Juan Fernando Quintero habría hecho una polémica exigencia al Independiente Medellín: dura condición para su fichaje

Juan Fernando Quintero no pudo triunfar en su tercera etapa con River Plate y quedó como agente libre en el mercado - crédito Agustín Marcarián/REUTERS

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Juan Fernando Quintero daría una sorpresa en el mercado de fichajes, luego de salir de River Plate en medio de un conflicto con el entrenador Eduardo Coudet porque no le daba los suficientes minutos en el campo de juego y el club se vio obligado a rescindirle el contrato, que inició en julio de 2025.

“Juanfer” ahora llegaría a nada menos que el Independiente Medellín, conjunto del que es aficionado y tuvo su primera experiencia en 2017, para la Copa Libertadores de ese año, y en muchas ocasiones habló de volver al equipo para estar cerca de su familia y recuperar su nivel.

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Sin embargo, se conoció que habría una exigencia al Poderoso para firmar el contrato del volante, el cual ya tuvo problemas en su paso por el Junior de Barranquilla y América de Cali, el primero por líos con el técnico Hernán Darío Gómez y el segundo por temas contractuales.

La condición para la llegada de Quintero

Una de las razones por las que “Juanfer” no ha tenido mucha continuidad en el fútbol colombiano es por su alto salario, lo que provocó también que solo durara un semestre en América de Cali y Junior de Barranquilla, pues dichos clubes debieron pedir ayuda a patrocinadores para cubrir el gasto.

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Según el periodista Felipe Sierra, Juan Fernando Quintero pediría una parte de las acciones del Independiente Medellín, como una de las condiciones del contrato que firmaría con el club, aunque las negociaciones avanzan para cerrar el acuerdo en las próximas horas.

Juan Fernando Quintero viene de jugar el Mundial 2026, en el que fue destacado por sus actuaciones desde el banco de suplentes - crédito JUAN MABROMATA / AFP

A través de su cuenta de X, el comunicador señaló que el club “necesita dolientes” para esa vinculación, una de las más costosas para la Liga BetPlay 2026-II, y por eso habría pedido un porcentaje de la institución, cuyo dueño actual es Raúl Giraldo, el cual busca un comprador tras anunciar su salida en el primer semestre.

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“La llegada de Juan Fernando Quintero (33) al DIM se está trabajando, pero aunque están cerca, no se ha cerrado. El jugador quiere que se incluya un porcentaje de acciones del club en el acuerdo, pues sabe que necesitan dolientes en el ‘poderoso’”, escribió Sierra en sus redes sociales.

Juan Fernando Quintero tendría una parte del Medellín para firmar contrato como jugador - crédito @PSierraR/X

Por el momento, no se tiene confirmación sobre la inclusión de las acciones en la contratación de Quintero, además de que necesita firmar antes del 10 de agosto, que es el último día del mercado de fichajes del fútbol colombiano, o le tocará esperar hasta septiembre, cuando se abre la ventana de agentes libres.

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Últimas experiencias en la Liga BetPlay

Los primeros clubes de Quintero en el fútbol colombiano fueron Envigado y Atlético Nacional, con este último solo apareció seis meses porque fue vendido rápidamente al Pescara de Italia en 2012. Después jugó en Medellín en 2017 y debieron pasar seis años para volver a Colombia, ya como estrella.

En el primer semestre de 2023, Junior anunció a Juan Fernando Quintero como toda una leyenda, con una presentación en el estadio Metropolitano y recibió la camiseta 10, pero en ese momento solo apareció en siete partidos, seis por Liga BetPlay y otro por Copa Sudamericana, y marcó un gol.

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Juan Fernando Quintero jugará nuevamente en el fútbol colombiano para 2025, cuyo nuevo equipo será el América de Cali - crédito Junior FC

Dos años después, en 2025, “Juanfer” firmó contrato con nada menos que el América de Cali, conjunto que pagó más de dos millones de dólares para comprar al jugador en Racing, apareció en 21 compromisos, marcó tres goles y cinco asistencias, pero se fue por supuestos incumplimientos en el contrato.

Esas fueron las últimas experiencias de Quintero en el fútbol colombiano, en donde ahora tendrá una revancha con el Poderoso de la Montaña, disputó 36 encuentros, anotó 16 tantos y 10 asistencias en Liga BetPlay, Copa Libertadores y Copa Colombia.