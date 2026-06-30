Los retos económicos que deberá asumir Abelardo de la Espriella en la Presidencia tras el Gobierno Petro: Ecopetrol y déficit fiscal puntean

Abelardo de la Espriella asumirá la presidencia de Colombia con déficit fiscal, deuda pública en alza y reservas energéticas en descenso - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Una combinación de déficit fiscal, deuda pública creciente y reservas energéticas en descenso recibirá Abelardo de la Espriella al asumir la presidencia de Colombia el 7 de agosto.

El país se encuentra en una encrucijada económica y energética que exige respuestas inmediatas, mientras los mercados internacionales observan con cautela cada movimiento del nuevo mandatario.

El panorama que enfrenta el nuevo gobierno incluye el riesgo de un fenómeno del Niño con una probabilidad superior al 95% de concretarse, lo que amenaza con agravar la situación energética y provocar cortes de luz. Según un reciente análisis adelantado por El Colombiano, este escenario obligará a la administración entrante a diseñar estrategias urgentes para garantizar el abastecimiento y mitigar el impacto en la economía nacional.

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Colombia atraviesa una etapa en la que varios desafíos económicos convergen y exigen que el equipo de De la Espriella actúe con rapidez. Los principales retos incluyen un crecimiento económico insuficiente, una crisis fiscal catalogada como “bomba de tiempo”, el manejo de fondos clave como el del café, el encarecimiento de la deuda pública, la caída de utilidades de Ecopetrol, y la pérdida de autosuficiencia energética. Cada uno de estos factores tiene implicaciones directas sobre la estabilidad social y política del país.

Crecimiento económico estancado y riesgo de estanflación

La economía de Colombia crecería 2,3% en 2026, un ritmo que alimenta el riesgo de estanflación y limita la creación de empleo de calidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según el reciente análisis de El Colombiano, la economía colombiana muestra señales de desaceleración. Según estimaciones de la Universidad Eafit y el Fondo Monetario Internacional, el Producto Interno Bruto crecería un 2,3% en 2026, muy por debajo del promedio histórico. El repunte observado en 2025 se sustentó principalmente en el consumo privado y el gasto público, motores cuyo alcance se percibe como limitado a futuro.

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El Indicador de Seguimiento a la Economía mostró en abril de 2026 un crecimiento anual de 3,34%, cifra menor a la registrada en marzo. La inversión permanece baja, con tasas inferiores al 18% del PIB, lo que restringe las posibilidades de expansión económica. Especialistas advirtieron al diario nacional que si las expectativas de inflación se desanclan, el país podría enfrentar un escenario de estanflación.

Colombia no atraviesa una recesión formal, pero el ritmo de crecimiento es insuficiente para generar empleo de calidad o mejorar el bienestar de la población. La situación se agrava por la falta de nuevos motores de desarrollo que impulsen a la economía más allá del consumo y el gasto estatal.

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El Niño y la amenaza de cortes de energía

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) prevé que El Niño podría alcanzar una intensidad similar a los episodios más severos desde 1950, con un pico esperado en diciembre. Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial y de Acolgen, enfatizó que la demanda eléctrica crece cerca de un 6% anual, mientras que la incorporación de nueva oferta avanza lentamente.

Las autoridades ya han activado sistemas de monitoreo y priorizado el abastecimiento humano y agrícola. El riesgo de un apagón nacional es real, pues los embalses podrían descender hasta un 19% de su capacidad en escenarios críticos. El gobierno saliente decretó oficialmente el inicio del fenómeno y reforzó los planes de contingencia ante posibles incendios forestales.

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El próximo Gobierno de Colombia debe prepararse para un posible 'SuperNiño' con medidas urgentes sobre agua, prevención de incendios y gestión hídrica - crédito Colprensa

“El riesgo asociado a un fenómeno de El Niño 2026-2027 fuerte o muy fuerte ya no es una hipótesis remota, sino un escenario altamente probable que exige medidas desde ahora”, señaló Gutiérrez.

