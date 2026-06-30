Colombia

Pipe Bueno interrumpió su show tras falta de respeto durante minuto de silencio por Venezuela: “No quisieras estar debajo de las piedras”

El cantante colombiano detuvo su concierto luego de que un asistente ignorara el homenaje a las víctimas de los terremotos en el país caribeño, generando una fuerte reacción desde el escenario

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La intención del artista de rendir tributo a los afectados por los recientes sismos derivó en un momento tenso con el público, tras la negativa de un espectador a sumarse al homenaje - crédito @fierchs11/ TikTok

Durante un concierto reciente, Pipe Bueno interrumpió su presentación para manifestar su molestia ante la actitud de un asistente que no respetó un minuto de silencio dedicado a las víctimas de los terremotos en Venezuela.

El episodio ocurrió mientras el cantante colombiano ofrecía un show y decidió dedicar un espacio para reflexionar sobre los estragos causados por los sismos del 24 de junio, que afectaron gravemente la región costera central de ese país.

Venezuela enfrenta uno de los episodios más difíciles de los últimos años, tras dos terremotos que sacudieron la zona de La Guaira, epicentro del desastre. El balance provisional indica al menos 1.719 personas fallecidas, cerca de 59.000 afectados y alrededor de 1.000 edificaciones derrumbadas total o parcialmente. Las labores de rescate y la llegada de ayuda humanitaria internacional se han intensificado, buscando colaborar en la remoción de escombros y la atención de heridos.

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Un fanático irrumpe el minuto de silencio de Pipe Bueno en tributo a Venezuela - crédito montaje @pipebueno/Instagram - Europa Press
Un fanático irrumpe el minuto de silencio de Pipe Bueno en tributo a Venezuela - crédito montaje @pipebueno/Instagram - Europa Press

Frente a esta situación, diversas figuras públicas han mostrado su solidaridad con la población venezolana. Pipe Bueno, desde el escenario, pidió a los asistentes que lo acompañaran en un minuto de silencio. “Les voy a pedir un silencio, un tiempo. Y lo que ustedes crean... yo creo en Dios. Esto va a ser silencio por Venezuela... pediré por todos los que lo necesitan, ¿okay? Piensen en lo que quieran pensar”, expresó el artista.

El público respondió positivamente, acompañando al cantante en el homenaje. Sin embargo, en videos difundidos en redes sociales se observa que un fanático no acató la petición y continuó hablando, lo que provocó la reacción inmediata de Pipe Bueno. Tomando el micrófono, expresó: “Sé que estamos eufóricos, papá, pero cállate la boca que no quisieras estar debajo de las piedras, mi rey”. Luego insistió en su incomodidad: “Cállate la puta boca”, antes de concluir el gesto solidario con la frase: “Los que sí me acompañaron... Dios bendiga a Venezuela”.

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Equipos de rescate trabajan entre los escombros en La Guaira, epicentro del sismo que dejó miles de damnificados en Venezuela - crédito REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Equipos de rescate trabajan entre los escombros en La Guaira, epicentro del sismo que dejó miles de damnificados en Venezuela - crédito REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

La situación en La Guaira ha movilizado recursos y voluntarios tanto nacionales como internacionales. Numerosos países han enviado ayudas para contribuir al rescate de personas atrapadas y en la atención a los damnificados. Las imágenes del desastre han circulado ampliamente, generando una ola de mensajes de apoyo y reclamos por mayor asistencia global.

A pesar del incidente, el gesto del cantante fue acogido por la mayoría de los asistentes y se sumó a la cadena de voces que buscan mantener la atención sobre la emergencia en Venezuela.

“Asii se habla 🥺🥺 nuestros hermanos venezolanos nos necesitan", “La gente no respeta creen que todo es broma La falta de empatia del ser humano es absurda que cuesta hacer un minuto de silencio”, “falta de respeto 🫣😲”, dicen las reacciones en redes sociales.

Horas después del terremoto que sacudió la zona central de Venezuela, Pipe Bueno recurrió a sus redes sociales para enviar un mensaje directo a las familias afectadas. El cantante, conocido por su conexión con el público latinoamericano, empleó su cuenta de Instagram para expresar su cercanía y empatía ante el dolor generado por el sismo. En su publicación, reconoció el sentimiento de temor y la incertidumbre que atraviesan miles de venezolanos tras la emergencia.

Durante su concierto, el cantante colombiano solicitó respeto y reflexión ante la tragedia en La Guaira, epicentro del desastre que dejó más de 1.700 fallecidos y miles de afectados - crédito Europa Press
Durante su concierto, el cantante colombiano solicitó respeto y reflexión ante la tragedia en La Guaira, epicentro del desastre que dejó más de 1.700 fallecidos y miles de afectados - crédito Europa Press

“Hoy quiero enviar un abrazo enorme a todos nuestros hermanos venezolanos que están viviendo momentos de angustia por el temblor. Sé que no hay palabras que puedan borrar el miedo que se siente en situaciones así, pero sí quiero recordarles que no están solos. Desde Colombia los acompañamos con el corazón, elevando una oración por cada familia y deseando que todos estén a salvo”, manifestó el artista.

La reacción de Pipe Bueno no solo buscó acompañar a quienes sufren en el territorio venezolano, sino también servir de puente para la solidaridad regional. En su mensaje, el intérprete insistió en la importancia de la esperanza y la unión en momentos de adversidad. “Que Dios les dé fortaleza, calma y protección en medio de este momento tan difícil. Después de la incertidumbre siempre llega la esperanza, y estoy seguro de que, como tantas veces, saldrán adelante unidos. Toda mi solidaridad con Venezuela”, concluyó.

Pipe Bueno expresó solidaridad y esperanza a Venezuela tras terremotos - crédito pipebueno/Instagram
Pipe Bueno expresó solidaridad y esperanza a Venezuela tras terremotos - crédito pipebueno/Instagram

Este pronunciamiento fue recibido con gratitud por parte de seguidores y figuras públicas, quienes destacaron la importancia de la empatía y el apoyo internacional en medio de la crisis. La publicación de Pipe Bueno se sumó a los múltiples mensajes de aliento que circularon en redes sociales, reflejando el impacto emocional de la tragedia y la respuesta de la comunidad artística ante la emergencia.

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