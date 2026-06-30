Incautaron más de 2,3 toneladas de cocaína en operativo entre Cauca y Tolima

Capturado conductor que transportaba más de dos toneladas de cocaína en carretera nacional - crédito @DirectorPolicia/X

El 29 de junio de 2026, el director de la Policía Nacional de Colombia, general William Oswaldo Rincón Zambrano, informó sobre la incautación de un importante cargamento de drogas en el suroccidente del país.

Durante un operativo ejecutado por la Policía Nacional de Colombia, agentes lograron decomisar más de 2,3 toneladas de cocaína que eran transportadas en un tractocamión por la ruta comprendida entre Popayán (Cauca) y Lérida (Tolima).

“Cargamento de cocaína incautado”, anunció el general Rincón Zambrano a través de su cuenta oficial de X. El operativo permitió interceptar el vehículo en una vía estratégica para el tráfico ilícito.

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La droga estaba oculta en el compartimiento de carga, en donde los uniformados hallaron los paquetes tras una inspección minuciosa.

El conductor del tractocamión fue detenido en el lugar y puesto a disposición de las autoridades competentes. Deberá responder por delitos relacionados con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Policía Nacional decomisó importante cargamento de droga en ruta Popayán-Lérida - crédito @DirectorPolicia/X

Según la información oficial, la acción policial evitó que este cargamento ingresara a circuitos internacionales de narcotráfico. El decomiso representa un golpe significativo a las finanzas de grupos delictivos que operan en los corredores viales del sur y centro del país.

La Policía Nacional de Colombia destacó la importancia de fortalecer los controles en las rutas empleadas por organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

El general Rincón Zambrano subrayó el compromiso institucional con la seguridad y la protección de la ciudadanía. “Somos la Policía de los colombianos”, enfatizó el alto mando, tras destacar la labor de los agentes que participaron en la operación.

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Este decomiso de más de dos toneladas de cocaína refuerza la estrategia nacional contra el narcotráfico y evidencia la coordinación entre las distintas unidades encargadas de combatir este flagelo en Colombia.

Policía reforzó estrategia antidrogas tras incautación de cocaína en vía estratégica - crédito @DirectorPolicia/X

Incautaron casi cuatro toneladas de cocaína en Nariño y Norte de Santander tras ofensiva de la Fuerza Pública

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, anunció una ofensiva sostenida contra el narcotráfico que culminó con la incautación de 3,96 toneladas de cocaína en los departamentos de Nariño y Norte de Santander.

Las operaciones, desarrolladas entre el 25 y el 27 de junio de 2026, se realizaron mediante la acción coordinada de la Policía Nacional de Colombia y el Ejército de Colombia, quienes también destruyeron varios laboratorios clandestinos dedicados al procesamiento de estupefacientes.

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“En solo tres días, la Fuerza Pública golpeó el narcotráfico con casi cuatro toneladas de cocaína incautadas”, afirmó el ministro Sánchez al detallar los resultados.

Según la información oficial, el 25 de junio se decomisaron 1,14 toneladas en Bochalema, Norte de Santander. Un día después, en Cumbal, Nariño, las autoridades interceptaron 1,02 toneladas adicionales. Finalmente, el 27 de junio, se logró el aseguramiento de 1,8 toneladas en Santacruz, Nariño.

Operativos coordinados permiten a la Policía y el Ejército incautar cocaína y afectar finanzas criminales - crédito @PedroSanchezCol/X

La destrucción de laboratorios ilegales, con capacidad para producir más de tres toneladas mensuales, representa un impacto directo en la cadena de producción de los grupos criminales.

De acuerdo con estimaciones oficiales, la droga incautada equivaldría a 66 millones de dosis que no llegarán a mercados internacionales. Además, se evitó la circulación de 126,7 millones de dólares en ganancias ilícitas, tomando como referencia el valor aproximado de USD 32.000 por kilogramo en Estados Unidos.

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El ministro Pedro Arnulfo Sánchez reconoció la labor de policías y soldados, destacando que “esta ofensiva continúa debilitando las finanzas del narcotráfico y protegiendo la vida de millones de personas”.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para colaborar con información que permita combatir las organizaciones delictivas. Se habilitaron líneas directas y canales de denuncia para facilitar la comunicación y garantizar la reserva absoluta de los denunciantes.

“Mi reconocimiento a nuestros policías y soldados por esta ofensiva sostenida que continúa debilitando las finanzas del narcotráfico y protegiendo la vida de millones de personas”, señaló el ministro de Defensa.

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Por último, el mensaje institucional de Sánchez subrayó el compromiso del Estado con la seguridad y la protección de la sociedad, enfatizando que “los buenos somos más” en la lucha contra el crimen organizado.