Colombia

Jennifer Pedraza advirtió que la oposición al Gobierno De la Espriella será “más rigurosa”: “Tendrá un Congreso de bolsillo”

La representante explicó el apoyo legislativo que tendrá el presidente electo de Colombia, que será el 60% del total de congresistas oficialistas

Guardar
Google icon
Jennifer Pedraza afirmó que Abelardo de la Espriella contará con apoyo mayoritario legislativo - crédito Prensa Jennifer Pedraza - Luisa González/Reuters
Jennifer Pedraza afirmó que Abelardo de la Espriella contará con apoyo mayoritario legislativo - crédito Prensa Jennifer Pedraza - Luisa González/Reuters

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza confirmó que tras la confirmación de que Abelardo de la Espriella es el presidente electo de Colombia, intensificará su tarea como opositora, ya que el mandatario para el periodo 2026-2030 tendrá mayoría legislativa suficiente para impulsar su agenda.

Pedraza sostuvo que, al contar con el respaldo de al menos 168 congresistas, cifra que representa cerca del 60% del total de miembros del Congreso, De la Espriella tendría menor cantidad de opositores en el Legislativo, de manera que tendría vía libre en varias de sus propuestas.

De acuerdo con la legisladora, la bancada oficialista se compone de 47 congresistas del Centro Democrático, 39 liberales, 21 funcionarios del Partido de La U, 19 de Cambio Radical, 29 conservadores, cuatro congresistas del Movimiento de Salvación Nacional, tres del Partido Mira y uno de Nuevo Liberalismo.

PUBLICIDAD

Jennifer Pedraza afirmó que su oposición será más contundente - crédito @JeniferPedraz/X
Jennifer Pedraza afirmó que su oposición será más contundente - crédito @JeniferPedraz/X

“Tal como señalé, Abelardo tendrá un Congreso de bolsillo. Son 283 congresistas, de los cuales (al menos) 168 serán de Gobierno. ¡El 60%!”, publicó Pedraza en su cuenta de X.

La representante agregó que la oposición asumirá de manera “rigurosa” una postura vigilante y crítica frente a las iniciativas del nuevo Ejecutivo.

Horas antes, la representante también envió un duro mensaje a Gustavo Petro, tras publicar en extenso mensaje en el que cuestionó los resultados electorales de la segunda vuelta y alegó una presunta intervención de países como Estados Unidos en todo el proceso electoral.

La congresista objetó el tono y las palabras del mensaje del mandatario saliente, que publicó en la noche del martes 23 de junio de 2026 en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

Ni con la derrota el presidente aprendió que su lenguaje le hace daño a la democracia y al progresismo. Aunque no nos guste el resultado debemos respetarlo, el 7 de agosto deberá retirarse Petro para que llegue De la Espriella. En democracia haremos control político al nuevo presidente y a la injerencia extranjera en los asuntos nacionales”, escribió Pedraza.

Jennifer Pedraza pidió respeto al resultado electoral y cuestionó el discurso de Gustavo Petro tras la derrota electoral de Iván Cepeda - crédito @JenniferPedraz/X
Jennifer Pedraza pidió respeto al resultado electoral y cuestionó el discurso de Gustavo Petro tras la derrota electoral de Iván Cepeda - crédito @JenniferPedraz/X

Abelardo de la Espriella, confirmado como presidente electo de Colombia, tras la finalización de escrutinio del CNE

Luego de tres días de verificación de resultados y una controversial revisión técnica, desde el Consejo Nacional Electoral (CNE) se declaró oficialmente a Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia, tras concluir el escrutinio de la segunda vuelta presidencial.

De la Espriella obtuvo una votación de 12.960.166 votos, 251.854 sufragios más que los obtenidos por el senador Iván Cepeda, que alcanzó 12.708.312 votos. El proceso de escrutinio incluyó la revisión de más de 122.000 mesas de votación, con la presencia de testigos electorales y auditores acreditados.

CNE certificó victoria de Abelardo de la Espriella
Con esta resolución, el Consejo Nacional Electoral (CNE) certificó victoria de Abelardo de la Espriella, presidente electo de la nación - crédito suministrada a Infobae Colombia

Con esta notificación, el acta oficial del CNE constató que la fórmula vicepresidencial de José Manuel Restrepo acompañará el mandato presidencial de De la Espriella para el periodo 2026-2030.

