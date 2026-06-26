Colombia

Cota busca al rey del requinto, será coronado junto a talento a nivel nacional.

Artistas, agrupaciones y familias se reunirán en el municipio de Cundinamarca para participar en la edición número diecinueve de uno de los encuentros más importantes de la música campesina colombiana

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Festival del requinto
Entre el 27 y 28 de junio se definirá al ganador del festival

La ciudad de Cota, en el departamento de Cundinamarca, será el epicentro de la música tradicional colombiana con la realización de la XIX versión del Concurso Nacional Rey del Requinto Carranguero, un evento que convoca a artistas, agrupaciones y familias de distintas regiones en torno a la preservación y promoción de la música carranguera. Durante el puente festivo del 27 y 28 de junio, la localidad recibirá a delegaciones de Boyacá, Santander, Norte de Santander y Bogotá, consolidando su posición como escenario clave para la cultura campesina del país.

La programación iniciará el 27 de junio con el Encuentro de Escuelas de Música Carranguera, una jornada en la que diez escuelas infantiles provenientes de Santander, Boyacá y Cundinamarca se darán cita en el municipio. De acuerdo con la organización, el objetivo principal consiste en fomentar la formación artística y fortalecer la transmisión intergeneracional del repertorio carranguero, involucrando a niños y jóvenes en la interpretación de este género tradicional.

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El 28 de junio, la agenda estará marcada por la competencia central del certamen: veinte agrupaciones de diversas regiones disputarán el título de Rey del Requinto Carranguero. Según los organizadores, este concurso se ha consolidado como una de las vitrinas más importantes del país para la música campesina, al reunir a exponentes que interpretan el requinto, instrumento emblemático de la carranga. La selección de los participantes responde a criterios de representación regional y calidad interpretativa, con la finalidad de asegurar diversidad y alto nivel musical.

Festival del requinto
El requinto, instrumento emblemático de la carranga, es el protagonista de las competencias y actuaciones que forman parte del certamen nacional en Cota

Desde su primera edición, el Concurso Nacional Rey del Requinto Carranguero ha contribuido a impulsar nuevos talentos y fortalecer la identidad cultural de las comunidades rurales. De acuerdo con los promotores del evento, la iniciativa busca garantizar la continuidad de una de las expresiones musicales más representativas de Colombia y ofrecer un espacio de encuentro para intérpretes, compositores y público general. “El certamen es una oportunidad para que las nuevas generaciones vivan y transmitan el legado carranguero”, señaló uno de los directores del encuentro.

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La organización del evento ha anunciado que, además de las competencias musicales, los asistentes podrán participar en actividades complementarias relacionadas con la gastronomía, las tradiciones campesinas y la cultura local. El municipio de Cota, reconocido por su cercanía a Bogotá y su vocación agrícola, ha venido posicionándose en los últimos años como un referente para la realización de encuentros culturales de gran escala.

La música carranguera, originaria de la zona andina colombiana, se caracteriza por su ritmo festivo y su contenido narrativo, que recoge historias, costumbres y vivencias del campo. El requinto, uno de los instrumentos centrales del género, será el protagonista del concurso y el eje de las presentaciones previstas durante las dos jornadas. Según los expertos, la continuidad de estos certámenes resulta fundamental para la supervivencia del género ante los desafíos de la globalización y los cambios en los hábitos de consumo cultural.

Festival del requinto
Integrantes de una agrupación carranguera afinan sus instrumentos antes de presentarse en el escenario principal del concurso en Cota

La edición de este año incorpora novedades orientadas a la inclusión de nuevos públicos y a la participación de niños y niñas en la formación artística. Las escuelas que participarán en el encuentro infantil representan tanto a municipios rurales como a centros urbanos, evidenciando el alcance del movimiento carranguero más allá de sus territorios de origen. “La música carranguera sigue creciendo y llegando a diferentes regiones del país”, afirmaron integrantes de una de las agrupaciones convocadas.

Cota recibirá a visitantes provenientes de distintas zonas del país, quienes se sumarán a la celebración en espacios habilitados para presentaciones al aire libre, muestras gastronómicas y actividades para toda la familia. Las autoridades locales han dispuesto medidas de logística y seguridad para facilitar la llegada y permanencia de músicos, delegaciones y público.

Festival del requinto
Niños y niñas de escuelas de música de Santander, Boyacá y Cundinamarca participan en el encuentro infantil que abre la programación del evento

De acuerdo con los organizadores, el interés por el concurso ha ido en aumento, lo que se refleja en el número de agrupaciones inscritas y en la participación de jóvenes intérpretes.

El Concurso Nacional Rey del Requinto Carranguero se ha consolidado como un espacio de encuentro, aprendizaje y difusión de la música campesina, contribuyendo a la visibilización del trabajo de músicos y formadores de distintas generaciones. La realización de la XIX versión en Cota reafirma el compromiso de la localidad con la cultura, la tradición y la transmisión del patrimonio musical colombiano.

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