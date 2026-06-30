Millonarios resolvió la situación militar de Mario Vanemerak: “Me tocaban las Malvinas”

Mario Vanemerak contó que evadió el servicio militar en Argentina y que esa decisión le causó problemas para salir del país cuando Millonarios lo quiso contratar - crédito Colprensa

Mario Vanemerak es un nombre ineludible para los hinchas de Millonarios. El argentino fue uno de los nombres clave en los dos títulos del cuadro Embajador en 1987 y 1988, con los que se puso punto final al dominio del América de Cali, en una década marcada por el talento de la mayoría de los clubes del rentado local, como por el impacto del dinero del narctotráfico en este proceso.

El argentino llegó al cuadro albiazul en 1987 procedente de Vélez Sarsfield, pese a que venía siendo seguido por varios clubes del rentado local, incluído el América. Sin embargo, su fichaje tuvo que enfrentar un obstáculo.

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Según relató durante su paso por el pódcast Historias cor Ritmo, Vanemerak evadió el servicio militar y eso le generó problemas para salir de Argentina.

Nacido en 1963, al futbolista le correspondía por su año de clase hacer el servicio militar en 1982, el mismo año que se desató la Guerra de las Malvinas. Sin embargo, su mamá se negó a permitir que se presentara.

“Vos no te vas a presentar para que te maten en una guerra, ¿qué vamos a ganar a Inglaterra?”, recordó Vanemerak, citando las palabras de su madre, añadiendo que no fueron pocos los compañeros suyos que debieron ir a la guerra.

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La Guerra de las Malvinas marcó el año en que a Mario Vanemerak le correspondía hacer el servicio militar, al que no se presentó por decisión de su familia - crédito NA

“Hubo muchos, muchos muchachos que fueron, le daban el fusil y los mandaban a la guerra, sí. Hubo un compañero con el que jugábamos en contra. Él jugaba en Huracán y yo en Vélez, en las inferiores. Omar De Felippe, que hoy es un técnico muy importante en Argentina, él estuvo en la guerra”, señaló.

Durante años sorteó los controles con un truco sencillo. En Argentina, el DNI indica si una persona es apta para el servicio militar, por lo que Vanemerak procuraba llevar siempre a la mano su documento de identidad para evitar problemas en caso de ser detenido. De este modo, mientras viajaba con las selecciones juvenil y mayor, entraba y salía del país sin inconvenientes.

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Sin embargo, cuando Millonarios adquirió su pase desde Vélez Sarsfield y quiso radicarlo en Colombia, saltó su condición de desertor. Un intermediario que gestionaba trámites para jugadores colombianos llegó al Hotel Panamericano, en pleno centro de Buenos Aires, con la noticia: “Este pibe no puede viajar”.

El traspaso de Mario Vanemerak a Millonarios destapó su condición de desertor, hecho que estuvo a punto de truncar el fichaje - crédito captura de pantalla redes sociales

Vanemerak, que ya había cobrado el 15% que le correspondía legalmente del pase, temió tener que devolver el dinero y perder la oportunidad económica que representaba para él y su familia ese salto.

Guillermo Gómez, el directivo de Millonarios que lideró la operación, reaccionó de inmediato. Le dijo al intermediario que resolvería el asunto. Junto a Héctor Yazalde, su apoderado, un abogado y el conductor, viajaron a Rosario, ciudad a la que pertenecía su domicilio legal, y relató que la situación se aregló con dinero, luego de lo cual recibió autorización para abandonar Argentina.

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El alivio fue mayor por su destino, de haberse reportado para el servicio militar: “Aparte a mí me tocaba dos años, porque allá en Argentina hay unos números, por ejemplo, del 800 para arriba, yo tenía el 913. Del 800 para arriba son dos años. Me tocaba marina. Tierra es un año. Entonces, a mí me tocaba marina”. relató.

El desenlace fue veloz. “Eso fue como un martes y el jueves ya estaba haciendo fútbol en Colombia a la tarde”, recordó. El sábado siguiente viajó a Manizales para debutar con Millonarios. Gómez —que falleció asesinado tiempo después—, le dio un mensaje de bienvenida que Vanemerak recuerda hasta hoy: “Bueno, pibe, ya solucionamos todo, lo único que nos queda es ser campeón”.

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Mario Vanemerak recordó que en Millonarios las directivas garantizaban sueldos y premios, pero exigían rendir y salir campeón - crédito Colprensa

En ese sentido, Vanemerak recordó que las directivas estaban pendientes de los sueldos de los jugadores, pero la exigencia de ser campeones era proporcional. “A nosotros siempre a los extranjeros nos daban el carro, el apartamento.

Vivíamos muy bien, no nos faltaba nada. Lo único que teníamos que hacer era rendir y salir campeón. Ese era el objetivo. Siempre lo tuvieron al día. Premio de acá, premio de allá. Nunca tuvimos inconveniente económico. Solamente te tenías que dedicar a jugar, a cuidarte y a salir campeón. ‘Para eso los trajeron’, eso lo dijo don Guillermo: ‘Ustedes vienen para ser campeón. Si son segundos, son un fracaso y los tengo que sacar’. Y fue así”, cerró.

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