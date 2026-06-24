Colombia

Activista Beto Coral dio su primera entrevista desde su detención en Estados Unidos: “Hasta hoy a mí me han violado todos los derechos”

El activista colombiano sostiene que la situación forzó múltiples renuncias y sentimientos de desarraigo lejos de quienes más quiere

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Desde un centro de procesamiento en Luisiana, el colombiano sostuvo que su arresto obedeció a motivos políticos y afirmó que no le informaron cargos ni garantías, mientras evalúa su defensa migratoria con abogados - crédito @Betocoralg/X y Nathan Howard/REUTERS
Desde un centro de procesamiento en Luisiana, el colombiano sostuvo que su arresto obedeció a motivos políticos y afirmó que no le informaron cargos ni garantías, mientras evalúa su defensa migratoria con abogados - crédito @Betocoralg/X y Nathan Howard/REUTERS

El activista colombiano Beto Coral, detenido en Estados Unidos, dijo desde el centro de procesamiento Central Luisiana en Luisiana que cree posible ganar su caso migratorio y denunció violaciones de derechos durante su captura y sus traslados, según declaraciones recogidas por el programa Reporte Coronell.

En su conversación, Coral afirmó que su caso responde a una supuesta persecución política, dijo que no le leyeron cargos ni derechos, sostuvo que lo detuvieron sin orden judicial y aseguró que lo presionan para firmar su autodeportación. También expresó dudas sobre si podrá asistir a una audiencia de inmigración que, según dijo, está prevista para el martes 30 de junio en El Paso.

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Coral, nombre con el que se conoce al activista político Franklin Humberto Coral Garrido, aseguró que abogados que lo contactaron le transmitieron que “todo esto que está sucediendo es absurdo y que tengo un caso para ganar de forma inmediata”.

“Mi caso encaja perfectamente con lo que es una persecución política”, añadió. Luego recordó que solicitó asilo político en 2016 y dijo que desde entonces tiene permiso legal para entrar en Estados Unidos.

El activista afirmó que las promesas de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024 derivaron en deportaciones de connacionales, humillaciones y traslados a África, y sostuvo que el jurista colombiano impulsaría medidas para mantener esa línea política - crédito @Betocoralg / X
El activista afirmó que las promesas de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024 derivaron en deportaciones de connacionales, humillaciones y traslados a África, y sostuvo que el jurista colombiano impulsaría medidas para mantener esa línea política - crédito @Betocoralg / X

Según relató, durante esos años mantuvo “un comportamiento ejemplar” y su activismo se concentró en asuntos relacionados con Colombia.

“Nada que tenga que ver con la política interna de Estados Unidos tampoco”, afirmó. En el momento de la detención, a Coral le mostraron un memorando firmado por el secretario de Estado Marco Rubio, que ordenaba su captura por socavar la política exterior de Estados Unidos al hacer campaña contra un aliado de ese gobierno.

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Coral dijo que alcanzó a ver el nombre de Rubio en ese documento, pero no su contenido completo. “Lo que me resulta escabroso para mí es que, en el trayecto de mi casa al centro de detención en Phoenix, el agente del HSI me preguntó qué era lo que yo había hecho”.

Las denuncias sobre la detención y los traslados

Las denuncias de Coral sobre su detención y traslados a partir de ese punto, el activista encadenó sus denuncias sobre el trato recibido bajo custodia.

“Hasta hoy a mí me han violado todos, todos los derechos habidos y por haber”. “A mí no me han leído los cargos. A mí no me han leído mis derechos tampoco”, dijo.

También sostuvo que lo detuvieron “sin orden judicial” y “solamente con la orden discrecional de Marco Rubio”. Coral afirmó que pasó tres días sin llamadas y dos días sin alimentos. Dijo que lo trasladaron por varios estados y que uno de esos recorridos, desde Phoenix hasta El Paso, duró más de 10 horas mientras iba esposado de pies, cintura y manos.

- crédito @Betocoralg/X y Kevin Mohatt/REUTERS
- crédito @Betocoralg/X y Kevin Mohatt/REUTERS

En ese mismo relato aseguró que lo agredieron físicamente en Florence, Arizona, y que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le quitaron pertenencias y documentos que, según él, son claves para su defensa. Mencionó papeles sobre su permanencia legal, sus documentos de asilo y otros relacionados con su padre y la DEA.

También dijo que no le dan información sobre la corte que, según su versión, estaría fijada para el 30 en El Paso, aunque ya lo habían sacado de esa ciudad. “Yo estoy en estos momentos en el sexto traslado en Luisiana”. Cuando explicó por qué duda de poder comparecer, Coral apuntó a la falta de información dentro del centro. “Yo supongo, y espero que así sea. Me den una audiencia virtual, Daniel”.

Su rechazo a la autodeportación

Su rechazo a la autodeportación y su defensa frente al caso Reporte Coronell indicaron que la única forma de evitar esa audiencia sería que Coral firmara su autodeportación.

El activista aseguró que lo presionan para hacerlo y que esa posibilidad también ha surgido dentro de su entorno familiar. “Estoy completamente seguro que lo que quieren es que yo firme, Daniel”, afirmó.

“Yo No he cometido ningún delito”. “Pensar distinto no es un delito”, agregó. Luego sostuvo que cualquier firma que llegue a poner “va a ser mediante constreñimiento, tortura o algún movimiento ilegal por parte de las personas que me tienen aquí”.

El programa también señaló que Coral no tiene cargos criminales, extremo que atribuyó a una respuesta previa del Departamento de Seguridad Nacional a ese medio. Sobre ese punto, él insistió: “Nunca he cometido un delito, nunca he cometido un crimen”.

Coral volvió a vincular su detención con una orden de Rubio. “Fueron por mí porque esto es una orden del secretario Marco Rubio”, dijo, antes de asegurar que jamás intervino en política interna de Estados Unidos.

- crédito Cancillería de Colombia/Beto Coral - Instagram
- crédito Cancillería de Colombia/Beto Coral - Instagram

En otro tramo de la conversación, mencionó una denuncia judicial que inició contra Abelardo de la Espriella por una grabación privada en Florida. “Y por esas dos razones lo denuncié, Daniel”, afirmó, al sostener que esa conducta está sancionada en ese estado.

Su situación personal y familiar

Las declaraciones sobre su hijo y su temor dentro del centro de detención. La parte final de la entrevista se centró en su situación personal y en su familia. Coral habló de su hijo de 12 años, que estaba con él al momento de la detención, y dijo que espera reencontrarse pronto con él, incluso fuera de Estados Unidos.

“No importa en qué parte del mundo sea, pero voy a estar prontamente con mi hijo”, señaló. Antes contó que el niño “está muy fuerte” y “muy orgulloso de su papá”.

También relató que los agentes le permitieron llevar al menor y a Logan hasta la casa para resguardarlos del calor antes de separarse. “Extraño mucho a Logan. Logan era mi soporte también emocional y me preocupa lo que puede pasar con él”, dijo.

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