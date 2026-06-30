Un ataque con drones dejó un soldado muerto y cuatro heridos en El Tarra, Norte de Santander: esto se sabe

La institución reportó que el hecho dejó un uniformado fallecido y cuatro lesionados en área rural de El Tarra, Norte de Santander, y señaló que esa táctica se ha repetido en la región - crédito @COMANDANTE_FFMM / X

Un ataque con drones contra tropas del Ejército de Colombia en zona rural de El Tarra, Norte de Santander, dejó un soldado muerto y cuatro militares heridos en el Catatumbo.

El Ejército atribuyó la acción al Ejército de Liberación Nacional (ELN). El ataque ocurrió contra integrantes del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 11, adscrito a la Segunda División del Ejército, que desarrollaban operaciones de seguridad para proteger a la población civil en esa zona de Norte de Santander.

La acción dejó muerto al soldado profesional José Mariano Dumaza Conchave y causó heridas a otros cuatro uniformados. Los militares fueron atacados con drones acondicionados con explosivos, una modalidad que se estaría repitiendo en esa región del país.

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La extracción se realizó con apoyo de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, tras la acción en el Catatumbo, y los lesionados siguen bajo atención especializada - crédito @COMANDANTE_FFMM / X

Dumaza Conchave, oriundo del departamento del Chocó, murió por las heridas que sufrió durante el ataque. Los cuatro militares lesionados fueron evacuados en helicóptero hasta Cúcuta con apoyo de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Allí permanecen bajo atención médica especializada.

La respuesta del Ejército tras el ataque

En un información compartida por el comandante General de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Hugo Alejandro López Barreto, condenó el atentado.

“Condeno el cobarde ataque terrorista perpetrado por la GAO ELN en El Tarra, Norte de Santander, en el que nuestro soldado profesional José Mariano Dumaza Conchave, de Alto Baudó, Chocó, y que contaba con 9 años de servicio en el ejército”, afirmó el general en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

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La unidad afirmó que el uso de drones con explosivos por parte de grupos armados vulnera los derechos humanos e infringe el derecho internacional humanitario.

La institución añadió que esos artefactos representan un riesgo para la población civil y para la fuerza pública. El Ejército indicó además que verifica denuncias de la comunidad sobre un presunto hostigamiento con ráfagas de fusil contra una aeronave militar que sobrevolaba la zona después de la agresión a las tropas.

Hasta el momento, ese hecho sigue sin confirmación oficial, sin embargo, el generlaLópez Barreto dijo: “... fue asesinado. A su familia, compañeros y seres queridos, toda mi solidaridad y apoyo en este doloroso momento. Su sacrificio honra el valor y la dedicación de nuestros soldados en tierra, mar, aire y río, por la seguridad de los colombianos”.

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Los ataques con drones en la crisis de seguridad del Catatumbo

El atentado ocurrió en medio del deterioro del orden público en el Catatumbo. En esa región, el ELN y las disidencias de las extintas Farc mantienen una disputa armada por el control territorial.

El uniformado, oriundo del Chocó, falleció por las lesiones sufridas en la agresión registrada en zona rural de El Tarra contra integrantes de una unidad que adelantaba operaciones de protección a la comunidad - crédito Carlos Eduardo Ramírez / Reuters

La Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos reportó más de 75 ataques con drones en el último año en esa región. Esas acciones han dejado al menos 20 muertos entre civiles y miembros de la fuerza pública. Un antecedente reciente ocurrió el 19 de junio, cuando un dron con explosivos impactó una vivienda.

Ese hecho causó la muerte de un niño de 13 años y dejó heridas a otras cinco personas de su familia, entre ellas dos menores de edad. En ese caso, el ministro de Defensa Pedro Sánchez atribuyó la acción a las disidencias de las Farc. El funcionario dijo, según el semanario, que ese tipo de ataques hace parte de la confrontación con el ELN por el control del Catatumbo.

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En un comunicado citado por Semana, El Ejército reiteró que mantendrá las operaciones ofensivas en el Catatumbo para enfrentar al ELN e identificar, ubicar y capturar a los responsables del atentado.