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Estos serán los uniformes para Colombia vs. Ghana: la Tricolor vuelve a usar su indumentaria principal desde el Mundial de Francia 1998

El cuadro “Cafetero” llega al duelo decisivo ante los “Black Stars” como primeros del grupo K

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La selección Colombia jugará ante su sexto rival en el continente africano-crédito Sam Navarro/ IMAGN IMAGES vía Reuters
La selección Colombia jugará ante su sexto rival en el continente africano-crédito Sam Navarro/ IMAGN IMAGES vía Reuters

El 3 de julio de 2026 se vivirá el duelo entre Colombia y Ghana en el estadio de Kansas por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Mientras tanto, la selección Colombia sigue trabajando en Miami tras el empate ante Portugal, y el 1 de julio de 2026 partirá al “estado del Girasol” (apodo oficial por el cual se conoce a la ciudad de Kansas, porque el girasol es una planta nativa que crece de forma abundante en toda la región).

El cuadro "Cafetero" se medirá ante los "Black Stars" por un cupo a los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026-crédito FIFA
El cuadro "Cafetero" se medirá ante los "Black Stars" por un cupo a los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026-crédito FIFA

De esta forma, mientras el equipo de Néstor Lorenzo trabaja con los 26 jugadores en varios grupos (divididos entre titulares y jugadores con minutos, junto a los suplentes), se conoció por parte de la FIFA que Colombia vestirá su tradicional uniforme: camiseta amarilla, pantaloneta azul y medias rojas, siendo la cuarta ocasión en la que cambiará de uniforme.

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En el debut ante Uzbekistán, el cuadro “Cafetero” usó su uniforme azul completo y medias amarillas. Frente a RD Congo, jugó con camiseta amarilla, pantaloneta blanca y medias rojas. En su partido más reciente, ante Portugal, lo hizo con camiseta amarilla, pantaloneta azul y medias blancas. En el caso del uniforme del portero, estará totalmente en color verde.

Por los lados de Ghana, su prenda de vestir para el juego será completamente blanca.

Esta fue la última ocasión de la selección Colombia usando vestimenta principal

Selección Colombia en el Mundial de 1998 disputado en Francia. Foto: FCF Oficial
La última ocasión en la cual la selección Colombia jugó con su vestimenta principal fue en la Copa del Mundo de Francia 1998-crédito FCF Oficial

Es importante recordar que la última ocasión que el cuadro “Cafetero” usó su vestimenta principal fue en la Copa del Mundo de Francia 1998.

En el primer juego de del grupo G en la derrota ante Rumania por 1-0, el 15 de junio de 1998, con el gol de Adrián Lilie al 45+1, el equipo dirigido por Hernán Darío “El Bolillo” Gómez caería en su primera presentación en el estadio Gerland, de Lyon. En esa oportunidad, la Tricolor vistió con la camiseta azul, pantaloneta y medias blancas.

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En su segundo juego, Colombia venció por 1-0 a Túnez con la anotación de Calimeñ “Calimeño” Preciado al minuto 56 de juego, el 22 de junio en el estadio de Montpellier.

Y el último juego en el cual el cuadro amarillo usó su uniforme principal, fue el 26 de junio de 1998 ante Inglaterra en el estadio Bollaert-Delelis de Lens, encuentro en el cual cayó por 2-0 con los goles de Darren Anderton al minuto 20, y el golazo de tiro libre de David Beckham a Faryd Mondragón al minuto 29 de partido.

  • 15 de junio de 1998 - Mundial de Francia: Rumania 0-1 Colombia
  • 22 de junio de 1998 - Mundial de Francia: Colombia 1-0 Túnez
  • 26 de junio de 1998 - Mundial de Francia: Colombia 0-2 Inglaterra

Así va la selección Colombia en el ranking FIFA tras la fase de grupos del Mundial 2026

Luis Suárez de Colombia estrecha la mano de Cristiano Ronaldo de Portugal después del partido-crédito Paul Childs/REUTERS
Luis Suárez de Colombia estrecha la mano de Cristiano Ronaldo de Portugal después del partido-crédito Paul Childs/REUTERS

Colombia subió al puesto 11 del ranking FIFA tras cerrar la fase de grupos del Mundial 2026 con dos victorias y un empate, un avance que la dejó a un paso del top 10 y que se produjo en una actualización en vivo del escalafón abierta por la FIFA durante el torneo.

Antes de la Copa del Mundo, la selección ocupaba la casilla 13 con 1698.35 puntos. Tras vencer a Congo y Uzbekistán e igualar con Portugal, llegó a 1729.30 puntos y ganó dos posiciones.

Ese movimiento desplazó a dos selecciones europeas. Alemania cayó al puesto 12 con 1726.22 unidades, mientras Croacia quedó 13 con 1723.05.

En la parte alta del ranking, Argentina se sostuvo en la primera posición con 1907.40 puntos gracias a sus tres triunfos en la fase de grupos. La campeona vigente ya había arrebatado el liderato a España antes del inicio del Mundial.

Francia pasó al segundo lugar con 1906.84 unidades después de ganar sus tres partidos. España bajó al tercer puesto con 1879.58, luego de no sumar en su debut mundialista ante Cabo Verde.

Inglaterra conservó la cuarta plaza con 1840.46 puntos. Brasil ascendió al quinto lugar con 1785.19, Marruecos subió al sexto con 1776.40 y Países Bajos quedó séptimo con 1775.50.

La caída más marcada dentro del top 10 fue la de Portugal, que pasó del quinto al octavo puesto con 1764.86 puntos. El equipo portugués empató con Congo y Colombia, y solo pudo derrotar a Uzbekistán.

México ingresó al grupo de los diez mejores al subir cinco posiciones hasta la novena casilla con 1736.01 unidades. Bélgica cerró el top 10 con 1735.41 puntos y un ascenso de un lugar.

Así va el cuadro del Mundial 2026

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