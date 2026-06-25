Colombia

Mafe Carrascal aceptó la derrota del Pacto Histórico tras las elecciones presidenciales: “Nada de lo construido desaparece”

La congresista llamó a fortalecer el trabajo territorial y a recuperar la confianza de sectores que se alejaron del proyecto político, sobre todo donde la extrema derecha ganó campo

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Mafe Carrascal reconoció oficialmente los resultados de la segunda vuelta presidencial y felicitó el desarrollo institucional del proceso electoral - crédito @MafeCarrascal/X

La representante a la Cámara por el Pacto Histórico María Fernanda Carrascal aceptó el resultado del escrutinio de la segunda vuelta presidencial que ratificó a Abelardo de la Espriella como nuevo presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030.

La congresista y activa líder de la campaña de Iván Cepeda envió un mensaje de serenidad a sus electores, al asegurar que la fuerza política que representan sigue vigente y que la derrota en las urnas no significa el final de sus causas sociales.

El pronunciamiento de la congresista se conoció después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional del Estado Civil culminaran la verificación de los votos. Este cierre técnico definitivo fue posible gracias a que el Pacto Histórico tomó la decisión de desistir de todas las reclamaciones e impugnaciones que había anunciado tras la jornada electoral.

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Esto permitirá que Abelardo de la Espriella reciba su credencial oficial para iniciar el empalme con el Gobierno de Gustavo Petro de cara a su posesión el 7 de agosto de 2026.

El Consejo Nacional Electoral concluyó el escrutinio nacional y entregó la credencial presidencial a Abelardo de la Espriella - crédito Mauricio Dueñas/EFE
El Consejo Nacional Electoral concluyó el escrutinio nacional y entregó la credencial presidencial a Abelardo de la Espriella - crédito Mauricio Dueñas/EFE

Un llamado a cuidar lo avanzado y a no esconderse desde el progresismo

A través de su cuenta en la red social X, Mafe Carrascal publicó un emotivo texto de agradecimiento para los miles de ciudadanos que recorrieron el país defendiendo la propuesta progresista y les pidió mantener el compromiso de cara al cambio de gobierno.

Y es que con 12.960.166 sufragios, Abelardo de la Espriella se convirtió en el nuevo presidente de la República, al superar en las urnas a Iván Cepeda, que recibió 12.708.312 votos; estos sufragios fueron agradecidos por la legisladora.

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“Hoy quiero decirles que nada de lo construido desaparece. Ninguna conversación, ningún abrazo, ninguna esperanza compartida fue en vano. Los cambios profundos nunca han sido obra de una sola elección, sino del esfuerzo persistente de miles de personas que deciden organizarse, cuidar lo conquistado y seguir avanzando", se lee en el post de la congresista.

La congresista aseguró que la derrota en las urnas no representa el fin de las causas defendidas por el progresismo durante los últimos años - crédito @MafeCarrascal/X
La congresista aseguró que la derrota en las urnas no representa el fin de las causas defendidas por el progresismo durante los últimos años - crédito @MafeCarrascal/X

Carrascal agregó: “Seguiremos aquí. Defendiendo la paz, los derechos de las y los trabajadores, la igualdad, las libertades y la vida digna para todas y todos”.

La congresista también subió un video con el que acompañó sus palabras, en el que analizó el estrecho margen que definió la contienda presidencial. Destacó que el resultado dejó ver un país dividido en partes iguales, lo que les da una enorme responsabilidad como veedores institucionales desde el Congreso.

La autocrítica al Pacto Histórico tras unas elecciones reñidas

“Sufrimos una derrota electoral. La asumimos con responsabilidad, con respeto por la democracia y con la frente en alto. Pero una derrota en las urnas no borra lo que hemos construido, no cancela nuestras causas, no apaga la esperanza de casi trece millones de colombianos y de colombianas", dijo Carrascal en su video.

“La diferencia fue mínima, apenas del 0,9%”, aseguró la representante a la Cámara, que consideró que el resultado deja una “Colombia partida en dos” y evidencia el crecimiento sostenido de su fuerza política.

- crédito Mafe Carrascal - Iván Cepeda/Facebook
Mafe Carrascal agradeció el respaldo de los millones de ciudadanos que apoyaron la candidatura de Iván Cepeda en la segunda vuelta - crédito Mafe Carrascal - Iván Cepeda/Facebook

Además, la representante aseguró que la bancada no se va a replegar ni a dejar amedrentar y ratificó que saldrán a defender los logros alcanzados en materia de educación pública, reforma agraria, derechos laborales y libertades de las minorías, bajo el argumento de que estas conquistas le pertenecen al pueblo y no a un gobierno de turno.

Por otro lado, el líder del Pacto Histórico hizo un llamado a la autocrítica interna dentro de los sectores alternativos: “Tenemos que aprender de esta lección, a escuchar más, a corregir lo que sea necesario. Tenemos que volver a hablar con quienes no logramos convencer, con quienes sintieron miedo, con las clases medias de Colombia, con quienes esperaban más de nosotros”.

“Queda claro que no basta con tener la razón, hay que construir mayorías”, reflexionó la congresista al final de su video. Carrascal invitó a sus simpatizantes a prepararse con paciencia para la nueva etapa de oposición que comenzará en agosto, caminando sin odios pero sin renunciar a sus ideales.

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