Escrutinio en Antioquia confirmó triunfo de Abelardo de la Espriella y sumó 992 votos a su resultado

El Consejo Nacional Electoral avanza en la revisión final de los resultados presidenciales para expedir la credencial al presidente electo en los próximos días - crédito Fundación Pares

El escrutinio departamental en Antioquia confirmó el triunfo de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial y añadió 992 votos a su resultado inicial, una variación que no modificó el desenlace electoral en el departamento ni a nivel nacional.

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, el presidente electo cerró con 2.186.826 sufragios, mientras que Iván Cepeda Castro obtuvo 1.132.893. La diferencia entre el preconteo y la revisión definitiva representó apenas el 0,0525% de los 3.393.277 votos válidos contabilizados en Antioquia.

El proceso finalizó a las 20:18 del miércoles en Plaza Mayor, en Medellín, luego de tres jornadas de trabajo en las que fueron revisadas las 15.801 actas correspondientes a los 125 municipios del departamento.

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Ajustes ampliaron la ventaja del presidente electo

La revisión mantuvo la tendencia registrada desde la noche electoral. Mientras De la Espriella sumó votos adicionales durante el escrutinio, Cepeda registró una reducción frente a las cifras preliminares.

El escrutinio en Antioquia confirmó la victoria de Abelardo de la Espriella y añadió 992 votos a su resultado frente al preconteo inicial - crédito Colprensa/EFE

En Medellín, el presidente electo añadió 517 sufragios y alcanzó 819.802 votos, al tiempo que su contendor perdió 454. En el resto del Valle de Aburrá, De la Espriella incorporó otros 294 apoyos, mientras Cepeda cedió 18.

En el consolidado metropolitano, integrado por Medellín y otros nueve municipios, la diferencia entre preconteo y escrutinio fue de apenas 0,0622%. Allí, el ahora mandatario obtuvo 811 votos más y su rival terminó con 472 menos.

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Los mayores incrementos para De la Espriella se registraron en Itagüí, con 179 votos adicionales, y Bello, con 88. En Envigado, el presidente electo sumó 70 sufragios, mientras Cepeda perdió 83.

Escrutinio concluyó sin apelaciones

Durante las audiencias se presentaron nueve reclamaciones, todas resueltas sin recursos de apelación, por lo que el proceso quedó en firme una vez concluyó el escrutinio departamental.

La Registraduría también informó que no hubo actas faltantes. Entre las novedades reportadas figuraron 156 actas con tachaduras, 24 sobres deteriorados y seis formularios con menos de dos firmas, situaciones que no incidieron en el resultado final.

En total, en Antioquia se depositaron 3.429.230 votos. De ellos, 73.558 fueron en blanco, 30.970 nulos y 4.983 correspondieron a tarjetas no marcadas.

La revisión definitiva ratificó así el respaldo mayoritario de Antioquia a De la Espriella y confirmó que las diferencias frente al preconteo fueron marginales.

Funcionarios y jueces electorales finalizaron el escrutinio departamental en Plaza Mayor, Medellín, tras revisar el 100% de las actas correspondientes a los 125 municipios de Antioquia - crédito @Registraduria/X

El CNE avanza en la certificación nacional del resultado

Mientras Antioquia cerró oficialmente su escrutinio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa con la revisión final de los pliegos electorales de los 33 departamentos del país para expedir la credencial presidencial.

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El magistrado del CNE Benjamín Ortiz explicó en entrevista con Mañanas Blu que el organismo trabaja en jornadas continuas de 24 horas con el propósito de declarar formalmente al presidente electo entre este jueves y el viernes.

Según el funcionario, la coincidencia entre el preconteo divulgado la noche de las elecciones y los resultados verificados durante el escrutinio alcanza el 99,997%, una cifra que, a su juicio, evidencia la confiabilidad del sistema electoral colombiano.

Ortiz también desmintió las versiones que hablaban de más de 53.000 reclamaciones presentadas durante el proceso. Aseguró que, aunque se recibieron diferentes solicitudes y observaciones por parte de testigos electorales ante jurados y comisiones escrutadoras, el número real de reclamaciones es “abismalmente inferior” al señalado por algunos sectores políticos.

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La Registraduría Nacional reportó que las diferencias entre el preconteo y el escrutinio definitivo en Antioquia fueron inferiores al 0,1% de la votación válida - crédito Juan David Duque/Reuters

El magistrado indicó además que el escrutinio nacional avanza sin mayores contratiempos. Las únicas situaciones pendientes de resolución corresponden a algunas reclamaciones radicadas en Bogotá, las cuales siguen el trámite establecido por la ley electoral.

En el proceso participan cerca de 9.000 jueces y notarios, así como aproximadamente 860.000 jurados de votación distribuidos en todo el territorio nacional. Para Ortiz, este despliegue institucional ha permitido desarrollar el escrutinio dentro de los tiempos previstos.

El funcionario también defendió el procedimiento utilizado para contabilizar los votos emitidos en el exterior. Explicó que el conteo se realiza conforme a la Ley 163 de 1994, que autoriza consolidar electrónicamente la información remitida por embajadas y consulados colombianos.

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