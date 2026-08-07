Epa Colombia fue trasladada a la cárcel de Ibagué tras escándalos dentro de la Estación de Carabineros

Epa Colombia fue trasladada a Ibagué, luego de conocerse que se sometió a procedimientos estéticos dentro de la Escuela de Carabineros de Bogotá - crédito Más Allá del Silencio Podcast/Youtube

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Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, fue trasladada este viernes 7 de agosto de la Estación de Carabineros en Bogotá al Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Ibagué, conocido como cárcel La Picaleña.

La decisión se produjo horas después de que concluyera el gobierno de Gustavo Petro y en medio de una serie de escándalos que la influenciadora protagonizó dentro de la comisaría donde permanecía desde finales de 2025, luego de que se determinara su traslado de la cárcel El Buen Pastor por quebrantos de salud.

Según confirmó la revista Semana, el traslado también responde a un criterio jurídico: la Estación de Carabineros fue diseñada para recluir a funcionarios públicos, condición que Barrera Rojas no cumple. Allí permanecen privados de la libertad el exrepresentante Wadith Manzur, vinculado al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, y estuvo Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones, investigada por el mismo caso.

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Barrera Rojas cumple condena por instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno agravado y perturbación del servicio de transporte público, delitos relacionados con los desmanes que protagonizó en el sistema TransMilenio de Bogotá durante el estallido social de 2019. Cabe señalar que en su momento, el presidente Petro le solicitó a su ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, que interviniera en favor de su liberación.

Epa Colombia fue sentenciada por vandalizar y destruir la estación de TransMilenio de Molinos, en medio de las manifestaciones del Paro Nacional el 21 de noviembre de 2019 - crédito Colprensa

Entre los episodios que aceleraron el traslado figura uno revelado el 11 de julio de 2026: la influenciadora se habría practicado procedimientos estéticos a escondidas dentro del centro de reclusión. Un informe de la mayor Luz Amparo Pinto Rivera, jefe seccional de Carabineros y Protección Ambiental, dirigido al teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez, director general del Inpec, documentó que el 2 de junio de ese año Barrera Rojas presentaba inflamación en los labios y pequeñas equimosis en el rostro.

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Al ser interrogada, la mujer negó haberse sometido a cualquier procedimiento, algo que ratificó con un comunicado oficial que hizo circular la también creadora de contenido Yina Calderón.

Yina Calderón difundió en sus redes sociales la respuesta de Epa Colombia a los señalamientos de la Escuela de Carabineros en su contra - crédito @yinacalderontv/Instagram

Fue su compañera de cuarto, Margareth Chacón —condenada por su participación en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci— quien alertó a la oficial. Chacón señaló que el 31 de mayo de 2026, durante el horario de visita, uno de los visitantes de Barrera Rojas le habría aplicado sustancias de relleno en glúteos, pómulos, mentón y labios, y que esa misma noche la joven presentó fuertes dolores y episodios febriles.

Esta semana circuló una fotografía reciente de la influenciadora en la que aparece con rasgos notablemente distintos a los conocidos; la imagen fue difundida por su abogada, Wendy Herrera.

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Epa Colombia reapareció y sorprendió con la apariencia de su rostro, confirmando así que sí se habría hecho un procedimiento estético - crédito @wendy_herrera_lawyer/IG

Abogada de Epa Colombia se defendió de sus esfuerzos para que la empresaria recobre la libertad

Se defendió de los ataques y comentarios negativos por la defensa a la empresaria - crédito @rechismes/IG

Wendy Herrera, representante legal de la creadora de contenido, aseguró que buscará su libertad con una estrategia distinta y había prometido resultados “muy pronto”.

Según la posición del equipo legal, la condena incluyó prisión y una sanción económica frente a cargos por daño en bien ajeno, perturbación del servicio público de transporte e instigación a delinquir con fines de terrorismo. Para la defensa, el foco está en la protección de derechos fundamentales de la empresaria.

La parte central de sus declaraciones estuvo dedicada a contestar a quienes rechazaron que haya tomado el caso. La abogada describió esas reacciones como ataques a su ejercicio profesional y pidió que se le permita desarrollar su trabajo sin interferencias externas.

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“Estoy asombrada de leer personas que no están de acuerdo con que la Epa Colombia recobre su libertad y me escriben una cantidad de improperios”, afirmó. “Está degradando mi actividad o mi desempeño como abogada y como profesional del derecho”.