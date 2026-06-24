Colombia

CNE terminó el escrutinio de las elecciones presidenciales: Abelardo de la Espriella será declarado nuevo presidente de Colombia

El abogado y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, gobernarán a Colombia para el periodo 2026-2030

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El escrutinio confirmó los resultados del preconteo electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil - crédito Charlie Cordero/REUTERS
El escrutinio confirmó los resultados del preconteo electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil - crédito Charlie Cordero/REUTERS

El Consejo Nacional Electoral (CNE) finalizó el escrutinio en los 32 departamentos del país, en Bogotá y en el exterior, y confirmó la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia.

Sobre las 3:00 p. m. del miércoles 24 de junio de 2026, De la Espriella, junto con el exministro José Manuel Restrepo, serán declarados presidente y vicepresidente del país.

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