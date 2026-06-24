Colombia

El Pacto Histórico renunció a presentar nuevas reclamaciones tras reconocer la victoria de Abelardo de la Espriella en segunda vuelta presidencial

La abogada de la colectividad, Martha Bolívar, decidió no presentar nuevas reclamaciones durante la audiencia de Escrutinio Nacional que lleva a cabo el Consejo Nacional Electoral sobre los resultados de la segunda vuelta presidencial

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Iván Cepeda aceptó los resultados de la segunda vuelta presidencial, que dejó como ganador a Abelardo de la Espriella - crédito Catalina Olaya/Colprensa/@PactoCol/X
Iván Cepeda aceptó los resultados de la segunda vuelta presidencial, que dejó como ganador a Abelardo de la Espriella - crédito Catalina Olaya/Colprensa/@PactoCol/X

El excandidato presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda aceptó los resultados de la segunda vuelta presidencial este miércoles 24 de junio y reconoció a Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia para el periodo 2026-2030.

Por este motivo, el Pacto Histórico, representado por la abogada Martha Bolívar, desistió presentar nuevas reclamaciones en la Audiencia de Escrutinio Nacional que realiza el Consejo Nacional Electoral.

“Como movimiento político, hemos decidido desistir de la radicación de nuevas solicitudes de saneamiento, en virtud del pronunciamiento público que nuestro candidato Iván Cepeda realizó. Aprovechando la reanudación de esta audiencia, deseo manifestar formalmente la decisión adoptada por nuestro candidato", indicó Bolívar.

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Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella - crédito Sergio Acero/REUTERS/Juan Diego López/EFE
Iván Cepeda aceptó los resultados de la segunda vuelta presidencial este miércoles 24 de junio y reconoció a Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia para el periodo 2026-2030 - crédito Sergio Acero/REUTERS/Juan Diego López/EFE

Martha Bolívar precisó que, aunque han decidido no presentar nuevas reclamaciones, esto no implica que dejarán de participar en la radicación o gestión de dichas solicitudes.

“Antes de concluir, quiero subrayar algunos puntos que considero relevantes en esta solicitud, en la que el compañero Iván Cepeda realizó las siguientes observaciones. En primer lugar, el hecho de que, como testigos electorales y como campaña, hayamos decidido desistir de nuestras reclamaciones en esta instancia, no significa que renunciemos al derecho de participar, de radicar o de gestionar dichas solicitudes”, expresó.

La abogada del Pacto Histórico indicó que la decisión no debe ser interpretada como un error. sino como una determinación por la campaña de la colectividad.

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“Esta decisión no debe interpretarse como un error, sino como una acción coherente con una determinación tomada por la campaña”, puntualizó.

Holman Vega, también abogado del Pacto Histórico, indicó que presentarán un documento con las supuestas inconsistencias que han identificado como campaña de la colectividad.

“Lo que señala nuestro candidato, Iván Cepeda, es fundamental. Presentaremos el documento con las inconsistencias que hemos identificado como campaña del Pacto Histórico. Hacemos un llamado a que no se permita la vulneración de lo dispuesto por la Corte IDH, ya que en el pasado se hizo campaña y se afectó gravemente a la Unión Patriótica, a los partidos de izquierda y a las minorías”, expresó.

El abogado le solicitó al Consejo Nacional Electoral no aceptar discursos de odio, rechazando cualquier acto de discriminación en el país.

“Solicitamos al Consejo Electoral que no permita la persistencia de discursos de odio, como los que llaman a “exterminar a la izquierda”. Rechazamos estos mensajes de odio dirigidos contra las minorías Lgbt+“, indicó Vega.

Así las cosas, Holman Vega precisó que desisten como colectividad a la reclamación internacional sobre las elecciones,

Abelardo de la Espriella - crédito @delaespriella_style/Instagram/@PactoHistorico/X
Holman Vega indicó que presentarán un documento con las supuestas inconsistencias que han identificado como campaña de la colectividad - crédito @delaespriella_style/Instagram/@PactoHistorico/X

“En concordancia con lo presentado por la compañera Martha Bolívar y lo expresado por nuestro candidato, también desistimos de la reclamación internacional sobre este tema”, aseveró.

¿Qué dijo Iván Cepeda?

En rueda de prensa, que se realizó el miércoles 24 de junio de 2026, Iván Cepeda destacó el respaldo obtenido durante la jornada electoral, afirmando que lo sucedido refleja la necesidad e intensidad del debate nacional para el futuro de Colombia.

“El resultado obtenido representa el mayor respaldo electoral alcanzado por los sectores progresistas y los movimientos sociales en Colombia. Esto refleja la intensidad del debate nacional que ha tenido lugar y la responsabilidad compartida frente al futuro del país”, indicó Cepeda.

Iván Cepeda destacó el respaldo obtenido durante la jornada electoral, afirmando que lo sucedido refleja la necesidad e intensidad del debate nacional para el futuro de Colombia - crédito Carlos Ortega/EFE
Iván Cepeda destacó el respaldo obtenido durante la jornada electoral, afirmando que lo sucedido refleja la necesidad e intensidad del debate nacional para el futuro de Colombia - crédito Carlos Ortega/EFE

El excandidato presidencial afirmó que el escrutinio realizado por las autoridades electorales está “prácticamente finalizado”, motivo por el cual aceptó los resultados y reconoció a Abelardo de la Espriella como el nuevo presidente de Colombia para el periodo 2026-2030.

“El proceso de escrutinio llevado a cabo por las autoridades electorales está prácticamente finalizado. Expreso mi agradecimiento a los miles de testigos, abogados y personas que, en nombre del Pacto Histórico y la Alianza, participaron como observadores y colaboradores en el dispositivo de seguridad electoral. Como candidato del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, y tal como lo manifesté previamente, en este punto del escrutinio he decidido aceptar el resultado que emana de este proceso y que indica que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República“, afirmó.

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