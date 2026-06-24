Andrea Valdiri acudió a instancias legales contra el internauta que insultó a sus hijas: “Dio declaraciones falsas en medios”

La influenciadora acudió a instancias legales luego de enfrentar personalmente a un usuario que la insultó a ella y a sus hijas, y que posteriormente ofreció una versión inexacta de los hechos ante un medio de comunicación - crédito @andreavaldiriconamor/ TikTok

La polémica entre la influencer Andrea Valdiri y un seguidor que la insultó en redes sociales escaló de lo virtual a lo presencial y terminó con la intervención directa de la influenciadora en la casa del agresor.

El incidente se originó cuando Valdiri, tras publicar una imagen apoyando a Abelardo de la Espriella, recibió un mensaje ofensivo en el que el usuario no solo la insultó a ella, sino también a sus hijas.

Molesta por el ataque, la también empresaria barranquillera decidió ubicar el domicilio del responsable, identificado como Johan, y acudir personalmente hasta su vivienda. Antes de llegar, Valdiri explicó públicamente sus motivos: “Él me dijo que me iba a decir algo en mi cara, entonces vamos a ver si me lo dice”, comentó en sus redes sociales, agregando que habitualmente deja pasar las críticas, pero en esta ocasión no podía tolerar que involucraran a su familia.

PUBLICIDAD

Andrea Valdiri llevó ante la ley a un seguidor que la agredió en redes sociales - crédito @andreavaldirisos/ Instagram

En la puerta de la casa, la creadora de contenido leyó el mensaje que había recibido y solicitó hablar con Johan, quien finalmente salió a disculparse. “Una disculpa. Nada, fue el calentamiento de...”, respondió el hombre, reconociendo que se equivocó y que su reacción fue producto del momento.

Valdiri insistió durante el encuentro en que su objetivo no era amenazar, sino marcar un precedente sobre el respeto y las consecuencias de los ataques personales en redes sociales. “Yo no vine aquí a amenazar ni nada. O sea, yo vengo en buena onda. Si él me tiene que decir algo, que me lo diga”, afirmó la influenciadora.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Valdiri, su intención fue únicamente darle una “lección” al joven implicado. No obstante, en una reciente publicación, la empresaria ofreció más detalles y afirmó que, pese a haber intentado manejar la situación de la forma más adecuada, finalmente debió recurrir a instancias legales. Según explicó, el hombre habría proporcionado presuntamente declaraciones falsas sobre lo sucedido a un medio de comunicación, lo que motivó su decisión de acudir a la vía judicial.

Andrea Valdiri vivió un momento tenso durante jornada de entrega de ayudas en Córdoba: así reaccionó la creadora de contenido - crédito @andreavaldirisos/IG

“El tema del muchacho, yo lo que quería dejar hasta aquí, yo dije: ‘yo voy, le doy mi cátedra de educación, el chico aprende, se levanta una persona nueva’, pero no, yo no puedo arreglar el mundo de esa manera. Aunque supuestamente pidió disculpas, el tipo hizo una cosa diferente y hoy llamó a un medio de comunicación a dar unas declaraciones falsas y a esto toca meterle un tatequieto y esto tiene que terminar por la vía legal”, detalló Andrea Valdiri.

PUBLICIDAD

La empresaria barranquillera también detalló que, luego de que el tema se hiciera viral en redes sociales, ha notado que varios creadores de contenido que, al parecer, saben algo de derecho, estarían aconsejando al joven.

“Salieron un montón de abogados que no han terminado la carrera y también un montón de ‘influencers’, que para mí no son eso, sino generadores de chisme a darle el lado al muchacho, cuando no saben ni rollo por dónde va la vaina”, aseguró la empresaria.

Al final de su publicación, Andrea aprovechó para cuestionar que algunas personas en redes sociales estén defendiendo al joven luego de los insultos a su hija. “A mí lo que me causa curiosidad es un montón de personas que le dan el lado al muchacho, o sea, yo sí tengo que pretender que me insulten todos los días. Y el único comentario que insultó a mis hijas fue él, porque yo miro todo, entonces yo sí tengo que aguantar mierda de la gente”, añadió.

PUBLICIDAD

Westcol demostró su apoyo a Andrea Vladiri luego de encarar a un internauta que insultó a sus hijas - crédito @andreavaldirisos/ Instagram

El respaldo de Westcol a la actuación de Andrea Valdiri no tardó en hacerse público. Durante una transmisión en vivo, el reconocido streamer paisa defendió la decisión de la empresaria de buscar personalmente al seguidor que la insultó, incluso ante las críticas que circularon en redes sociales.

“Vi lo de La Valdiri y la apoyo totalmente, aunque la gente le tire mierda, yo la apoyo totalmente. A mí no me importa que la gente diga lo que quiera decir... Es que un tipo le escribió a Valdiri por una opinión política, la insulta, le dice perra y le dice que sus hijas también, y ella le llegó a la casa, es que no entiendo cómo defienden al man”, expresó, dejando clara su posición frente al incidente.

PUBLICIDAD

Westcol también cuestionó la actitud del seguidor, quien tras realizar comentarios ofensivos en redes sociales, terminó disculpándose de manera inmediata cuando fue confrontado en persona. “Le faltó fue darle una cachetada, por insolente, irrespetuoso y agrandado dentro de redes sociales y detrás de una pantallita... Menos mal no se la dio, porque si ella le da la cachetada, ahí es cuando el man pone la demanda, ahí se le quita lo fuerte”, sentenció el streamer.

Westcol aseguró que entiende la reacción de Andrea y se refirió a ese tipo de internautas que suelen comentar en redes sociales sin esperar repercusiones por sus palabras - crédito @raquell_clips/ TikTok

Para Westcol, la reacción de Valdiri fue comprensible, ya que los insultos involucraron a sus hijas. “Quizá Valdiri ignoró muchos comentarios, pero justo en ese hablaron de sus hijas, le tocó fibras y dijo: ‘Pues vamos a llegarle a ver qué es lo que es, a ver si es tan macho’ y no, resultó ser lo que el 99 % de las personas detrás de una pantalla son”, añadió.

PUBLICIDAD