveló cómo es su relación actual con su ex Lina Tejeiro y cómo vivieron la competencia en ‘MasterChef Celebrity’

Sebastián Vega reveló cómo es su relación actual con su ex Lina Tejeiro y cómo vivieron la competencia en ‘MasterChef Celebrity’

Matt Damon y John Leguizamo se robaron las miradas en el partido entre Colombia y Portugal: este fue el motivo de su aparición en Miami

La cercanía entre Altafulla y Melissa Martínez enciende los rumores de un romance en pleno Mundial 2026

Fredy Guarín fue captado tomado de la mano de Andreina Fiallo en Estados Unidos

Ana Karina Soto se refirió a la salida del aire de ‘Mañana Express’ y lo difícil que fue despedirse de sus compañeros

Deportes

Lucas González se despidió del Deportes Tolima en medio de críticas por llegar a Nacional: “Nuestros caminos se separan”

Lucas González se despidió del Deportes Tolima en medio de críticas por llegar a Nacional: “Nuestros caminos se separan”

Gary Lineker y sus elogios a Colombia y James Rodríguez: “El mejor 0-0 que he visto”

Javier Burrai no sería el único refuerzo de Millonarios: estos serían los dos fichajes que prepararía

Costa de Marfil vs. Noruega: hora y dónde ver la serie de dieciseisavos entre los elefantes y los vikingos

Yan Diomandé demostró confianza en que Costa de Marfil pueda dar la sorpresa ante Noruega: “En el fútbol no hay verdades absolutas”