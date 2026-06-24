Caso Natalia Villalba, hallada sin vida en una maleta: un británico es el principal sospechoso y esto se sabe de los dos extranjeros vinculados a la investigación

Una trabajadora de servicios generales encontró los restos de la modelo en la bañera de un apartamento del edificio Morph Chicó, el 22 de junio, y avisó a la Policía tras cumplirse el tiempo de alquiler - créditos Google Maps | archivo Colprensa / Mariano Vimos

El hallazgo de la ciudadana Natalia Villalba dentro de una maleta en un apartamento del edificio Morph Chicó, en el norte de Bogotá, quedó bajo investigación, con un ciudadano británico como principal sospechoso, que habría salido del país.

Las autoridades también revisan el papel de al menos otro extranjero mencionado en el caso, mientras intentan establecer las causas de la muerte y las últimas horas de la víctima.

Los investigadores tienen plenamente identificado al ciudadano británico, quien sería natural de Londres, y lo buscan por su presunta relación con el crimen, pues estuvo cerca de tres horas con la víctima, según fuentes a Semana. También se conoció que este ciudadano europeo respondería al nombre de Matthew Foster y habría escapado por el Puente Internacional de Rumichaca, paso fronterizo entre Colombia y Ecuador.

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Natalia, que habría alquilado el apartamento desde el 13 de junio, habló por última vez con su familia el 18 de junio de 2026 y ese mismo día las cámaras registraron la salida del lugar de dicho ciudadano.

La mujer sería presuntamente Natalia Villalba y aparecería como la persona que arrendó el apartamento donde ocurrió el hallazgo - crédito @ColombiaOscura/X

El hallazgo se produjo el 22 de junio, cuando una trabajadora de servicios generales entró al apartamento para limpiarlo tras cumplirse el tiempo de alquiler. La mujer encontró una maleta en la bañera y, al revisar su interior, apareció el cuerpo de la modelo, tras lo cual avisó a la Policía.

La hipótesis sobre el ocultamiento del crimen

Las causas de la muerte y los implicados siguen bajo investigación. La Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación revisan las identidades de cerca de 15 personas que visitaron el inmueble entre el 3 y el 7 de junio.

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La principal reconstrucción sobre un presunto plan para ocultar el crimen se refiere, según fuentes citadas por Semana, a que tras matar a Natalia, el responsable habría puesto el cuerpo en una maleta, la llevó hasta la ducha y dejó abierta la llave de agua desde el 18 de junio hasta el hallazgo.

Según Semana, esa maniobra habría buscado preservar el cuerpo por más tiempo antes de que la descomposición alertara a los vecinos y así dar margen para huir, incluso fuera de Colombia.

El medio también citó a una fuente cercana, que sostuvo que la ubicación del cuerpo en la ducha apunta a un intento de ocultar huellas y otros rastros.

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La maleta fue encontrada por una de las trabajadoras del lugar - crédito @ColombiaOscura/X

Esa línea forma parte de las hipótesis bajo análisis y no de una conclusión cerrada. Los investigadores aplicarán tecnología forense en todo el apartamento para detectar rastros que ayuden a identificar a la persona que estuvo con Villalba en sus últimas horas.

¿Qué se sabe sobre los extranjeros bajo revisión?

Sobre el ciudadano británico, según la investigación, entró al apartamento el 17 de junio y un ciudadano estadounidense ingresó dos días después, el 19 de junio, y permaneció allí hasta el 22 de junio.

Con las minutas del edificio y las declaraciones del personal de seguridad y de servicios generales, las autoridades buscan identificar plenamente a esas personas para escuchar sus versiones.

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También sostuvo que un ciudadano estadounidense permaneció en el lugar del 3 al 7 de junio y que, al parecer, bajó una bolsa y unas sábanas a la zona de lavandería del edificio.

Ese diario agregó que la estancia inicial en la habitación 702 iba del 3 al 7 de junio y luego se renovó hasta el 21. También citó a la madre de Natalia, quien dijo a El Tiempo: “Natalia vivía desde hace 17 años en Bogotá, hablábamos frecuentemente, pero desde el jueves no respondía. Tampoco le entraban los mensajes ni las llamadas”.

Las evidencias que analiza la Fiscalía

Las evidencias y preguntas que siguen abiertas: Entre los frentes abiertos, según los investigadores del caso, el celular de la víctima no aparece y ese aparato podría contener conversaciones y datos sobre sus actividades previas a la muerte.

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El caso fue reportado hacia el mediodía del lunes 22 de junio de 2026 en el norte de la capital del país, en la localidad de Chapinero - crédito @ColombiaOscura/X

También falta un computador que Natalia mantenía en su habitación. Además, El Tiempo informó que las autoridades hallaron dos pasaportes colombianos de la víctima, uno vigente y otro vencido, con registros de viajes recientes a Europa.

Esos documentos pasaron a formar parte de las líneas de investigación para reconstruir sus movimientos previos.

Un grupo especial de la Fiscalía General de la Nación ya recolectó pruebas en el apartamento del edificio Morph Chicó, ubicado en la calle 95, a pocas cuadras de la autopista Norte.

Ese medio precisó que la pesquisa incluye testimonios, videos de seguridad, minutas del inmueble y el futuro informe de Medicina Legal para establecer la hora aproximada de la muerte y buscar material genético, incluso bajo las uñas de la víctima.

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