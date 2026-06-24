Colombia

Norma Nivia y Mateo Varela celebran su primer aniversario con una cita romántica en Indonesia: “Crecemos como pareja”

El romance que nació tras su paso por ‘La casa de los famosos Colombia’ compartió imágenes y mensajes románticos de su viaje, consolidando su historia de amor lejos de las cámaras

Guardar
Google icon
Un año de amor para Norma Nivia y Mateo Varela, la pareja elige Indonesia para su aniversario - crédito @normaniviag/ Instagram - cortesía Canal RCN
Un año de amor para Norma Nivia y Mateo Varela, la pareja elige Indonesia para su aniversario - crédito @normaniviag/ Instagram - cortesía Canal RCN

El primer aniversario de la actriz Norma Nivia y el deportista Mateo Varela no pasó desapercibido para sus seguidores. La pareja, que se conoció durante la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, compartió imágenes y mensajes que reflejan la solidez de su relación, la cual comenzó fuera de cámaras tras el final del reality en junio de 2025.

Ambos participaron como concursantes en el reconocido programa, donde inicialmente solo mantenían una relación de compañerismo. Sin embargo, a medida que avanzó la competencia, comenzaron a surgir gestos y momentos que los acercaron, sorprendiendo a la audiencia con el inicio de un romance genuino.

PUBLICIDAD

A pesar de las críticas que recibieron por la diferencia de edad y estatura, la relación de la actriz y el modelo también contó con el respaldo de quienes vieron en ellos una conexión auténtica.

Norma Nivia y Mateo Varela celebraron su primer aniversario con una cena romántica en Bali, compartiendo mensajes de gratitud y amor con sus seguidores - crédito @normaniviag/ Instagram
Norma Nivia y Mateo Varela celebraron su primer aniversario con una cena romántica en Bali, compartiendo mensajes de gratitud y amor con sus seguidores - crédito @normaniviag/ Instagram

El reality concluyó el 9 de junio de 2025, pero la pareja ha sido clara en señalar que su historia de amor empezó oficialmente el 23 de junio, cuando decidieron darse la oportunidad de conocerse lejos del entorno mediático. Recientemente, Nivia y Varela revivieron en redes sociales recuerdos de los primeros momentos románticos que compartieron dentro del programa, reconociendo la nostalgia que les produce recordar el inicio de su historia.

PUBLICIDAD

Para celebrar su primer año juntos, los dos se trasladaron hasta Bali, Indonesia, donde disfrutaron de una cena frente al atardecer y compartieron instantes en la piscina durante la noche previa a la fecha especial. Las fotografías que publicaron muestran una atmósfera íntima y festiva, destacando además el anillo de compromiso que Mateo le entregó a Norma hace poco tiempo.

En los mensajes con los que acompañaron las imágenes, Norma expresó su gratitud y felicidad por la relación: “Cada día y en cada momento crecemos como pareja y aprendemos el uno del otro (…) Somos muy afortunados de tenernos (…) 23/06/2026”. Por su parte, Mateo respondió en la publicación: “Yo a ti te amo, mi flaca hermosa”.

A pesar de las críticas iniciales, Norma y Mateo consolidaron su vínculo y recibieron el apoyo de quienes creen en su conexión auténtica - crédito @normaniviag/ Instagram
A pesar de las críticas iniciales, Norma y Mateo consolidaron su vínculo y recibieron el apoyo de quienes creen en su conexión auténtica - crédito @normaniviag/ Instagram

La celebración del aniversario de Nivia y Varela confirma que, lejos del ruido de la televisión, su vínculo ha encontrado espacio para fortalecerse y consolidarse, despertando el interés y el cariño de sus seguidores en redes sociales.

El compromiso entre Norma Nivia y Mateo Varela se ha convertido en uno de los acontecimientos más comentados por sus seguidores, quienes han seguido de cerca la evolución de la pareja desde sus inicios en el reality La casa de los famosos Colombia. La entrega del anillo marcó un momento clave en su historia y fue compartida en redes sociales a través de un video que capturó el instante exacto en el que Mateo, visiblemente emocionado, se arrodilló para pedir la mano de Norma.

Mateo Varela
Norma Nivia y Mateo Varela se comprometieron en matrimonio - crédito @normaniviag/IG

La propuesta ocurrió durante un viaje a Tokio, específicamente en las instalaciones de Disneyland, un escenario que la pareja eligió para sellar su compromiso. En las imágenes divulgadas por ambos, se observa cómo Norma, sorprendida y emocionada, acepta el anillo, mientras Mateo agradece a dos visitantes extranjeros que colaboraron para grabar la escena.

“Tuve que pedir el favor a dos extranjeros para que me grabaran, ellos muy lindos me ayudaron y lograron entenderme lo que les quería decir”, contó Mateo en sus historias de Instagram. El momento fue espontáneo y lleno de complicidad, reflejando el tono cercano y auténtico que ha caracterizado la relación.

