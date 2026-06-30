Colombia

La Liendra señaló la “paradoja” de la carta de Karol G para Abelardo de la Espriella: “Ambos tienen razón”

El influenciador se pronunció en sus redes sociales luego de la publicación de la ‘Bichota’ dirigida al presidente electo de Colombia

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El creador de contenido abordó la división de opiniones que generó la manifestación de la 'Bichota', pasadas las elecciones presidenciales - crédito @la_liendraa/Instagram

El influenciador colombiano La Liendra se sumó al debate que generó la carta abierta de Karol G dirigida al presidente electo Abelardo de la Espriella, y señaló que tanto las críticas de la izquierda como las de la derecha tienen fundamento, pues la artista no alzó la voz durante la campaña ni durante los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro.

La publicación de la cantante se produjo el domingo 28 de junio, días después de que el Consejo Nacional Electoral proclamara a De la Espriella como presidente electo para el período 2026-2030. El abogado del movimiento Defensores de la Patria ganó la segunda vuelta del 21 de junio con 12,9 millones de votos, frente a los 12,7 millones del candidato de izquierda Iván Cepeda.

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En su carta, la artista pidió al futuro mandatario gobernar para todos los colombianos, incluidos quienes no lo apoyaron: “Las elecciones terminaron. La campaña terminó. Los discursos terminaron. Ahora comienza lo más difícil: gobernar para todos”.

Karol G etiquetó a Abelardo de la Espriella para que leyera su carta - crédito Karol G / X
Karol G etiquetó a Abelardo de la Espriella para que leyera su carta - crédito Karol G / X

La misiva desató reacciones divididas en redes sociales. Figuras del entretenimiento y el periodismo tomaron bando entre quienes aplaudieron el gesto y quienes cuestionaron el silencio previo de la artista.

La excónsul de Colombia en Washington, Erika Salamanca, reprochó que la voz de Karol G no hubiera aparecido durante los cuatro años del gobierno anterior: “Qué bonito habría sido que tu voz hubiera aparecido en estos cuatro años, en lugar de ese silencio ensordecedor”.

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La periodista Catalina Suárez, por su parte, valoró que la cantante hubiera decidido expresar su opinión con respeto, pero advirtió que quienes tienen una voz que llega a millones “tienen una responsabilidad que uno espera no sea selectiva”.

La Liendra: “Ambos tienen razón”

La Liendra manifestó que encontraba comprensibles los argumentos dados por ambos bandos para cuestionar la carta de Karol G dirigida al presidente electo, Abelardo de la Espriella - crédito @la_liendraa y @karolg/Instagram
La Liendra manifestó que encontraba comprensibles los argumentos dados por ambos bandos para cuestionar la carta de Karol G dirigida al presidente electo, Abelardo de la Espriella - crédito @la_liendraa y @karolg/Instagram

Fue en ese contexto que La Liendra tomó la palabra. El creador de contenido —por estos días en Estados Unidos disfrutando de los partidos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026— señaló que la carta de Karol G generó críticas desde ambos extremos del espectro político, y que, a su juicio, ninguno de los dos bandos estaba equivocado.

“Los de la izquierda están diciendo: ‘Karol G, muy bacano que le escribas a Abelardo de la Espriella y que le exijas y que pienses en quienes no votaron por él, muy bacano, ¿pero por qué no lo hiciste en campaña? ¿Por qué ya cuando Abelardo ganó, pues ya pa’ qué?’”, reprodujo el influenciador. Y añadió que desde la derecha el cuestionamiento apuntaba en otra dirección: “¿Por qué no dijiste lo mismo y por qué no le exigiste a Petro y al gobierno de la izquierda y por qué sí a este gobierno, si en otros gobiernos no lo habías hecho?”.

La Liendra resumió así la paradoja: “Como que ambos tienen razón, porque para qué alza la voz por la izquierda cuando ya perdieron y no cuando lo necesitaron, y por qué sí le exiges a este presidente y no lo hiciste con el pasado”. El creador de contenido lanzó la pregunta a su audiencia: “¿Creen que no debe decir nada? ¿Creen que sí aporta que diga algo o ya es tarde o qué?”.

Petro respaldó a Karol G y rechazó la invitación de De la Espriella a “unirse a la manada”

El presidente exaltó las palabras de Karol G - crédito @petrogustavo/X
El presidente exaltó las palabras de Karol G - crédito @petrogustavo/X

El presidente Gustavo Petro también reaccionó a la carta de la artista, pero lo hizo desde Roma, donde se encontraba en visita oficial. En una extensa publicación en X, el mandatario saliente expresó su apoyo a las palabras de Karol G y aprovechó para lanzar críticas directas a su sucesor.

"Agradezco a Karol G su concepción democrática y humana de la vida. Viene la deshumanización y no solo de Colombia, sino del mundo. Consiste en que la gente no sepa que es verdad y que es falso", escribió Petro. El mandatario reveló además que tenía previsto entregarle a la cantante la Cruz de Boyacá, la máxima distinción para la ciudadanía colombiana, pero que no alcanzará a concretarlo antes de dejar el cargo el 7 de agosto: “Es una cantante que tocó el arte que es como tocar las estrellas”.

Petro también aprovechó el mensaje para referirse a los resultados electorales. Dijo aceptar el fallo de los jueces de escrutinio “para que no se desencadene la violencia” contra su movimiento, pero lanzó una advertencia: “La verdad de las elecciones saldrá y pronto”. Acto seguido, acusó a De la Espriella de buscar una “nueva etapa de violencia” en el país: “El nuevo presidente extranjero la busca y, si la inicia, nadie sabe cómo terminará, como enseña nuestra historia”.

El punto más directo de su intervención llegó en respuesta a la invitación que De la Espriella le había extendido a Karol G para que se “uniera a la manada”, expresión con la que el presidente electo buscó convocar a referentes culturales al proceso de transformación nacional. Petro rechazó de plano esa figura retórica y le dirigió un mensaje a la artista: “Te invitan, Karol G, a ser manada, nunca lo aceptes, la manada no sabe hacer arte y la gente en Colombia hace arte desde hace 22.000 años”. Y al presidente electo le advirtió: “Señor presidente extranjero, de la Espriella, seremos manada si simplemente fuéramos animales, no trate como a los animales de sus haciendas al pueblo libertario de Colombia”.

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