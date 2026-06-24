Abelardo de la Espriella heredará persistentes problemas de caja en su gobierno: confirman que necesita hacer “una labor titánica”

A Abelardo de la Espriella le tocará presentar una reforma tributaria en los primeros meses de su gobierno - crédito Colprensa

El déficit fiscal en Colombia alcanzaría el 6,7% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026 para el nuevo Gobierno y subiría a 7,5% del PIB en 2027 si no hay reforma tributaria ni recorte del gasto, según el informe de Investigaciones Económicas y Análisis de Mercados del Banco de Bogotá. De acuerdo con la entidad, “la situación fiscal que heredará el nuevo Gobierno es crítica” por la presión del gasto y un recaudo tributario débil.

El informe denominado “Nuevo Gobierno recibirá déficit fiscal de 6.7% del PIB en 2026 por alto gasto y débil recaudo” atribuye ese escenario al alto gasto primario, al aumento de los intereses y a unos ingresos que sí cumplirían la meta en 2026. El análisis parte de la actualización del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026 (MFMP) del Ministerio de Hacienda y concluye que la tarea empieza de inmediato. Afirma que “claramente, el ajuste fiscal requiere de una labor titánica”.

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Para 2026, el banco estima que el gasto primario quedaría $31 billones por encima de la previsión de Hacienda si solo se aplica el recorte legal de $16,3 billones por la caída de la ley de financiamiento o reforma tributaria, la suspensión de la emergencia económica y la falta de nuevos ingresos corrientes. Con ese supuesto, el balance primario sería de 3,5% del PIB, igual al observado en 2025.

Los mayores ingresos podrían venir de reducir el gasto tributario (exenciones) en IVA y otros impuestos, así como un mayor estímulo económico a sectores clave para el recaudo - crédito Banco de Bogotá

De igual manera, el documento advierte que el escenario macroeconómico oficial incorporó mayores precios del petróleo por el conflicto en Medio Oriente y mayores presiones inflacionarias internas. Aun así, considera prudente el supuesto de ingresos para 2026, aunque pone en duda la trayectoria del gasto.

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Reto de los ingresos y la reforma tributaria

Para 2026, el informe considera razonable la meta de ingresos de la Nación. Hacienda espera ingresos totales por $325,8 billones, equivalentes a 16,1% del PIB, $3,5 billones por encima del Plan Financiero. Ese ajuste incorpora $8,6 billones por medidas tributarias decretadas durante la emergencia económica de marzo. Al mismo tiempo, descuenta el efecto de la suspensión del Decreto 572 de 2025 del Consejo de Estado, que reducía los ingresos por retención en renta de la Nación, aunque después esa suspensión fue revocada tras un recurso de súplica de Hacienda.

Con esos cambios, se plantea que en 2026 el Gobierno cumpliría la meta de ingresos e incluso podría tener una sorpresa al alza de entre $2 billones y $5 billones. El problema aparece en 2027.

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Hacienda calcula que, sin una reforma tributaria estructural, los ingresos de la Nación sumarían $339,7 billones en 2027, equivalentes a 15,9% del PIB. Entonces, “en 2026 se cumpliría la meta, pero en 2027 se requiere de un aumento significativo de recaudo”.

El conseno de expertos espera que el déficit fiscal de 2027 sea de 5.6% - crédito Banco de Bogotá

La meta oficial para 2027 supone un aumento permanente de $30 billones o 1,4% del PIB, una exigencia que el informe considera ambiciosa. Recordó que tres reformas tributarias aplicadas desde 2019 elevaron el recaudo de 14,0% del PIB a 14,7% del PIB en 2025, es decir, menos de un punto del PIB. Frente a ese límite, el informe de la entidad propone ir más allá del aumento de impuestos y apunta a reducir el gasto tributario.

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Según Hacienda, esas exenciones, deducciones, tarifas reducidas y tratamientos especiales se acercan a 8,9% del PIB en Colombia.

