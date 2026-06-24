Alfredo Saade aceptó el triunfo de Abelardo de la Espriella y propuso una constituyente: “Las urnas han hablado”

Alfredo Saade reconoció la voluntad popular, formalizó su dimisión y sugirió una reforma constitucional para el país - crédito Colprensa/Juan Diego López/EFE

Alfredo Saade, embajador de Colombia en Brasil, que había sido suspendido por la Procuraduría por presunta participación en política, reconoció el triunfo de Abelardo de la Espriella como presidente tras el escrutinio final de la segunda vuelta presidencial.

El diplomático afirmó en su cuenta oficial de X que acata la voluntad popular y no será obstáculo para el nuevo gobierno.

“Colombianos, hoy me dirijo a ustedes con la serenidad que da el deber cumplido y con el respeto absoluto por la voluntad popular. Reconozco, sin rodeos y sin condiciones, el triunfo del dr Abelardo de la Espriella como presidente de COLOMBIA luego del escrutinio final. Las urnas han hablado con claridad, y yo soy demócrata. La democracia no es un discurso para los días de victoria, es una conducta para los días de derrota. Por eso no seré obstáculo para el progreso de Colombia (sic)”, indicó.

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Alfredo Saade afirmó en su cuenta oficial de X que acata la voluntad popular y no será obstáculo para el nuevo gobierno - crédito Presidencia

El pronunciamiento de Saade se conoció después del comunicado de la Registraduría Nacional, que ratificó el preconteo de votos realizado el 21 de junio de 2026.

La Registraduría indicó que Abelardo de la Espriella obtuvo 12.959.542 votos, superando los 12.708.712 sufragios de Iván Cepeda. El órgano electoral señaló que el escrutinio y el preconteo tuvieron “unos eficientes niveles de acierto”.

Saade anunció que presentó su renuncia al cargo de embajador a partir del 6 de agosto, para que la nueva administración pueda asumir desde el primer día.

“En este momento pongo a disposición mi renuncia al cargo a partir del 6 de agosto como debe ser. Sin cálculos, sin trueques, sin dilaciones. Que el nuevo gobierno pueda empezar a trabajar desde el primer día, con todas las herramientas en la mano (sic)”, expresó.

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Alfredo Saade anunció que presentó su renuncia al cargo de embajador a partir del 6 de agosto, para que la nueva administración pueda asumir desde el primer día - crédito @alfredosaadev/X

El diplomático propuso al presidente electo, Abelardo de la Espriella, y al país, convocar una Asamblea Nacional Constituyente y cerrar el Congreso, al que calificó como símbolo de división.

“Pero permítanme, como colombiano, hacerle una propuesta al presidente electo Abelardo, y a todo el país. Convóquenos una Asamblea Nacional Constituyente. Cerremos este Congreso que se ha vuelto símbolo de la división y del odio, un congreso que permaneció de espalda al poder popular y al país, un congreso que fue enemigo del pueblo y abramos un nuevo pacto social (sic)”, afirmó.

Saade sugirió que en la Constituyente se habilite la reelección abierta para expresidentes y el mandatario electo, bajo la premisa de que el pueblo decida sin exclusiones.

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“Que en esa Constituyente habilitemos la reelección, una reelección abierta, donde puedan participar todos los expresidentes, y el propio Abelardo en su calidad de presidente. Que sea el pueblo quien decida, sin vetos y sin exclusiones”, aseveró

El embajador suspendido propuso que todos los expresidentes participen en ese proceso y se comprometan a acompañar al ganador, dejando atrás la división política.

“Propongo que hagamos el partido de la gran final. Que todos los que hemos dirigido esta nación nos presentemos ante Colombia, expongamos nuestras ideas, y que gane el mejor. Y que los expresidentes que pierdan se comprometan, frente al país, a acompañar al ganador. No a sabotearlo, a acompañarlo. A cerrar de una vez por todas la brecha de división y de odio que nos ha sangrado por décadas (sic)”, afirmó

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Saade expresó su respeto institucional y anticipó que será crítico del gobierno en todo aquello que considere necesario.

“Abelardo, tiene mi mano extendida, tiene mi renuncia, y tiene mi respeto institucional. Lógicamente seré crítico respetuoso de lo que crea que no está bien (sic)”, puntualizó.

Alfredo Saade expresó su respeto institucional y anticipó que será crítico del gobierno en todo aquello que considere necesario - crédito @alfredosaadev/X

Finalmente, Saade reiteró su compromiso con la justicia social y envió un mensaje religioso al presidente electo, pidiendo que busque guía espiritual en su mandato.

“Como pastor que soy, siempre estaré del lado de la justicia social, de la viuda, del huérfano, del pobre, del menesteroso y lógicamente de los que hacen el bien (sic)”, aseveró

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