Desde que terminó el reality, Norma y Mateo han apostado por construir una vida en común, estableciéndose en Bogotá y compartiendo proyectos personales y profesionales. El anuncio de su compromiso generó una avalancha de mensajes de apoyo y entusiasmo, con comentarios como “Que viva el amor” y “Ellos sí son reales”, evidenciando el respaldo de quienes han seguido su historia desde el inicio.

Norma Nivia resaltó la importancia de la confianza y la comunicación en su pareja, defendiendo la autonomía y el respeto mutuo como pilares de la relación - crédito @normaniviag/ Instagram
Norma Nivia resaltó la importancia de la confianza y la comunicación en su pareja, defendiendo la autonomía y el respeto mutuo como pilares de la relación - crédito @normaniviag/ Instagram

Norma se ha referido a la importancia de la confianza y la comunicación en la pareja, asegurando: “Sabemos lo que queremos como pareja, nuestros acuerdos, nuestros sueños, nuestras promesas, ya todo está hablado y nos pertenece solo a nosotros”. La actriz ha defendido la autonomía y el respeto mutuo como bases de la relación, alejándose del escrutinio mediático y apostando por una convivencia estable y alejada de rumores.

Temas Relacionados

Norma NiviaMateo VarelaaniversarioColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Daniel Muñoz es el nuevo embajador de Chery Colombia

El lateral de la Selección Colombia asume el rol en plena ruta al Mundial de 2026, en una alianza estratégica para la expansión de la marca en el país

Daniel Muñoz es el nuevo embajador de Chery Colombia

Escrutinio elecciones presidenciales 2026 EN VIVO: Iván Cepeda acepta la victoria de Abelardo de la Espriella pero lanza advertencia

Aunque reconoció el resultado del proceso electoral y anunció que ejercerá una oposición democrática, el dirigente progresista insistió en que durante la campaña se presentaron presuntas irregularidades, entre ellas injerencia extranjera

Escrutinio elecciones presidenciales 2026 EN VIVO: Iván Cepeda acepta la victoria de Abelardo de la Espriella pero lanza advertencia

Suiza vs. Canadá, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Grupo B del Mundial 2026

Ambos equipos llegan a la última jornada con opciones de quedarse con el primer lugar de la zona. El conjunto norteamericano parte con ventaja gracias a su mejor diferencia de gol, mientras que los europeos necesitan una victoria para terminar en la cima

Suiza vs. Canadá, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Grupo B del Mundial 2026

El Pacto Histórico renunció a presentar nuevas reclamaciones tras reconocer la victoria de Abelardo de la Espriella en segunda vuelta presidencial

La abogada de la colectividad, Martha Bolívar, decidió no presentar nuevas reclamaciones durante la audiencia de Escrutinio Nacional que lleva a cabo el Consejo Nacional Electoral sobre los resultados de la segunda vuelta presidencial

El Pacto Histórico renunció a presentar nuevas reclamaciones tras reconocer la victoria de Abelardo de la Espriella en segunda vuelta presidencial

Abelardo de la Espriella expresó su disposición a seguir colaborando con EE. UU. tras llamada de Marco Rubio: “Trabajando”

El presidente electo de Colombia y el secretario de Guerra de Estados Unidos intercambiaron mensajes poco después de conocerse los resultados que dieron como ganador a De la Espriella

Abelardo de la Espriella expresó su disposición a seguir colaborando con EE. UU. tras llamada de Marco Rubio: “Trabajando”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Se conoció el adelanto de ‘Dai Dai’ en español de Shakira: seguidores opinaron del tema

Se conoció el adelanto de ‘Dai Dai’ en español de Shakira: seguidores opinaron del tema

El hijo de Shakira sabe todos los campeones de los Mundiales: la cantante lo puso a prueba

Shakira confesó que le gustaría colaborar musicalmente junto a Dua Lipa: “Habla español perfecto”

El Tino Asprilla convocó a una cabalgata para “despedir” al gobierno de Gustavo Petro: “Petrista que quiera venir, bienvenido”

Shakira celebró el triunfo de Colombia ante República Democrática del Congo antes de su concierto

Deportes

Sudáfrica vs. Corea del Sur, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026

Sudáfrica vs. Corea del Sur, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026

Suiza vs. Canadá, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Grupo B del Mundial 2026

El partido se explicó desde el banco: Quintero, Córdoba y Ríos cambiaron a Colombia rumbo al duelo con Portugal en el Mundial 2026

Esta es la terna arbitral que pitará el juego entre Colombia y Portugal en el Mundial 2026

Daniel Muñoz y Dávinson Sánchez reaccionaron a la clasificación de Colombia a la siguiente fase del Mundial 2026: “Pensar en lo que es Portugal”