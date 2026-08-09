Abelardo de la Espriella estrenó su cuenta oficial de Presidencia en X: “Comenzó una nueva etapa para Colombia”

El mandatario aseguró que gobernará para todos los colombianos - crédito @infopresidencia/X

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El 8 de agosto de 2026, tras la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de la República de Colombia (7 de agosto), varias de las cuentas oficiales en redes sociales cambiaron y se hicieron las primeras publicaciones referentes al nuevo Gobierno.

Una de ellas fue la de la Presidencia. En la cuenta oficial, fue publicado un mensaje alusivo al inicio de la administración de De la Espriella, el cual destaca algunos de los objetivos que tiene el nuevo jefe de Estado, entre ellos, la recuperación de la seguridad en el país.

“Comenzó una nueva etapa para Colombia. Ante la Constitución y el pueblo colombiano, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, asumió el compromiso de liderar la Nación con el propósito de recuperar la seguridad, fortalecer la autoridad, defender la libertad y trabajar sin descanso por el bienestar de todos los colombianos”, detalló.

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Abelardo de la Espriella se posesionó en Cali y no en el Capitolio Nacional de Bogotá. Dio un discurso desde el Cantón Militar Pichincha - crédito prensa Abelardo de la Espriella

El mensaje también hace referencia a otra de las metas que Abelardo de la Espriella contempló en su plan de gobierno: lograr el progreso de Colombia.

“Inicia un gobierno que pone a Colombia en el centro de todas sus decisiones y que trabajará para construir la Patria Milagro, con orden, progreso y oportunidades para cada región del país. La historia de una nueva Colombia ya comenzó”, precisó.

De igual manera, compartió un fragmento del primer discurso que dio el primer mandatario tras haber tomado posesión en Cali, Valle del Cauca, ante el Congreso de la República. De la Espriella dio sus declaraciones en el Cantón Militar Pichincha, frente a la fuerza pública.

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La Presidencia de Abelardo de la Espriella publicó el primer mensaje oficial tras la posesión del mandatario - crédito @infopresidencia/X

Desde allí, el nuevo presidente de Colombia aseguró que con su llegada al poder se recuperará el orden, la libertad y la autoridad. Además, aseguró que gobernará para todos los colombianos, independientemente de quienes lo apoyaron o no en las elecciones presidenciales.

Adicionalmente, reconoció que su labor como jefe de Estado supone una importante responsabilidad que, a su juicio, también constituye una distinción. “No ignoro la magnitud de la tarea que hoy asumo y del inmenso peso de la responsabilidad que se deposita sobre mis hombros. Ejercer la Presidencia de esta patria, que amo entrañablemente, constituye, sin duda, la mayor distinción que Dios, el pueblo y la vida han podido concederme”, dijo.

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Asimismo, dio a conocer algunas de las medidas que adoptará en su Gobierno, como la radicación de un proyecto de reforma del sistema tributario, la eliminación del impuesto al patrimonio, la construcción de megacárceles, la autorización del fracking y la exploración de hidrocarburos, entre otros.

“Que Dios bendiga a cada uno de sus hijos, que ilumine nuestro entendimiento, afirme nuestro carácter y guíe nuestras decisiones para que entre todos hagamos de nuestra amada Colombia la patria milagro”, añadió.

La última publicación del Gobierno Petro en la cuenta de Presidencia

El expresidente Petro dio su último discurso desde las afueras de la Casa de Nariño - crédito Andrea Puentes/Presidencia de Colombia

Previo a la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, el equipo de comunicaciones del exmandatario Gustavo Petro publicó un mensaje de despedida en la misma cuenta que durante los próximos cuatro años estará al servicio de la nueva administración.

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En la publicación, agradeció a la ciudadanía que se informó a través de ese canal oficial y a quienes respaldaron al Gobierno del ex jefe de Estado, que fue el primero de izquierda que tuvo Colombia.

“Hasta hoy, esta cuenta fue administrada por el equipo de comunicaciones del Presidente @petrogustavo. Gracias a todos y todas los que hicieron parte de este canal informativo, a quienes nos leyeron, nos escucharon, nos acompañaron y fueron parte del Gobierno del Cambio y de la Vida. #ConDignidadCumplimos”, indicó.

Este fue el último mensaje que publicó la Presidencia de Gustavo Petro, previo a la posesión de Abelardo de la Espriella - crédito @infopresidencia/X

Así como De la Espriella, el expresidente Petro dio un discurso dirigido a los colombianos para despedirse de su mandato. En su intervención, llevada a cabo desde las afueras de la Casa de Nariño de Bogotá, recordó que hubo especulaciones sobre su eventual reelección y envió un mensaje de agradecimiento a los soldados.

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“Mis últimas palabras. Dijeron que me quedaría en este edificio. Y no, aquí cumplo, lo dije desde un principio, el mandato popular se respeta. Y hasta aquí llega los once millones y medio que decidieron votar por mí como mayoría nacional (...). Gracias por haberme acompañado”, dijo.