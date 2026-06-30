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Lucas González se despidió del Deportes Tolima en medio de críticas por llegar a Nacional: “Nuestros caminos se separan”

El entrenador eligió ser el reemplazo de Diego Arias en el cuadro verde para el segundo semestre, pero la noticia no cayó bien en los aficionados ibaguereños

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Lucas González
Lucas González fue técnico del Deportes Tolima durante un año, entre julio de 2025 y junio de 2026 - crédito Colprensa

Atlético Nacional dio un golpe en el mercado con el anuncio de su nuevo técnico y es Lucas González, el bogotano que había pasado por Águilas Doradas, América de Cali, Central Córdoba de Argentina y Deportes Tolima antes de firmar su contrato con el verde.

González aceptó la oferta de los antioqueños, pero debió dejar “tirado” al Tolima, equipo en el que consolidó un proyecto deportivo que fue finalista de la Liga BetPlay 2025-II, semifinalista de la Liga BetPlay 2026-I y llegó a octavos de final en la Copa Libertadores 2026.

Pese a que el entrenador se despidió de los pijaos y agradeció el tiempo para trabajar en la institución, los aficionados quedaron indignados con la decisión y se lo hicieron saber en las redes sociales, lo que dejará un ambiente tenso de cara al encuentro entre Nacional y Tolima en el segundo semestre.

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“Con el corazón en la mano”

En su mensaje a los hinchas del Tolima tras aceptar la invitación para dirigir a Atlético Nacional, Lucas González agradeció el respaldo recibido durante su etapa en el club, reconoció que no consiguió la cuarta estrella y destacó los recuerdos que le dejó la Copa Libertadores en el último semestre.

González abrió su despedida con un mensaje dirigido a la “Tribu Pijao” y explicó que aceptó un nuevo proyecto que, según escribió, lo llena de ilusión: “Con el corazón en la mano tengo que comunicarles que hemos decidido aceptar la invitación para dirigir un nuevo proyecto que nos llena de ilusión. Ha sido un año hermoso en el que hemos superado incluso nuestras propias expectativas...”.

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Lucas González
Lucas González se despidió de los hinchas del Deportes Tolima con un comunicado en sus redes sociales - crédito @LucasGonzalez_V/X

El técnico admitió que no logró el título de liga durante su etapa en el equipo, “pero nos llevamos recuerdos de noches inolvidables, como las vividas en la Copa Libertadores durante este último semestre. No tengo dudas de que la cuarta llegará muy pronto a Ibagué”.

“A mi presidente y a su familia, gracias eternas por confiar en nosotros y darnos la oportunidad de dirigir este hermoso club. Ha sido un honor y un verdadero privilegio. A mis jugadores, cualquier cosa que pueda decirles se quedará corta. Todo lo que conseguimos fue gracias a ustedes. Saben que siempre podrán contar conmigo cuando lo necesiten".

Lucas González
Lucas González agradeció al presidente del Deportes Tolima, afición y cuerpo técnico por el apoyo en su año de labor - crédito @LucasGonzalez_V/X

El entrenador incluyó en su carta al cuerpo técnico y al personal del club. “A todo el staff, nada de lo conseguido habría sido posible sin su ayuda. Ustedes son fundamentales para que este club siga alcanzando los resultados que merece”, señaló.

“No le deseo éxito”

Sobre la afición, dejó uno de los pasajes más personales de su mensaje: “A esta hermosa hinchada, infinitas gracias por el cariño que nos mostraron durante tantas noches y por la fuerza que nos dieron para seguir buscando la victoria una vez más. Ustedes son la razón de ser de este grandísimo club. Ahora nuestros caminos se separan, pero gran parte de mi corazón se queda en el Tolima. Desde donde estemos, mi familia y yo celebraremos siempre todos sus triunfos”.

Sin embargo, la respuesta en redes sociales no tardó en llegar y varios usuarios cuestionaron que se fuera a un rival directo. Uno de ellos escribió: “Solo retórica. Usted no tiene palabra, es más falso que una moneda de cuero. Recuerde, todo en la vida se paga. No le deseo éxito porque, desafortunadamente, no le va a ir bien. Hágase responsable de sus actos cuando las cosas no salen bien”.

Lucas González
Cientos de hinchas lanzaron duras críticas a Lucas González por su salida del Tolima para firmar con Nacional - crédito X

Otra persona respondió lo siguiente: “Con el corazón en la mano dice y no podía decidir sino dos días antes de iniciar pretemporada, con los octavos de Libertadores a la vuelta de la esquina, irresponsable. No darse cuenta de que era la última opción del otro equipo y que lo llamaron a última hora por descarte…“.

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