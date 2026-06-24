Policía incautó 1,9 toneladas de marihuana entre Cauca y Valle: un menor de edad fue aprehendido

Operativo policial impidió ingreso de gran cargamento de droga a centros urbanos del Valle - crédito @PedroSanchezCol/X

Un operativo realizado por la Policía Nacional en Buga y Cali permitió incautar 1,9 toneladas de marihuana transportadas desde Corinto, en el departamento de Cauca, con destino a la capital del Valle del Cauca.

La acción se dio como parte de una estrategia para combatir el narcotráfico y frenar el flujo de sustancias ilícitas a través de corredores clave en el suroccidente colombiano.

Durante el procedimiento, las autoridades interceptaron dos vehículos utilizados para el traslado de la droga. En el operativo también fue aprehendido un menor de edad, señalado por el delito de tráfico de estupefacientes.

La Policía subrayó que este tipo de hechos evidencia la manera en que organizaciones criminales instrumentalizan a menores para actividades ilegales.

“Este resultado afecta directamente las finanzas de las estructuras dedicadas al narcotráfico y demuestra cómo instrumentalizan a jóvenes”, señaló el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, por medio de su cuenta de X.

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Golpe a redes criminales: decomisan casi dos toneladas de marihuana en el suroccidente del país - crédito @PedroSanchezCol/X

El cargamento incautado representa un golpe considerable para los grupos que controlan el tráfico de marihuana en la región, al interrumpir el ingreso de grandes volúmenes de droga a Cali y otros centros urbanos. Las autoridades destacaron el trabajo coordinado de las unidades policiales en la interceptación y decomiso de la sustancia.

El éxito del operativo fue resaltado por la institución, que reiteró su compromiso con la protección de la niñez y la juventud frente al reclutamiento forzado y la manipulación por parte de redes criminales.

“Nuestro reconocimiento a los policías por este logro que permite cerrar rutas del narcotráfico y resguardar a las comunidades”, indicó Pedro Arnulfo Sánchez.

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Las autoridades invitaron a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad relacionada con el crimen organizado a través de las líneas de atención.

Tras lo anterior, el ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez afirmó que se garantiza absoluta reserva para quienes colaboren con información que ayude a combatir el delito.

Operativo policial impidió ingreso de gran cargamento de droga a centros urbanos del Valle - crédito @PedroSanchezCol/X

Incautaron 635 kilos de cocaína en Buenaventura y frustran envío internacional a Asia, la droga provenía de Ecuador

Un operativo adelantado en el puerto de Buenaventura permitió a la Policía Nacional incautar 635 kilogramos de cocaína ocultos en un contenedor que tenía como destino final Vietnam.

El procedimiento, que se realizó con el apoyo de equipos antinarcóticos, evitó que la sustancia ilícita, originaria de Ecuador, llegara a mercados internacionales a través de una de las rutas más utilizadas por el narcotráfico transnacional.

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El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó el resultado a través de un mensaje en su cuenta oficial de X. “Golpe al narcotráfico transnacional: 635 kilos de cocaína no llegarán a Asia”, publicó el funcionario, quien destacó el trabajo de la policía en esta acción coordinada.

Según la información oficial, la droga estaba camuflada dentro de un cargamento lícito, preparado para ser despachado al continente asiático, lo que evidencia la sofisticación de las estructuras criminales.

Las autoridades señalaron que este decomiso representa un nuevo revés para las finanzas de las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes.

Autoridades frustraron envío de marihuana desde Corinto a Cali y capturaron a menor involucrado - crédito @PedroSanchezCol/X

“Este resultado demuestra la capacidad de control e interdicción del Estado sobre los corredores utilizados para el tráfico internacional de drogas”, aseguró el ministro Sánchez, quien también extendió su reconocimiento a los equipos operativos involucrados.

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La incautación se logró gracias a labores de inteligencia y el fortalecimiento del monitoreo en puertos estratégicos. El contenedor intervenido formaba parte de una cadena logística que, según la policía, pretendía aprovechar la alta demanda de cocaína en mercados asiáticos, especialmente en países como Vietnam.

El ministro resaltó la importancia de la colaboración interinstitucional y el compromiso de los uniformados. “Mi reconocimiento a nuestros policías y a todos los hombres y mujeres que trabajan día y noche para cerrarles el paso a las economías ilícitas y proteger a Colombia”, expresó Sánchez en su declaración pública.

Este operativo refuerza las acciones del gobierno para combatir el tráfico de drogas y restringir el acceso de narcóticos colombianos a rutas internacionales, reafirmando la vigilancia sobre los principales puntos de salida en el Pacífico.

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