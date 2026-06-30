Yan Diomandé, figura de Costa de Marfil en el Mundial 2026, daría un golpe en el mercado de fichajes: firmaría con el PSG

Yan Diomandé ha sido uno de los jugadores destacados en Costa de Marfil para superar la fase de grupos en el Mundial 2026 - crédito Kevin Sousa/IMAGIN IMAGES vía Reuters

El acuerdo con el PSG perfila el próximo paso de Yan Diomande mientras el extremo disputa el Mundial 2026 con Costa de Marfil, pues el atacante de RB Leipzig alcanzó un acuerdo en términos personales con PSG para incorporarse la próxima temporada.

El jugador habría elegido al club parisino por ser el mejor escenario para los próximos años de su carrera, pues es bicampeón de la Champions League y un proyecto exitoso del técnico Luis Enrique, que se encargó de forjar estrellas para el deporte internacional como Ousmane Dembélé, al que recuperó y salió ganador del Balón de Oro 2025.

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Diomande apunta a ser uno de los grandes movimientos del mercado tras una campaña con 13 goles y 10 asistencias entre todas las competiciones. A sus 19 años, figura entre las revelaciones del torneo y del mercado estival.

Las cifras y el ascenso del posible fichaje del PSG

El jugador tiene un valor de mercado de 90 millones según Transfermarkt y podría salir del Leipzig por una cifra cercana a 130 millones, informaron medios como The Athletic, mientras que el PSG afrontaría la operación tras la salida inminente de Gonçalo Ramos al Milan a cambio de 70 millones.

El diario Marca recordó que hace apenas 18 meses jugaba en la DME Sports Academy de Florida. Luego pasó por Leganés, donde debutó como profesional ante el Real Madrid, antes de que Leipzig lo fichara en el verano de 2025 por 20 millones de euros.

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Yan Diomandé fue titular en los tres partidos de Costa de Marfil en la fase de grupos del Mundial 2026 - crédito Mike Segar/REUTERS

Ese recorrido ayuda a explicar por qué su salida del club alemán ya se daba por hecha al cierre de la temporada en la Bundesliga. El mismo medio señaló que en febrero también se le vinculó con Liverpool, aunque ahora el escenario que gana fuerza es París.

“El Paris Saint-Germain es un equipo que he amado desde niño. Mi padre apoya al Paris Saint-Germain, y es un equipo que admiro como aficionado al fútbol”, dijo Diomandé, citado por el portal español, previo al amistoso contra Francia a principios de junio, previo al Mundial 2026.

El PSG se reforzaría con una de las joyas de Costa de Marfil y talento juvenil en la pasada temporada de la Bundesliga - crédito Bernadett Szabo/REUTERS

El atacante añadió que “sería un placer para mí venir a jugar aquí con uno de los clubes más grandes. Siempre es un placer venir aquí porque, al hablarse francés, creo que adaptarme no sería difícil. Pero, ¿por qué no? No creo que esté mirando hacia el futuro ni enfocándome en nada más. Como he dicho, sigo concentrado en la Copa del Mundo. Después de eso, los clubes arreglarán las cosas entre ellos y veremos qué pasa”.

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Diomande aplaza el mercado para centrarse en Costa de Marfil

En el estadio de Dallas, Yan Diomandé evitó profundizar sobre su futuro antes del cruce ante Noruega. El partido de dieciseisavos de final se jugará el martes a las 12:00 p. m., hora de Colombia, y el ganador se verá con Brasil en octavos.

“Siempre es bueno enfrentarse a los grandes. Haaland es un gran jugador, pero no es el único que puede hacernos daño. Tienen muchos jugadores de calidad a los que prestaremos atención. Vamos a intentar reducir el riesgo al máximo”, señaló el juvenil marfileño.

Yan Diomandé es una de las cartas de Costa de Marfil para romper la defensa de Noruega en el Mundial 2026 - crédito Hannah Mckay/REUTERS

Diomandé también habló sobre su carta a su hermana fallecida a los 15 años, la cual se volvió tendencia entre los aficionados: “Estoy orgulloso de mí mismo. Desde hace mucho tiempo he pasado por muchas cosas, muchos problemas con la familia, con personas cercanas. Estoy orgulloso de estar aquí hoy, y jugar por mi país. El Mundial es la competición más grande del mundo. Jugar un Mundial por tu país es siempre lo que he querido, y por eso quiero darlo todo.”

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Pasando al partido, el extremo se refirió a cómo llega Noruega, que rotó plantilla ante Francia para llegar con sus titulares frescos a dieciseisavos: “En el fútbol no hay verdades absolutas. Puedes alinear a tu mejor equipo en los tres partidos de grupo y ganar en la segunda ronda, o puedes perder en la segunda ronda. No hay verdades absolutas. Creo que la única verdad la conoceremos mañana”.