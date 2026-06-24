Colombia

Nueva pelea en la estación Calle 76 de Transmilenio entre usuario y vigilante por evasión del pasaje

El agresor ingresó a una vivienda rural de Girón con un arma cortopunzante y arremetió contra las dos mujeres en presencia del hijo de la pareja

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La violencia, la evasión y las agresiones contra vigilantes de Transmilenio quedaron expuestas en Bogotá tras una pelea en la estación Calle 76 - crédito Colprensa/Captura video
La violencia, la evasión y las agresiones contra vigilantes de Transmilenio quedaron expuestas en Bogotá tras una pelea en la estación Calle 76 - crédito Colprensa/Captura video

Una pelea a golpes entre usuarios y vigilantes en la estación Calle 76 del sistema Transmilenio, en el norte de Bogotá, volvió a poner en el centro del debate la creciente violencia y evasión del pago en el transporte público.

El incidente comenzó cuando los vigilantes intentaron detener a dos personas que trataban de ingresar sin pagar el pasaje. Ante el control, los infractores respondieron con agresiones físicas, lo que derivó en una riña que interrumpió el flujo habitual de usuarios y expuso, una vez más, el riesgo al que se enfrentan los funcionarios del sistema.

Durante el último año, el número de ataques físicos a los vigilantes de Transmilenio ha superado los 180 casos documentados, según datos oficiales.

Esta cifra revela un patrón de violencia constante que afecta tanto a la operación del sistema como a la seguridad de los trabajadores.

El video de la estación Calle 76 mostró un caso de agresión cuando personal de seguridad de Transmilenio intentó frenar el ingreso de usuarios sin pagar - crédito Captura video Noticias RCN
El video de la estación Calle 76 mostró un caso de agresión cuando personal de seguridad de Transmilenio intentó frenar el ingreso de usuarios sin pagar - crédito Captura video Noticias RCN

La directora técnica de seguridad de Transmilenio, Natalia Tinjacá, destacó la gravedad de los hechos: “Hemos tenido más de 180 agresiones a vigilantes, lo cual es inaceptable porque son servidores públicos que están prestando un servicio”. La funcionaria hizo un llamado a pagar el pasaje no solo por el impacto económico en el sistema, sino para “prevenir lesiones y muertes innecesarias”.

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Las autoridades recordaron que atacar a un funcionario de Transmilenio es considerado agresión a servidor público, una figura penal que puede derivar en importantes sanciones judiciales para los responsables.

Este tipo de delitos no solo afecta a los trabajadores, sino que también altera el funcionamiento del sistema y genera sensación de inseguridad entre los usuarios.

De acuerdo con la normativa vigente, quienes incurren en este tipo de agresión enfrentan procesos legales y penas que buscan disuadir este comportamiento. La reiteración de estos incidentes ha llevado a las autoridades a reforzar la vigilancia y a insistir en la importancia del respeto a las normas dentro del sistema.

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