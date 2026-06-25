Colombia

Roy Barreras lanzó pullas a Abelardo de la Espriella, tras ser declarado presidente electo: “Es la hora de los agitadores y no de los estadistas”

El exsenador y exembajador de Colombia en Reino Unido cuestionó el clima político y apeló a la defensa de los derechos y libertades ante el avance de posturas extremas, como la que a su juicio representa el abogado

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Roy Barreras - Abelardo de la Espriella
El exsenador y candidato presidencial Roy Barreras se refirió a las cualidades de Abelardo de la Espriella, presidente electo - crédito Colprensa

La proclamación oficial del abogado Abelardo de la Espriella como el nuevo presidente electo, que se dio en la jornada del miércoles 24 de junio, representa el inicio de una nueva era en la política nacional. El Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó los resultados definitivos de la segunda vuelta presidencial y ratificó el triunfo del abogado sobre el senador oficialista Iván Cepeda Castro, en uno de los más estrechos márgenes que se recuerden en la historia de los comicios.

Tras esta declaración, con la que se certifica la legalidad de su elección, el exsenador y excandidato presidencial Roy Barreras lanzó nuevas y duras críticas directas al mandatario, al describir el panorama político como “la hora de los agitadores y no de los estadistas”. Lo anterior, en relación con lo que considera es el estilo de De la Espriella, que en su primera experiencia política logró convencer al electorado y convertirse en el próximo jefe de Estado.

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Roy Barreras cuestionó la elección de Abelardo de la Espriella como presidente
En X, el excandidato presidencial Roy Barreras hizo una dura reflexión sobre lo que, para él, representa el triunfo de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales del 21 de junio - crédito @RoyBarreras/X

El CNE indicó que De la Espriella obtuvo finalmente 12.960.166 votos, mientras que Cepeda alcanzó 12.708.312. La diferencia, de apenas 251.854 votos, equivale a un aproximado del 0,95% del total de sufragios, en una jornada en la que participaron más de 26 millones de colombianos. De esta manera, el triunfo del abogado por la mínima diferencia parece ser evidencia de la polarización política creciente que atraviesa el país, que escogió a su gobernante.

¿Qué dijo Roy Barreras de Abelardo de la Espriella?

Así pues, Barreras expresó su postura frente a la nueva realidad: De la Espriella presidente. “Hace algunos años esta noticia era inimaginable. La política cambió con las redes sociales, la IA y la manipulación de las emociones primarias por encima de la razón. En el mundo es la hora de los agitadores y no de los estadistas. Es la hora de los extremos pasionales y fogosos y no del centro frío y racional”, expresó el político, que no pasó del 1% en intención de voto en las encuestas.

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Abelardo de la Espriella será el presidente número 62 en la historia de Colombia, para el periodo 2026-2030 - crédito Luisa González/REUTERS
Abelardo de la Espriella será el presidente número 62 en la historia de Colombia, para el periodo 2026-2030 - crédito Luisa González/REUTERS

“Pero es una realidad y ese veredicto democrático debe respetarse”, reiteró el vallecaucano, que con su declaración parece recoger ciertos interrogantes frente a lo que describe como una transformación radical de la política tradicional. “Los que aún creemos en la racionalidad, la sensatez, el equilibrio, el respeto y reconocimiento de las ideas ajenas nos refugiaremos en la razón para hacer una oposición consciente, pacífica pero firme y constructiva”,.remarcó.

La reacción de Barreras también incluyó un llamado a los que comparten sus preocupaciones sobre el futuro de los derechos civiles en Colombia, por lo que invitó a la ciudadanía a movilizarse. “Colombia merece las mejores ideas de las mejores mentes y en Colombia hay mucho talento humano. Invito a todos y todas los que no estén cegados por los fanatismos a escribir, a pensar, a proponer, a debatir y a defender los derechos y libertades de las mujeres", indicó.

Roy Barreras apoyó a Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta, pero su injerencia en materia de votos fue casi nula - crédito Mauricio Dueñas/EFE
Roy Barreras apoyó a Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta, pero su injerencia en materia de votos fue casi nula - crédito Mauricio Dueñas/EFE

Y, del mismo modo, de otras comunidades. “De los Lgtbiq+, de las minorías, de los más débiles, de los vulnerables, de los excluidos socialmente, amenazados por una derecha extrema que ‘sin razón y por la fuerza’ amenaza con imponer ese retroceso y que parece estar ganando esa batalla cultural”, refirió el exembajador en su publicación, que como era de esperarse generó algunos comentarios a favor y otros en contra, como parte del devenir político en Colombia.

El proceso electoral, pese a las críticas del presidente saliente, Gustavo Petro, que alegó aparente fraude, se caracterizó por la rapidez del escrutinio y la ausencia de impugnaciones formales por parte del Pacto Histórico, el partido de Cepeda. De acuerdo con el reporte del CNE, esta jornada también registró 427.026 votos en blanco, 220.790 nulos y 28.666 no marcados, lo que evidencia una participación masiva y una pluralidad de posiciones entre los votantes.

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