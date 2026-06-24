Néstor Lorenzo hizo su balance tras la clasificación de Colombia a dieciseisavos de final en el Mundial 2026, tras vencer a RD del Congo

Néstor Lorenzo habló sobre el juego ante RD Congo, el rendimiento de las figuras de la Tricolor, y lo que visualiza del partido ante Portugal-crédito Daniel Becerril/REUTERS

El 23 de junio de 2026, Colombia derrotó a República Democrática del Congo por 1-0 con anotación de Daniel Muñoz, y clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá.

Aunque el cuadro “Cafetero” dirigido por Néstor Lorenzo tuvo puntos altos en el rendimiento individual como la actuación de Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica, entre otros.

Pero en el juego se habló sobre el rendimiento que tuvo el delantero Luis Javier Suárez y el volante James Rodríguez, casos a los cuales el técnico se refirió en la rueda de prensa posterior al juego ante los “Leopardos”.

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La selección Colombia jugará su último partido del Mundial 2026 ante RD Congo-crédito Daniel Becerril/REUTERS

En primer lugar, Lorenzo se refirió a Luis Javier Suárez y James Rodríguez, futbolistas que a lo largo del partido en el estadio de Guadalajara estuvieron 58 minutos en el campo de juego, y fueron reemplazados por Jhon Córdoba (Krasnodar de Rusia) y Juan Fernando Quintero (River Plate de Argentina):

“Jugaron un gran partido, hicieron el gasto cuando el partido estaba cerrado y se estaba armando. James hizo un gran partido. Creo que lo cambié para refrescar al equipo y porque Juanfer puede cumplir más o menos la misma función que él, pero James hizo un gran partido. Luis Suárez también me parece que buscó, fue quien fijó a dos de los centrales para generar espacios en otros sectores y luchó cada pelota. Fue un partido muy difícil, jugó mucho de espaldas, pero también hizo un gran partido. Además, estaba sentido del hombro”, explicó el técnico argentino.

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Detalló también la importancia a nivel táctico que le aportó el ingreso de Juan Fernando Quintero en los últimos 30 minutos de juego en el mediocampo, junto a la labor de Córdoba en el frente de ataque:

“Quintero es un jugador muy preciso en esa parte del campo, tanto con pases filtrados como en tiros libres y pelota parada. Creo que hizo su trabajo y lo hizo muy bien. El gol también llega a partir de un pase suyo, después Córdoba pelea la pelota en el área y aparece Daniel Muñoz desde atrás. Tanto él como James son dos excelentes jugadores en ese tercio del campo para filtrar pases o generar situaciones de gol. Su ingreso refrescó al equipo y nos aportó precisión en la llegada desde esa zona”, analizó.

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El concepto de Néstor Lorenzo sobre la selección de Portugal, el próximo juego de la Tricolor

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo K - Portugal contra Uzbekistán - Estadio de Houston, Houston, Texas, EE. UU. - 23 de junio de 2026. Cristiano Ronaldo, de Portugal, en acción. REUTERS/Phil Noble

Lorenzo analizó el juego de la selección de Portugal, próximo rival de la selección Colombia en la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, y precisó que en estilo de juego, son parecidos a la hora de proponer:

“Creo que Portugal es un equipo más parecido a nosotros en el sentido de que busca ser protagonista y tener la posesión del balón. Es un equipo distinto a los que hemos enfrentado. Ya veremos cómo planteamos el partido y qué estrategia utilizamos. Va a ser un partido entre dos equipos que intentan jugar muy bien al fútbol”, reflexionó.

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Sobre Cristiano Ronaldo dijo que hay que manejar desde la parte defensiva, aunque precisó que el campeón de la Nations League cuenta con un equipo completo que le puede hacer daño a cualquier rival:

“Cristiano es un gran jugador, no se lo puede descuidar porque es uno de los mejores definidores del mundo. Tendremos que tener mucho cuidado para no dejarlo solo en situaciones de gol, cerca del arco. Pero creo que Portugal es un equipo completo en todo sentido. No se trata solo de marcar a Cristiano, tienen grandes jugadores en todas sus líneas”, explicó.

La reflexión posterior de Néstor Lorenzo recién finalizado el juego ante RD Congo

El momento del gol por Lionel Mpasi-crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

En charla con el Gol Caracol, el técnico argentino elogió el juego de República Democrática del Congo, afirmando que el rival complicó al cuadro “Cafetero”

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“Hicieron un partidazo, les agradezco el esfuerzo porque se mataron y siguieron el plan. Debemos marcar con más diferencia, pero el partido es así. Nos complicaron un poco, pero salimos ganadores”, afirmó.

Lorenzo mencionó que “con estos equipos, tienes que encontrar los espacios entre líneas porque si juegas con esquema, te salen de contra. Debíamos tener la posesión de pelota y jugaron un partidazo el mediocampo”.

Así va la tabla de posiciones del grupo K en el Mundial 2026