Crisis fiscal y deuda en niveles récord

Uno de los mayores retos para De la Espriella será el manejo de las finanzas públicas. El déficit fiscal se ubica en torno al 6,7% del PIB, cerca de 130 billones de pesos. Centros de pensamiento como Anif lo califican como una “bomba de tiempo” y sugieren un ajuste total equivalente a tres puntos del PIB, mediante medidas de austeridad, reforma tributaria y estímulo a la inversión privada.

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El Banco de Bogotá y Anif coinciden en que el país necesitará recortar el gasto y revisar subsidios para estabilizar las cuentas públicas. El crecimiento del déficit durante la pandemia y el aumento del gasto en los últimos años han dejado poco margen de maniobra para nuevas iniciativas.

El servicio de la deuda pública también representa una carga significativa. Moody’s, Dbrs y Standard & Poor’s han degradado la calificación crediticia de Colombia en el último año, lo que ha elevado el costo del endeudamiento. El pago de intereses ya absorbe uno de cada tres pesos del recaudo tributario.

Para aliviar obligaciones a corto plazo, el Ministerio de Hacienda realizó recientemente canjes de títulos de deuda, extendiendo vencimientos hasta 2031 y 2061. Sin embargo, la percepción de riesgo sigue alta, con tasas de interés que superan el 13% para los bonos a 10 años, muy por encima de países vecinos como México, Perú y Chile.

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El futuro del Fondo Nacional del Café y su impacto social

El nuevo gobierno deberá definir el futuro del Fondo Nacional del Café, un mecanismo clave para 550.000 familias cafeteras - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El contrato para la administración del Fondo Nacional del Café, vital para 550.000 familias cafeteras, fue prorrogado hasta diciembre de 2026. El gobierno entrante deberá decidir si renueva el acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros o modifica el esquema. Germán Bahamón, gerente de la FNC, destacó que la estabilidad de este mecanismo es fundamental para el sector, y que ya se han entablado conversaciones con el Ejecutivo.

El fondo se alimenta de un aporte parafiscal que pagan los caficultores a través de sus exportaciones, y su gestión ha sido motivo de desacuerdos entre el gremio y el gobierno saliente. La decisión que tome De la Espriella tendrá impacto directo en el ingreso de miles de familias rurales.

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Ecopetrol y la caída de utilidades

La principal empresa estatal enfrenta un escenario complejo. En 2025, los ingresos de Ecopetrol cayeron 10,2% y la utilidad neta se redujo a 9,02 billones de pesos, una disminución del 39,5% respecto al año anterior. La baja internacional del precio del petróleo y la apreciación del peso colombiano han golpeado sus resultados.

El presidente de la compañía, Ricardo Roa, ha enfrentado cuestionamientos por supuestos conflictos de interés y fue respaldado públicamente por el presidente Petro pese a estar llamado a juicio. De la Espriella ha anunciado que promoverá técnicas como el fracking y una auditoría internacional para mejorar el desempeño financiero de la compañía.

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Reservas de petróleo y gas en declive

El país enfrenta la posibilidad de perder su autosuficiencia energética durante el próximo gobierno. Las reservas probadas de petróleo alcanzarían solo para 7,4 años y las de gas natural para 5,9 años, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos. La Contraloría prevé que el déficit de gas se mantenga y que la dependencia de importaciones, ya en el 32%, aumente con la llegada de El Niño.

Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, alertó sobre una caída del 46% en las reservas de gas en los últimos cinco años. Subrayó la necesidad de acelerar el desarrollo de proyectos energéticos y destacó el papel del gas natural como respaldo para la generación eléctrica durante sequías.

“En los últimos cinco años se ha observado una caída de las reservas de gas probadas del 46% que debe asumirse como un urgente llamado a la acción”, señaló Murgas al diario nacional.