También plantea medidas que impulsen sectores con peso en el recaudo, entre ellos el minero energético, el constructor y el financiero. En esa línea, sostiene que el espacio adicional para elevar el recaudo es limitado dado el tamaño de la economía y el nivel de riesgo de Colombia.

El gasto que pone en duda las metas oficiales

El mayor cuestionamiento del informe está en el gasto primario. Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá afirma que “la expectativa de gasto primario (funcionamiento e inversión) es poco creíble”.

Entre el Presupuesto General de la Nación (PGN) y el Plan Financiero, Hacienda redujo el supuesto de gasto primario de $388,8 billones a $363,7 billones. Después, en el Marco Fiscal, lo llevó a $358 billones si se excluye el aumento vinculado con la emergencia económica. Eso implica un recorte acumulado de $30,8 billones frente a lo previsto inicialmente en el PGN. Para el banco, esa corrección quedará en manos del nuevo Gobierno y luce difícil de materializar.

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El recaudo tributario seguiría sin cumplir las metas del Ministerio de Hacienda - crédito Banco de Bogotá

Asimismo, el informe calcula que el PGN sin deuda para 2026 subió a $455,3 billones por la emergencia, aunque el escenario oficial supone terminar con $439 billones después de aplicar el recorte legal. A su vez, el nuevo gobierno tendría que ejecutar el rezago presupuestal.

Con base en la ejecución y en ese rezago, el Banco de Bogotá espera que el gasto primario cierre 2026 en $394,8 billones, es decir, 19,5% del PIB y no 17,7% del PIB como proyecta Hacienda. A mayo, añade, la ejecución del PGN estaba en máximos desde 2022 y 46% del presupuesto ya estaba comprometido.

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Calcula que en agosto ese nivel rozaría 70%, por lo que ve improbable recortar $31 billones en cuatro meses mediante manejo de caja. En su escenario, el nuevo gobierno solo haría el ajuste de $16,3 billones que le corresponde por ley.

Para 2027, la meta oficial de gasto primario es 17,9% del PIB. Cumplirla exigiría un recorte de 2,3% del PIB frente a 2026, cerca de $49 billones, y luego estabilizarlo alrededor de 17,2% del PIB.

Más deuda, más intereses y una caja ajustada

La presión no se limita al gasto primario. Se prevé que el gasto en intereses suba de 2,8% del PIB en 2025 a 3,2% del PIB en 2026, a 3,9% del PIB en 2027 y que desde 2028 supere 4,1% del PIB. El aumento responde a las mayores tasas asociadas a las operaciones de manejo de deuda y al mayor riesgo fiscal. Para el banco, el nuevo gobierno tendrá que continuar con esas operaciones para refinanciar vencimientos de $66,2 billones en 2027, $38,5 billones en 2028, $58,5 billones en 2029 y $51,4 billones en 2030.

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El gasto primario del Gobierno Petro tiene en líos las finanzas de Colombia - crédito Banco de Bogotá

En materia de caja, señaló que las necesidades de financiación llegarán a $150,5 billones en 2026 y solo 20% se cubriría con desembolsos externos. El resto dependerá en mayor medida de deuda interna y de herramientas extraordinarias.

Añadió que las operaciones de tesorería pasaron de $8 billones en el Plan Financiero a $17,9 billones en el Marco Fiscal. También anticipa necesidades adicionales por $31 billones en 2026, que podrían cubrirse con títulos de tesorería de corto plazo (TCO), canjes de TCO por TES, mega subastas, colocaciones directas y otras operaciones de tesorería.

Para 2027, Hacienda estima necesidades de financiación por $130,4 billones, aunque el informe advierte que podrían ser $50 billones más si no aumentan los ingresos o no baja el gasto. Añadió que el segmento “Fuentes y Usos confirma que nuevo gobierno heredará persistentes problemas de caja y que la ingeniería financiera de Crédito Público seguiría”.

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El cierre que perfila el informe combina más de una palanca. El ajuste descrito exige mayores ingresos, contención del gasto y medidas que impulsen la actividad económica para aliviar la presión sobre las finanzas públicas.