En la audiencia de declaratoria, Cristian Quiroz, presidente del CNE, afirmó que “las elecciones no se declaran; se demuestran. Hoy quedó demostrado el resultado que entregamos, que no es una opinión, no una conveniencia, sino el producto verificable de un proceso técnico, transparente, acompañado por miles de testigos”.

La diferencia entre el preconteo y el escrutinio fue mínima, equivalente al 0,0015 % de los tarjetones, que garantizó la coincidencia del 99,9 % entre los dos métodos de consolidación de resultados.

El decreto de proclamación también estipuló que se aceptó el desistimiento de las reclamaciones y solicitudes radicadas por la testigo Marta Janneth Bolívar y el apoderado Holman David Vega, representantes del movimiento político Pacto Histórico. De acuerdo con el CNE, el sistema electoral colombiano aplicó cinco niveles de verificación para asegurar la transparencia y legitimidad del proceso.

Con la declaratoria oficial, Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo comenzarán su gobierno el 7 de agosto de 2026.

Temas Relacionados

Jennifer PedrazaCongresoAbelardo de la EspriellaOposiciónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El dato histórico que dejó la Selección Colombia en el partido ante RD Congo: Camilo Vargas lidera un registro

La Tricolor venció 1-0 al equipo africano en la segunda fecha del grupo K, resultado con el cual clasificó a la segunda fase del torneo en un partido que le dejó un registro histórico

El dato histórico que dejó la Selección Colombia en el partido ante RD Congo: Camilo Vargas lidera un registro

Sudáfrica vs. Corea del Sur, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026

Ambos seleccionados llegarán al cierre de la fase con realidades distintas. El conjunto africano necesitará sumar de a tres tras un inicio complicado y algunas bajas clave, mientras que el equipo asiático buscará aprovechar su ventaja en la tabla para sellar el pase a la siguiente ronda

Sudáfrica vs. Corea del Sur, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026

Dólar en Colombia sube de precio por segundo día consecutivo, pero sigue barato y así cerró el 24 de junio

La divisa estadounidense ganó $2,48 en la jornada y se mantiene por debajo de la línea de los $3.500, según reportó la plataforma Set-FX

Dólar en Colombia sube de precio por segundo día consecutivo, pero sigue barato y así cerró el 24 de junio

Escrutinio elecciones presidenciales 2026 EN VIVO: Abelardo de la Espriella es proclamado presidente de Colombia, CNE oficializó su mandato para el periodo 2026-2030

Tras completarse la revisión de las actas de votación en el país y el exterior, el organismo electoral dejó en firme los resultados de la segunda vuelta y alista la proclamación oficial de la fórmula ganadora conformada por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo

Escrutinio elecciones presidenciales 2026 EN VIVO: Abelardo de la Espriella es proclamado presidente de Colombia, CNE oficializó su mandato para el periodo 2026-2030

Jürgen Klopp conmovió a sus seguidores al recordar su vinculo especial con Luis Díaz en pleno Mundial 2026

El gesto público que tuvo el exentrenador del guajiro reafirmó el respeto mutuo más allá del fútbol y se convirtió en tendencia a través de las plataformas digitales

Jürgen Klopp conmovió a sus seguidores al recordar su vinculo especial con Luis Díaz en pleno Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

ENTRETENIMIENTO

Cristina Hurtado respondió a las críticas por pensar que Lumumba Vea hacía brujería: “Ahora resulta que yo tenía que saber”

Cristina Hurtado respondió a las críticas por pensar que Lumumba Vea hacía brujería: “Ahora resulta que yo tenía que saber”

Jhonny Rivera llamó a la unidad tras la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales: “No tiene sentido”

Actor colombiano pidió ayuda para encontrar a un familiar: denunció que fue escopolaminado y pidió apoyo para que regrese a casa

Yailin ‘La Más Viral’ impacta en redes sociales tras mostrar su nueva imagen sin implantes

‘Alerta’ reaccionó a las declaraciones de Piter Albeiro, que llamó “traidores” a quienes no votaron por Abelardo de la Espriella en Atlántico

Deportes

Sudáfrica vs. Corea del Sur, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026

Sudáfrica vs. Corea del Sur, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026

El dato histórico que dejó la Selección Colombia en el partido ante RD Congo: Camilo Vargas lidera un registro

Jürgen Klopp conmovió a sus seguidores al recordar su vinculo especial con Luis Díaz en pleno Mundial 2026

Daniel Muñoz recibe otro reconocimiento de la FIFA: uno de los mejores jugadores en ataque del Mundial 2026

El registro que preocupa a la Selección Colombia de cara al partido ante Portugal: Luis Díaz es el máximo responsable