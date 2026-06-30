El desempleo en Colombia bajó a 8% en mayo con respecto al 2025: esto dice el informe del Dane

La desocupación en Colombia se ubicó en 8,8% en abril de 2026 y se mantuvo en el mismo nivel de un año antes, según el Dane - crédito Dane

La desocupación en Colombia se ubicó en 8,8% en abril de 2026 y se mantuvo en el mismo nivel de un año antes, aunque el mercado laboral mostró más personas trabajando, una participación más alta y una caída de la informalidad, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

“El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informa que la Tasa de Desocupación (TD) para el total nacional en abril de 2026 se ubicó en 8,8%, manteniéndose sin variación con respecto al mismo mes de 2025″, dice el comunicado de la entidad oficial.

El mismo mes, la población ocupada aumentó en 701 mil personas frente a abril de 2025, mientras la población desocupada creció en 67 mil. La Tasa Global de Participación subió de 63,7% a 64,7% y la Tasa de Ocupación pasó de 58,1% a 59,1%.

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El Dane reveló que la tasa de desempleo para mayo de 2026 se mantuvo en 8,8% con respecto al mismo periodo de 2025 - crédito Dane

La lectura central del informe es doble: el desempleo no bajó en el agregado nacional, pero más personas entraron al mercado de trabajo y más personas consiguieron empleo. En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la tasa también fue de 8,8%, apenas por encima del 8,7% registrado un año atrás.

A nivel nacional, la tasa de desocupación de las mujeres fue de 10,9%, mientras la de los hombres se situó en 7,1%. La brecha de género fue de 3,8 puntos porcentuales, una reducción de 0,3 puntos frente a abril de 2025, cuando había sido de 4,1 puntos.

El reporte del Dane también señaló que la tasa de desocupación desestacionalizada preliminar fue de 8,7% para el total nacional y de 8,8% para las 13 ciudades y áreas metropolitanas. En ambos casos, el resultado se mantuvo sin variación frente a abril del año anterior.

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Administración pública, educación y salud lideraron el aumento del empleo en Colombia, mientras comercio y reparación de vehículos registraron la mayor caída - crédito Dane

Por ramas de actividad, el mayor aporte al aumento de la ocupación provino de administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana, con 234 mil personas. Le siguieron construcción, con 153 mil, y actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicio, con 148 mil.

La principal caída se registró en comercio y reparación de vehículos, donde hubo 85 mil personas menos ocupadas.

En la distribución geográfica del empleo, el incremento se explicó sobre todo por otras cabeceras, con un crecimiento de 5,6% y una contribución de 1,5 puntos porcentuales, y por las 13 ciudades y áreas metropolitanas, con 2,3% y una contribución de 1,1 puntos.

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Quibdó volvió a registrar la mayor tasa de desocupación del país

Quibdó volvió a registrar la mayor tasa de desocupación del país con 25,1%, por delante de Cartagena y Riohacha, según el Dane - crédito Dane

Entre las ciudades medidas, las tasas de desocupación más altas se observaron en Quibdó con 25,1%, Cartagena con 13,1% y Riohacha con 12,8%. Las tres presentaron variaciones estadísticamente significativas.

“Las mayores tasas para este segmento se registraron en Quibdó (34,9%), Cartagena (22,1%) y Santa Marta (22,0%). Quibdó y Santa Marta presentaron variaciones estadísticamente significativas”, dice el documento.

Las menores tasas se registraron en Villavicencio con 7,5%, Pereira A.M. con 7,6% y Bucaramanga A.M. con 7,9%. En ese grupo, Pereira A.M. mostró una variación estadísticamente significativa.

La informalidad laboral descendió en abril de 2026. La proporción de población ocupada informal cayó 0,8 puntos porcentuales en el total nacional, 0,2 puntos en 23 ciudades y áreas metropolitanas y 0,1 puntos en 13 ciudades y áreas metropolitanas, hasta ubicarse en 54,2%, 42,0% y 40,8%, respectivamente.

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“En abril de 2026 la proporción de población ocupada informal disminuyó 0,8 p.p. en el total nacional, 0,2 p.p. en 23 ciudades y áreas metropolitanas y 0,1 p.p. en 13 ciudades y áreas metropolitanas, alcanzando el 54,2%, 42,0% y 40,8% respectivamente”, se observa en el comunicado emitido por el Dane.

En el trimestre móvil febrero-abril de 2026, la tasa de desocupación nacional fue de 8,9%. En ese mismo periodo, la Tasa de Ocupación fue de 59,0% y la Tasa Global de Participación llegó a 64,8%.

Para la población joven, la tasa de desocupación en el trimestre móvil febrero-abril se ubicó en 16,2%. Las cifras más altas se registraron en Quibdó con 34,9%, Cartagena con 22,1% y Santa Marta con 22,0%; las más bajas, en Villavicencio con 11,3%, Pereira A.M. con 12,0% y Neiva con 13,8%.

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