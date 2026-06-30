Documento confirmaría razones del traslado del coronel Reinaldo Maldonado, cuestionado por saludar a De la Espriella: sería por fallas en su gestión

El Ejército Nacional trasladó al teniente coronel Reinaldo Alexánder Maldonado Oicata por presuntas irregularidades administrativas y no por el saludo militar a Abelardo de la Espriella - crédito Prensa Fuerzas Militares/@JaviPekerman/X

En medio de la polémica por el traslado del teniente coronel Reinaldo Alexánder Maldonado Oicata, comandante del Batallón de Mantenimiento, y el mayor Camilo Andrés Gualtero Melo, segundo comandante, supuestamente por haber extendido un saludo militar al presidente electo Abelardo de la Espriella en Bogotá, se conocieron nuevos detalles del movimiento autorizado por el Ejército Nacional.

En un documento oficial, revelado por Caracol Radio, se confirmó que dicho traslado de Maldonado tiene su origen en presuntas irregularidades administrativas detectadas en la unidad bajo su mando y no en el saludo militar al presidente electo.

La orden, fechada el 27 de mayo de 2026, dispuso la presentación inmediata del oficial en la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 8 (Fudra8) en Tame, Arauca. Esta notificación ocurrió un mes antes de que estallara la controversia en plataformas digitales, lo que descarta cualquier vínculo con el episodio del saludo.

PUBLICIDAD

El motivo del traslado estaría vinculado a una investigación interna por presuntas irregularidades en el Batallón de Mantenimiento “José María Rosillo” de Bogotá, donde Maldonado ejercía como comandante. Un informe del Comando Logístico del Ejército detalla que, entre el 30 de abril y el 26 de mayo, se identificaron múltiples hallazgos críticos en la gestión de esa unidad.

Entre los problemas detectados figura una posible paralización no justificada de cuatro o cinco meses en la producción de monedas, escudos y medallas, pese a que los almacenes contaban con materia prima suficiente para fabricar 15.611 unidades, correspondientes al contrato 010 de 2025. Además, se reportó el presunto ingreso irregular de unos 2.000 escudos en un vehículo institucional, sin el debido registro en el libro de servicio, lo que apunta a una posible manipulación contractual para simular fabricación propia de productos adquiridos externamente.

PUBLICIDAD

La investigación también reveló fallas de calidad en la medalla “Fe en la Causa”, cintas que no cumplían con los requisitos de composición y un déficit de inventario valorado en $64.717.357. Se encontraron, además, materiales de alto valor —oro de 24 quilates, plata y latón— almacenados sin rotulación individual ni trazabilidad, lo que incrementa las sospechas sobre la administración de los bienes.

Según el informe militar revelado por Caracol Radio, los relevos en los mandos buscan prevenir posibles intentos de ocultar información, alterar archivos, manipular sistemas de gestión o ejercer presiones sobre soldados y testigos. El objetivo declarado es facilitar la intervención conjunta de la Fiscalía y el Comando de Contrainteligencia.

PUBLICIDAD

Noticia en desarrollo...