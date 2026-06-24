Colombia

Concejal de Bogotá calificó de “delirante” la serie de mensajes que publicó Petro antes del partido Colombia vs. RD del Congo: “Contando los días que quedan”

Julián Sastoque, cabildante capitalino por el partido Alianza Verde, reaccionó a la publicación que compartió el jefe de Estado la noche del martes 23 de junio de 2026

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El concejal por Bogotá cuestionó el estado en el que se encontraría Petro al momento de publicar el hilo de mensajes vía X - créditos @eljulisastoque/IG | REUTERS/Enea Lebrun

El concejal de Bogotá por el partido Alianza Verde, Julián Sastoque, lanzó fuertes críticas contra el presidente Gustavo Petro tras la publicación de un extenso mensaje en la red social X la noche del martes 23 de junio, coincidiendo con el partido de la selección Colombia ante República Democrática del Congo por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

Lo que más ha llamado la atención es que, incluso la mañana del miércoles 24 de junio, el jefe de Estado siguió con otro mensaje que se suma al hilo de mensajes que provocó que cientos de usuarios se preguntaran cuál era el mensaje de fondo por parte de Petro.

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El encuentro selló la clasificación anticipada de la Tricolor a los dieciseisavos de final del torneo, mientras el mandatario acaparó la atención por el contenido y el tono de su pronunciamiento digital.

Sastoque calificó el episodio como “uno de los momentos más bochornosos” en la historia reciente de la comunicación presidencial y añadió que “mientras todos veíamos el partido, el presidente Petro acaba de tener quizás uno de los momentos más pe en sus redes sociales”.

El cabildante capitalino se refirió al hilo en la red social X que compartió el mandatario colombiano la noche del martes 23 de junio de 2026 - crédito @eljulisastoque/IG

“Es penoso, francamente. Qué vergüenza tener a este tipo todavía como presidente contando los 45 días que le quedan”, dijo el cabildante acerca del mandatario y lo que mencionó en algunos apartes de sus extensos mensajes.

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El concejal cuestionó el carácter del mensaje, en el que, según Sastoque, el presidente hizo referencias a temas como la anulación de una elección en Rumanía por injerencia extranjera, sus intenciones de hacer política en Estados Unidos y el deseo de aprender inglés antiguo británico.

“Escribe un montón de párrafos, un montón de carreta que yo francamente no sé en qué estado los está escribiendo, en donde dice al principio que hay un antecedente de una anulación de una elección en Rumanía por una injerencia extranjera, lo cual no deja de ser preocupante que lo diga el presidente, pero luego empieza a delirar”, menciona en un fragmentos de la grabación el cabildante capitalino.

Más adelante Sastoque continuó con su arremetida en contra del jefe de Estado y dijo que el presidente Petro “empieza a decir que él va a hacer política en Estados Unidos, pero para eso tiene que mejorar su inglés y que quiere estudiar el inglés antiguo británico y que tiene una colección de obras originales de Shakespeare guardadas para eso”, situación que describió como “absolutamente delirante”.

crédito @eljulisastoque/IG
Julián Sastoque compartió el video la madrugada del miércoles 24 de junio de 2026 - crédito @eljulisastoque/IG

El concejal también se refirió a los pasajes del mensaje en los que el presidente Petro compartió reflexiones personales y metáforas sobre su vida política y emocional.

Sastoque citó fragmentos del mensaje de Petro como: “Me siento militar a veces y soy clandestino y sé de clandestinidades, de volverme invisible como el jaguar y moverme rápido y ligero por el mundo y por eso no tengo barriga, poca grasa y parece que aún enamoro y me gusta enamorarme, porque ¿qué sería de la vida sin amor?”.

Al respecto, y con un tono crítico y sarcástico, Sastoque añadió: “Sí, señores, este es el jefe de Estado de Colombia. Qué absoluta vergüenza”.

El dirigente de Alianza Verde insistió en que este tipo de pronunciamientos públicos contribuyen a una percepción negativa sobre la figura presidencial.

