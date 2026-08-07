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Esposa de Franco Armani denuncia robo millonario de su equipaje en vuelo de Avianca entre Buenos Aires y Medellín

La esposa del arquero de Atlético Nacional asegura que le robaron objetos de alto valor durante el trayecto desde Argentina, reclamando investigación y mayor seguridad para los pasajeros. La aerolínea respondió

Tras aterrizar en Medellín, Daniela Rendón descubrió la desaparición de artículos personales y marcas de lujo, reclamando acciones y transparencia de la aerolínea ante un caso que pone en jaque la seguridad del equipaje - crédito @dafarendon/ Instagram

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Una grave vulneración a la seguridad del equipaje aéreo quedó expuesta tras la denuncia pública de Daniela Rendón, esposa del arquero de Atlético Nacional, Franco Armani, quien reportó el robo de pertenencias por un valor cercano a los 60 millones de pesos colombianos en un vuelo procedente de Argentina.

De acuerdo con información publicada por la propia Daniela en sus redes sociales, el incidente ocurrió en el vuelo AV112 de la aerolínea Avianca que cubría la ruta Buenos Aires–Medellín. Al llegar a su destino y retirar su maleta, Rendón descubrió que habían sido sustraídos numerosos objetos de valor, entre ellos, ropa, zapatos, perfumes y un bolso de marcas de lujo que pertenecían tanto a ella como a su esposo, Franco Armani. En un comunicado difundido este 7 de agosto de 2026, Rendón manifestó su “profunda inconformidad y preocupación por los hechos ocurridos”, agregando que el valor de los artículos robados asciende a 60 millones de pesos.

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Según el comunicado, Rendón detalló que la pérdida asciende a 60 millones de pesos colombianos e incluye ropa, calzado, perfumes y un bolso, todos de reconocidas marcas internacionales - crédito @dafarendon/ Instagram
Según el comunicado, Rendón detalló que la pérdida asciende a 60 millones de pesos colombianos e incluye ropa, calzado, perfumes y un bolso, todos de reconocidas marcas internacionales - crédito @dafarendon/ Instagram

La afectada relató que, al revisar su equipaje, “encontré que habían sido sustraídas múltiples pertenencias de mi propiedad, cuyo valor aproximado asciende a $60.000.000 COP, entre ellas ropa, zapatos, cremas faciales, perfumes, y un bolso, todo de marcas de lujo, que pertenecían a mi esposo Franco Armani”, dice en el comunicado oficial.

El comunicado de Daniela Rendón pone en el centro del debate la seguridad en la manipulación del equipaje en vuelos internacionales. “Los hechos evidencian una grave vulneración a la seguridad del equipaje despachado en bodega y generan una profunda preocupación sobre las garantías que reciben los pasajeros al confiar sus pertenencias a la aerolínea y a las personas encargadas de la manipulación de los equipajes”, denunció la esposa del arquero argentino.

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Franco Armani podría regresar al Atlético Nacional
La afectada advirtió sobre los riesgos para todos los pasajeros si no existen controles efectivos en el manejo del equipaje en bodega, tanto por robo como por posibles manipulaciones indebidas - crédito Foto Colprensa

Hasta el momento, las autoridades no han emitido pronunciamientos oficiales sobre lo ocurrido. “Los hechos evidencian una grave vulneración a la seguridad del equipaje despachado en bodega y que genera preocupación sobre las garantías que reciben los pasajeros al confiar sus pertenencias a la aerolínea”.

La preocupación se extiende más allá de la pérdida económica directa, pues Rendón alertó sobre los riesgos para todos los viajeros: “Esta situación no solo representa una pérdida económica considerable, sino que también plantea un cuestionamiento serio: si es posible extraer objetos de una maleta sin autorización, ¿qué impide que también puedan introducir elementos ajenos al pasajero? Esta circunstancia pone en riesgo la integridad, la seguridad y la tranquilidad de quienes viajan y depositan su confianza en el sistema de transporte aéreo”.

La esposa de Franco Armani solicitó a las autoridades y a Avianca investigar el robo y adoptar medidas que protejan a los usuarios, llamando a la reflexión sobre la confianza depositada en el sistema aéreo - crédito @dafarendon/ Instagram
La esposa de Franco Armani solicitó a las autoridades y a Avianca investigar el robo y adoptar medidas que protejan a los usuarios, llamando a la reflexión sobre la confianza depositada en el sistema aéreo - crédito @dafarendon/ Instagram

En su declaración, Daniela Rendón subrayó que los pasajeros “tenemos derecho a que nuestras pertenencias sean transportadas de manera segura y a recibir explicaciones claras cuando ocurren situaciones como la aquí descrita”. Insistió en la falta de garantías efectivas para el equipaje despachado: “Resulta preocupante que no exista una garantía efectiva de que los artículos enviados por bodega lleguen a su destino en las mismas condiciones en que fueron entregados”.

La afectada instó a las autoridades y a la propia Avianca a tomar cartas en el asunto. “Invito a las autoridades competentes y a la aerolínea a investigar estos hechos y a adoptar las medidas necesarias para proteger a los usuarios. Asimismo, hago un llamado a todos los viajeros para que reflexionen sobre en quién están confiando sus pertenencias al momento de adquirir un boleto de avión y despachar su equipaje”, escribió en su comunicado.

Ante la publicación del comunicado por parte de Rendón, Infobae Colombia conoció el pronunciamiento oficial de Avianca tras conocerse el caso. La aerolínea detalló: “Desde que recibimos el reporte, nuestro equipo de servicio al cliente activó los protocolos de atención y se puso en contacto directo con la viajera para brindarle el acompañamiento requerido. Hemos iniciado una investigación interna rigurosa que revisa cada etapa del trayecto. Dado que el manejo del equipaje involucra distintos puntos y operadores a lo largo de la ruta, estamos recopilando los registros de cada fase y trabajando de manera coordinada con las autoridades y los operadores correspondientes para esclarecer lo ocurrido con la mayor prontitud”.

Avianca se pronunció sobre el caso de Daniela Rendón y el millonario robo que sufrió su equipaje durante un vuelo con la aerolínea - crédito Avianca
Avianca se pronunció sobre el caso de Daniela Rendón y el millonario robo que sufrió su equipaje durante un vuelo con la aerolínea - crédito Avianca

Avianca también anunció que mantendrá un contacto cercano con la pasajera para informarle sobre el avance de la investigación y los resultados una vez se cierre el caso. “Sentimos mucho lo ocurrido y reiteramos nuestro compromiso con la seguridad, la confianza y el bienestar de quienes viajan con nosotros”, añadió la aerolínea.

El caso ha generado inquietud entre los usuarios frecuentes de transporte aéreo y ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de las aerolíneas en la custodia y manipulación del equipaje. Mientras no se presenten avances en la investigación, tanto la familia de Franco Armani como otros pasajeros afectados por situaciones similares quedan a la expectativa de una respuesta institucional.

Esposa de Franco Armani denuncia millonario robo de equipaje en vuelo de Avianca entre Argentina y Medellín - crédito @francoarmani34/ Instagram
Esposa de Franco Armani denuncia millonario robo de equipaje en vuelo de Avianca entre Argentina y Medellín - crédito @francoarmani34/ Instagram

La denuncia de Daniela Rendón se suma a otros reportes de pasajeros que han expresado su preocupación por la seguridad del equipaje despachado en bodega en vuelos internacionales.

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