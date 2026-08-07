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Karol G estrenó su disco ‘No me arrepiento de sentir tanto’: estos son los detalles del proyecto, críticas y algunas supuestas indirectas a Feid

La artista colombiana presentó un proyecto de 14 temas en el que mezcla géneros y suma invitados internacionales, mientras seguidores identifican indirectas a Feid y un cambio de registro respecto a ‘Tropicoqueta’

Karol G estrenó Matadora en la primera fecha de su gira 'Viajando por el mundo' - crédito Visuales IA / Instagram
Karol G estrenó Matadora en la primera fecha de su gira 'Viajando por el mundo' - crédito Visuales IA / Instagram
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Karol G publicó la madrugada del 7 de agosto su nuevo álbum de estudio, titulado No me arrepiento de sentir tanto. El proyecto, que marca un cambio de dirección respecto a su anterior disco ‘Tropicoqueta’, consta de 14 canciones y destaca por la presencia de destacados colaboradores internacionales y un tono más introspectivo.

El álbum incluye colaboraciones con Drake en el tema Ahí, Bruno Mars en Still, Judeline y Rusowsky en BbY WOW y Greg Gonzalez de Cigarettes After Sex en Después de ti. La producción del disco estuvo a cargo de nombres habituales en la carrera de Karol G, como Ovy On The Drums, Sky Rompiendo y Edgar Barrera, junto a otros productores invitados.

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No me arrepiento de sentir tanto es el nuevo álbum de Karol G que será estrnado el 7 de agosto - crédito @karolg/ Instagram
No me arrepiento de sentir tanto es el nuevo álbum de Karol G que será estrnado el 7 de agosto - crédito @karolg/ Instagram

La lista de canciones es la siguiente:

  1. Te llevas To
  2. Maybe
  3. Bebiendo Lágrimas
  4. Ahí (Feat. Drake)
  5. Final Feliz
  6. Still (Feat. Bruno Mars)
  7. Alguien que te amaba
  8. MATADORA
  9. For u My Lova
  10. Si Lo Ven
  11. BbY WOW (Feat. Judeline & Rusowsky)
  12. Con Quién Andará?
  13. Eclipse
  14. Después de ti (Feat. Greg Gonzalez)

El disco mezcla géneros como reguetón, pop latino, R&B y baladas. Destacan, además de los sencillos previos MATADORA y Después de ti, la incursión de Karol G en el inglés con la canción Still, su primera colaboración íntegramente en este idioma junto a Bruno Mars.

La revista Rolling Stone calificó el álbum con 4 de 5 estrellas, señalando que Karol G presenta una propuesta más personal y directa, alejada de la energía festiva de trabajos anteriores. Según la reseña, el disco narra diferentes etapas del desamor y aborda temas como la ruptura amorosa, la autocrítica y las relaciones familiares. Medios como Billboard y La Opinión también destacaron la presencia de colaboraciones internacionales y la apertura de la artista a nuevos sonidos.

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Rolling Stone calificó el álbum con 4 de 5 estrellas y resaltó el enfoque personal de Karol G, mientras otros medios valoraron la diversidad de colaboraciones y sonidos - crédito captura de pantalla Rolling Stone
Rolling Stone calificó el álbum con 4 de 5 estrellas y resaltó el enfoque personal de Karol G, mientras otros medios valoraron la diversidad de colaboraciones y sonidos - crédito captura de pantalla Rolling Stone

El lanzamiento de ‘No me arrepiento de sentir tanto’ coincidió con la gira internacional de Karol G. El álbum ya está disponible en todas las plataformas digitales y ha recibido comentarios positivos tanto por parte del público como de la crítica especializada.

Referencias y supuestas indirectas a Feid dentro del álbum

Uno de los aspectos más comentados tras la publicación del disco es la presencia de letras que los seguidores han interpretado como referencias a la relación pasada de Karol G con el cantante Feid. Aunque la artista no menciona a Feid por su nombre en ninguna canción, existen fragmentos que han sido asociados directamente a episodios de su vida personal.

En la canción Alguien que te amaba, Karol G incluye la frase: “Rompiste todas las promesas de este amor y ahora el VERANO ROSA es un invierno”. La mención a “verano rosa” ha sido interpretada como una referencia directa a la colaboración entre Karol G y Feid en el tema Verano Rosa, incluido en el álbum anterior, Tropicoqueta. Además, la temática central de varias canciones gira en torno al final de una relación y la superación del duelo amoroso.

Karol G se refirió a su nueva soltería tras terminar su relación con Feid y aseguró que pasó por un mal momento - crédito @karolg @feid / Instagram
Varios versos del disco han sido interpretados por los seguidores como alusiones a la relación pasada de Karol G con el cantante Feid, aunque la artista no hace menciones directas - crédito @karolg @feid / Instagram

Otros temas que los seguidores vinculan con la ruptura entre ambos artistas son Te llevas To, donde se abordan sentimientos de rabia y decepción, y BbY WOW, colaboración con Judeline y Rusowsky, en la que se alude al distanciamiento y los cambios emocionales tras una separación.

El álbum representa una transición en la discografía de Karol G, quien deja atrás el enfoque vibrante y tropical de ‘Tropicoqueta’ para presentar un proyecto caracterizado por un sonido más íntimo y una narrativa centrada en la introspección. La artista colombiana recurre a distintos géneros y colaboradores para abordar temáticas personales, mostrándose más reservada y detallista en la composición de las letras.

Canciones como Alguien que te amaba incorporan elementos de cumbia y referencias a la música latina clásica, mientras que Con Quién Andará” utiliza fragmentos del clásico Porque te vas de Jeanette como introducción antes de regresar al reguetón. En “Still”, Karol G y Bruno Mars exploran la balada pop en inglés, ampliando el alcance internacional del disco.

Ilustración de acuarela de Karol G con cabello rubio, vestida con un top plateado, sonriendo en un escenario frente a una multitud y luces de colores.
El álbum marca una transición hacia una narrativa más reservada, en la que Karol G explora diferentes géneros y temáticas personales con nuevos colaboradores - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

No me arrepiento de sentir tanto se publica en un contexto de alta expectativa, tras el éxito comercial de Tropicoqueta y la consolidación internacional de Karol G. El álbum ha sido recibido como una muestra de madurez y experimentación, con críticas que valoran la decisión de la artista de priorizar la honestidad personal sobre la búsqueda de éxitos comerciales inmediatos.

El disco refuerza el posicionamiento de Karol G como una de las figuras más influyentes de la música latina actual, que se une al desempeño que ha tenido el tour Viajando por el mundo, que estará en más de 20 países y que en diciembre de 2026 pasará por Colombia.

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