“Yo francamente no entiendo a los petristas que dicen que nos esperan cuatro años de vergüenza internacional. Hombre, revísense, mírense este esperpento de presidente que tenemos y que nos hace quedar en absoluto ridículo y que en nada contribuyó a que ustedes tuvieran un chance de ganar estas elecciones. Todo lo contrario, fue la debacle de su campaña política. Absoluta vergüenza”, aseveró Sastoque.

Al final, el concejal concluyó su intervención y expuso la inquietud por el tiempo restante del actual gobierno.

“Yo es que francamente no sé si ponerme feliz o preocuparme porque a este tipo le queden cuarenta y cinco días aún de su gobierno con este nivel de delirio que tenemos que soportar todos los días”, cerró Sastoque.

Qué dijo Gustavo Petro en sus mensajes vía X

El presidente Petro compartió la noche del martes 23 de junio un extenso mensaje en su cuenta de X, en coincidencia con el partido entre la selección Colombia y la República Democrática del Congo por la fase de grupos del Mundial 2026.

El contenido y el tono del mensaje presidencial, centrado en cuestionamientos sobre la legitimidad de las elecciones recientes en Colombia y la supuesta injerencia extranjera, provocaron las críticas de Sastoque.

En su publicación, Petro abordó la anulación de elecciones en Rumania por intervención extranjera y comparó ese caso con lo ocurrido en Colombia.

El mandatario preguntó: “¿A quién se le demanda que las elecciones en Colombia que tuvieron una clara y confesa intervención extranjera se anulen? ¿Qué juez aceptará ante la confesión pública del presidente de los EEUU, extranjero en Colombia, y siendo Colombia República soberana con constitución que prohíbe la injerencia extranjera y sus dineros, que se declaren nulas las elecciones en Colombia?”.

El jefe de Estado también mencionó la intervención directa de Donald Trump y sugirió que, según tratados internacionales y la constitución colombiana, la elección debería ser anulada por la participación de un candidato con ciudadanía estadounidense.

Petro afirmó: “El presidente de la República de Colombia les solicita manifestarse en relación a la tesis de la Corte Europea sobre la anulación de las elecciones de Rumania para que se equipare con Colombia”.

El mensaje incluyó referencias a la historia reciente y a figuras como el libertador Simón Bolívar, así como menciones a la supuesta manipulación de los sistemas informáticos electorales por parte de intereses extranjeros.

“Los softwares de la registraduría y de los hermanos Bautista, la pararegistraduría, tienen software que el presidente de los EEUU puede controlar de acuerdo a su ley, por decisiones administrativas de seguridad nacional”, resalta otro de los mensajes.

Petro también hizo una extensa reflexión sobre la soberanía nacional, la historia política del país y su propio papel en la transición democrática.

“El fundamento de cualquier nación es la soberanía y ha sido violada, con misiles en Palestina, Venezuela, en Irán, y sin misiles pero sí con mucho dinero, incluido el de narcotraficantes y genocidas con el fin de manipular las mentes de la ciudadanía colombiana con mentiras evidentes y además con control sobre el sistema informático de la Registraduría”, agregó el gobernante.

En la parte más personal del mensaje, el presidente colombiano compartió pensamientos sobre su vida política y su experiencia: “Me siento militar a veces y soy clandestino y sé de clandestinidades, de volverme invisible como el jaguar y moverme rápido y ligero por el mundo y por eso no tengo barriga, poca grasa y parece que aún enamoro y me gusta enamorarme, porque ¿qué sería de la vida sin amor?”.

El mandatario finalizó con un llamado a la dignidad y la resistencia pacífica, y detalló: “No ganó en Colombia el presidente Donald Trump, ni con tantos millones de dólares de los fondos que ya sabemos dónde están y quiénes y cuánto para desprestigiarme a mí y a mi familia y a Iván tildándolo de guerrillero comunista cuando nunca lo fue… Yo juré por la paz y no llevo a mi pueblo a la violencia y ustedes nos respetan como seres humanos dignos y sin esclavitudes y no derogan las reformas sociales que logramos para el pueblo”.

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