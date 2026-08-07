Faustino Asprilla reaccionó previo a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella con dura indirecta al Gobierno Petro: “Se acabó la guachafita”

En el ámbito deportivo, “La selección del Tigre” ya contaba con respaldos de Carlos Valderrama, Faustino Asprilla, Macnelly Torres, Martín Arzuaga y John Harold Lozano-crédito @delaespriella_style/Instagram

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El 7 de agosto de 2026, Abelardo de la Espriella se posesionará en la Arena Carlos Pérez Galindo de la Universidad de Santiago de Cali como el nuevo presidente de Colombia .

El evento que comenzará a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia), contará con la presencia de varios invitados a nivel internacional entre los cuales se destaca el presidente de Argentina Javier Milei, el rey de España Felipe VI, del máximo mandatario de Ecuador Daniel Noboa no pasó desapercibido por parte de las principales figuras del fútbol colombiano a lo largo de la historia, ya que Faustino Asprilla reaccionó a lo que será el nuevo periodo presidencial.

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El exjugador de Atlético Nacional, Parma, Newcastle y la selección Colombia se refirió a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali, el 7 de agosto de 2026-crédito @TinoasprillaH/X

El 6 de agosto de 2026, Faustino Asprilla publicó en su cuenta de X el nuevo cambio de presidente con una frase irónica haciendo alusión a la gestión de Gustavo Petro en el periodo presidencial que comenzó el 7 de agosto de 2022, y que terminará con la posesión del político del movimiento Defensores de la Patria.

“Se acabó la guachafita”.

Así fue el apoyo de Faustino Asprilla a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella

En el ámbito deportivo, “La selección del Tigre” ya contaba con respaldos de Carlos Valderrama, Faustino Asprilla, Macnelly Torres, Martín Arzuaga y John Harold Lozano-crédito Scott Heppell/REUTERS

Abelardo de la Espriella sumó el apoyo de Faustino Asprilla a su candidatura presidencial para la primera vuelta del 31 de mayo de 2026, en un gesto que irrumpió en una campaña marcada por el empate técnico del aspirante independiente con Paloma Valencia para disputar una eventual segunda vuelta frente a Iván Cepeda en ese momento.

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Durante toda la campaña presidencial, el nuevo presidente de Colombia sumó nuevos apoyos de figuras del deporte y el entretenimiento para “La selección del Tigre”, una estrategia con la que buscó fortalecer su campaña hacia la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026 frente a Iván Cepeda, en la cual finalmente terminó como ganador.

Entre las figuras que tuvo la campaña presidencial, estuvo con la presencia del excapitán Carlos Valderrama, el ciclista Nairo Quintana y el delantero Miguel Ángel Borja. La campaña también difundió un video con exjugadores de la Selección Colombia que, vestidos con la camiseta adornada en el pecho con un tigre, le entregan un balón de fútbol a la dupla del abelardismo.

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Un video documenta la aparición del ciclista Nairo Quintana en una videollamada con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Las imágenes incluyen un gesto específico vinculado a la frase 'Firmes por la Patria', según el contexto dado.

En esa pieza participan los delanteros Faustino “El Tino” Asprilla y Martín Arzuaga, junto con los mediocampistas Macnelly Torres y John Harold Lozano. La adhesión de esas leyendas retiradas se suma a una estrategia que vincula símbolos deportivos con mensajes de unidad nacional.

Quintana apareció en una videollamada con el candidato. “Presidente, ¿cómo está?”, le dijo el campeón del Giro de Italia y de la Vuelta a España antes de hacer el saludo militar y cerrar con la frase: “Firme por la Patria”.

Borja también fue mostrado en una llamada difundida por la campaña. “Lo que se viene es grande”, dijo el delantero, que jugó cerca de cuatro años en River Plate de Argentina y tres años en Palmeiras de Brasil, mientras hacía un gesto con la mano en la frente.

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El respaldo de Valderrama y Borja llegó meses después de otras adhesiones del fútbol. Uno de los primeros en sumarse fue Teófilo Gutiérrez, ídolo del Junior de Barranquilla, club de la familia Char, que apoya de manera discreta al abogado, de acuerdo con la publicación.

También expresó su apoyo Dayro Moreno, delantero del Once Caldas de Manizales y máximo goleador de la historia del campeonato nacional. En un video junto al exsenador Mauricio Gómez Amín, señalado por el medio como el hombre de las relaciones políticas de la campaña, dijo: “Abelardito, papi, ¡firmes! Firmes con Abelardito”.

Desde el ciclismo, Quintana se agregó a Rigoberto Urán. El exciclista antioqueño fue subcampeón olímpico y su biografía inspiró una de las últimas producciones televisivas exitosas de RCN.

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La llegada de esos nombres se suma a una red más amplia de apoyos que ya incluye dirigentes políticos, empresarios del sector ganadero, representantes del sistema financiero y referentes de otros sectores productivos del país.