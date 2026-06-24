Norma Nivia y Mateo Varela celebran su primer aniversario con una cita romántica en Indonesia: “Crecemos como pareja”

Un año de amor para Norma Nivia y Mateo Varela, la pareja elige Indonesia para su aniversario - crédito @normaniviag/ Instagram - cortesía Canal RCN

El primer aniversario de la actriz Norma Nivia y el deportista Mateo Varela no pasó desapercibido para sus seguidores. La pareja, que se conoció durante la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, compartió imágenes y mensajes que reflejan la solidez de su relación, la cual comenzó fuera de cámaras tras el final del reality en junio de 2025.

Ambos participaron como concursantes en el reconocido programa, donde inicialmente solo mantenían una relación de compañerismo. Sin embargo, a medida que avanzó la competencia, comenzaron a surgir gestos y momentos que los acercaron, sorprendiendo a la audiencia con el inicio de un romance genuino.

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A pesar de las críticas que recibieron por la diferencia de edad y estatura, la relación de la actriz y el modelo también contó con el respaldo de quienes vieron en ellos una conexión auténtica.

Norma Nivia y Mateo Varela celebraron su primer aniversario con una cena romántica en Bali, compartiendo mensajes de gratitud y amor con sus seguidores - crédito @normaniviag/ Instagram

El reality concluyó el 9 de junio de 2025, pero la pareja ha sido clara en señalar que su historia de amor empezó oficialmente el 23 de junio, cuando decidieron darse la oportunidad de conocerse lejos del entorno mediático. Recientemente, Nivia y Varela revivieron en redes sociales recuerdos de los primeros momentos románticos que compartieron dentro del programa, reconociendo la nostalgia que les produce recordar el inicio de su historia.

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Para celebrar su primer año juntos, los dos se trasladaron hasta Bali, Indonesia, donde disfrutaron de una cena frente al atardecer y compartieron instantes en la piscina durante la noche previa a la fecha especial. Las fotografías que publicaron muestran una atmósfera íntima y festiva, destacando además el anillo de compromiso que Mateo le entregó a Norma hace poco tiempo.

En los mensajes con los que acompañaron las imágenes, Norma expresó su gratitud y felicidad por la relación: “Cada día y en cada momento crecemos como pareja y aprendemos el uno del otro (…) Somos muy afortunados de tenernos (…) 23/06/2026”. Por su parte, Mateo respondió en la publicación: “Yo a ti te amo, mi flaca hermosa”.

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A pesar de las críticas iniciales, Norma y Mateo consolidaron su vínculo y recibieron el apoyo de quienes creen en su conexión auténtica - crédito @normaniviag/ Instagram

La celebración del aniversario de Nivia y Varela confirma que, lejos del ruido de la televisión, su vínculo ha encontrado espacio para fortalecerse y consolidarse, despertando el interés y el cariño de sus seguidores en redes sociales.

El compromiso entre Norma Nivia y Mateo Varela se ha convertido en uno de los acontecimientos más comentados por sus seguidores, quienes han seguido de cerca la evolución de la pareja desde sus inicios en el reality La casa de los famosos Colombia. La entrega del anillo marcó un momento clave en su historia y fue compartida en redes sociales a través de un video que capturó el instante exacto en el que Mateo, visiblemente emocionado, se arrodilló para pedir la mano de Norma.

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Norma Nivia y Mateo Varela se comprometieron en matrimonio - crédito @normaniviag/IG

La propuesta ocurrió durante un viaje a Tokio, específicamente en las instalaciones de Disneyland, un escenario que la pareja eligió para sellar su compromiso. En las imágenes divulgadas por ambos, se observa cómo Norma, sorprendida y emocionada, acepta el anillo, mientras Mateo agradece a dos visitantes extranjeros que colaboraron para grabar la escena.

“Tuve que pedir el favor a dos extranjeros para que me grabaran, ellos muy lindos me ayudaron y lograron entenderme lo que les quería decir”, contó Mateo en sus historias de Instagram. El momento fue espontáneo y lleno de complicidad, reflejando el tono cercano y auténtico que ha caracterizado la relación.

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Desde que terminó el reality, Norma y Mateo han apostado por construir una vida en común, estableciéndose en Bogotá y compartiendo proyectos personales y profesionales. El anuncio de su compromiso generó una avalancha de mensajes de apoyo y entusiasmo, con comentarios como “Que viva el amor” y “Ellos sí son reales”, evidenciando el respaldo de quienes han seguido su historia desde el inicio.

Norma Nivia resaltó la importancia de la confianza y la comunicación en su pareja, defendiendo la autonomía y el respeto mutuo como pilares de la relación - crédito @normaniviag/ Instagram

Norma se ha referido a la importancia de la confianza y la comunicación en la pareja, asegurando: “Sabemos lo que queremos como pareja, nuestros acuerdos, nuestros sueños, nuestras promesas, ya todo está hablado y nos pertenece solo a nosotros”. La actriz ha defendido la autonomía y el respeto mutuo como bases de la relación, alejándose del escrutinio mediático y apostando por una convivencia estable y alejada de rumores.

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