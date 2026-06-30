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Sebastián Vega reveló cómo es su relación actual con su ex Lina Tejeiro y cómo vivieron la competencia en ‘MasterChef Celebrity’

El paso del actor por el popular concurso de cocina no solo mejoró sus habilidades para conquistar a su familia con sus preparaciones en casa, sino que facilitó un reencuentro lleno de madurez con su expareja

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Los famosos fueron novios cuando eran muy jóvenes, por lo que esa etapa es recordada frecuentemente en entrevistas - crédito Sebastián Vega y Lina Tejeiro / Instagram
Los famosos fueron novios cuando eran muy jóvenes, por lo que esa etapa es recordada frecuentemente en entrevistas - crédito Sebastián Vega y Lina Tejeiro / Instagram

Sebastián Vega reveló cómo le cambió la vida su paso por MasterChef Celebrity Colombia y contó cómo fue el reencuentro con Lina Tejeiro en esa producción, pues los dos tuvieron una relación que duró tres años tras conocerse en su juventud mientras grababan Padres e hijos.

Según dijo el actor en diálogo con Eva Rey en el formato digital Me Vale, el vinculo hoy transcurre con cordialidad. Incluso, reveló detalles de lo que sucedió en el programa y la conversación transcurrió con su esposa, Valentina Ochoa, presente.

Vega dijo que su paso por el programa le confirmó que le gusta cocinar, aunque no tenía la técnica que exige una competencia de ese nivel: “Uno sabe cocinar como la abuela le enseñó a la mamá, como tu mamá te enseñó a ti, pero hay cero técnica porque es alimentarnos. Aquí hay un par de cosas que uno aprende. Entonces aquí ya obviamente ya no se come igual, ya no se cocina igual”.

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Sobre Lina Tejeiro, afirmó que la relación terminó hace mucho tiempo, aunque la separación no fue problemática y hoy pueden tratarse con normalidad, incluso después de coincidir otra vez dentro del concurso.

Sebastián Vega es recordado por su paso en varias producciones y regresará a la televisión colombiana con MasterChef Celebrity, junto a su ex Lina Tejeiro - crédito @sebastian_vega1/Instagram
Sebastián Vega es recordado por su paso en varias producciones y regresará a la televisión colombiana con MasterChef Celebrity, junto a su ex Lina Tejeiro - crédito @sebastian_vega1/Instagram

Sebastián Vega aclaró cómo fue su relación en el programa con Lina Tejeiro

Eva Rey le preguntó sobre su vínculo con la actriz durante su paso por MasterChef Celebrity, por lo que el famoso aclaró inicialmente que su relación de pareja fue cuando eran jóvenes: “El tema con Lina es que fue hace mucho tiempo”.

Del mismo modo, el actor explicó que no era la primera vez que coincidían después de su relación: “Yo ya había trabajado con la Tejeiro en dos proyectos. Fue uno, que fue La fiesta del chivo y, literal, éramos pareja en la serie”.

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Vega aseguró que el vínculo no finalizó en malos términos y que el paso del tiempo los cambió a los dos: “No terminamos mal. Ya con la madurez entendimos, fue como: ‘Ay, amiga’. Estábamos muy pelados”.

También marcó un límite sobre el tipo de relación que mantiene con una expareja: “Yo no termino una relación para ser el mejor amigo de mi exnovia. Pero podemos ser cordiales”.

Sobre la convivencia en MasterChef, añadió que todo transcurrió con tranquilidad: “En ocasiones nos habíamos encontrado con Lina y súper bién, súper bién. Es muy tranqui”.

Además, aseguró que la famosa confirmó que estaba esperando a su primer hijo durante el reality: “Ella se enteró ahí del embarazo”. Luego recordó su reacción en ese momento: “Yo la abracé, le dije: ‘Todo bien’”.

El actor afirmó que incluso hubo apoyo mutuo durante la competencia: “Yo le ayudé a veces en temas de cocina, pero está uno como en ese parche que es todos somos iguales, todos somos parceros y cero rollo”.

La actriz y empresaria se ha dedicado a disfrutar de esta nueva etapa de su vida - crédito Lina Tejeiro / Instagram
La actriz y empresaria confirmó que estaba en embarazo en su paso por el reality - crédito Lina Tejeiro / Instagram

La reacción de Valentina Ochoa al reencuentro

La esposa del actor dejó clara su postura frente a esa historia y respaldó a su pareja en el reencuentro. También sostuvo que no hubo espacio para celos en esa convivencia, pues esa relación pertenece a otra etapa y no interfiere con el presente de la pareja.

Es que lo que yo le decía a Sebas: eso hace parte del pasado, ya se aprendió, ya se vivió, ya, allá quedó (...) Y también gracias a ella y a todas las que tuvo antes, está conmigo”, reveló Valentina.

La familia es considerada una de las más estables de la farándula nacional - crédito Sebastián Vega / Instagram
La familia es considerada una de las más estables de la farándula nacional - crédito Sebastián Vega / Instagram

Sebastián Vega tuvo un cambio después de MasterChef

Valentina Ochoa destacó los platos que más le gustaron desde el regreso del actor a la casa: “Uy, el brazo de reina le queda espectacular. O sea, pero espectacular (...) El chocoflán también le queda espectacular o el merengón”.

La pareja también le contó a Eva Rey cómo es la dinámica familiar, pues la presentadora española le preguntó a Valentina: “¿Te cocina con delantal o sin delantal?”, a lo que ella respondió: “Con delantal, pero sin camisa”.

En medio de risas, Sebastián Vega respondió la razón: “Me vendiste. No, cuando llegamos de una reunión o algo, yo me quito la camiseta, me pongo el delantal, cocino lo que tenga que cocinar para no quedar oliendo a comida”.

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