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El final del gobierno de Gustavo Petro y la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali: los memes más virales del cambio de mando

El término de la administración Petro y el inicio del mandato de Abelardo de la Espriella generaron una ola de creatividad en internet, con imágenes y videos que resumieron la jornada política

- crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia
Redes sociales reaccionan con memes al cambio de mando entre Petro y De la Espriella - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia
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El cambio de gobierno en Colombia, marcado por la salida de Gustavo Petro y la posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente, no solo fue tema central en la agenda política y mediática, sino que también desató una ola de creatividad en las redes sociales.

Durante la jornada del 7 de agosto de 2026, plataformas como X (Twitter), TikTok, Instagram y Facebook se llenaron de memes, montajes y reacciones humorísticas que acompañaron el cierre de un ciclo y la apertura de una nueva administración.

El final del mandato de Gustavo Petro generó múltiples tendencias digitales. Desde la noche anterior al relevo presidencial, cientos de usuarios comenzaron a compartir imágenes y frases relacionadas con la despedida del primer presidente de izquierda del país. Una de las publicaciones más compartidas fue la que jugó con la coincidencia del Día sin Carro y sin Moto, que se celebró el mismo día del cambio de mando. El meme, viral en X, mostraba la frase: “El mejor día: sin carro, sin moto, pero también sin Petro, ¿no se alegran?”, acompañada de imágenes alusivas a la jornada y al final de la administración saliente.

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Los mejores memes por el final del gobierno Petro y el inicio del mandato de Abelardo de la Espriella - crédito redes sociales / X
Los mejores memes por el final del gobierno Petro y el inicio del mandato de Abelardo de la Espriella - crédito redes sociales / X

Entre los contenidos más populares, se destacaron montajes creados con inteligencia artificial y ediciones fotográficas, en las que se veía a Petro despidiéndose de la Casa de Nariño o saliendo en un autobús acompañado de la frase “Hasta nunca. Esta escoria nunca más”. Otros memes utilizaron escenas de películas y referencias a personajes de la política nacional como Iván Cepeda y Oñoro, ironizando sobre los momentos más polémicos del cuatrienio y sobre la división política que caracterizó el periodo.

La frase “Cesó la horrible noche”, tomada del himno nacional, fue tendencia en redes y se replicó en memes y videos que celebraban el fin del ciclo de Petro. En ciudades como Medellín, usuarios compartieron videos de fuegos artificiales y celebraciones espontáneas en las calles. Clips de pólvora, pitos y gritos sumaron miles de reproducciones y fueron presentados como una “alborada” para despedir al gobierno saliente y dar la bienvenida al nuevo mandatario.

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Los mejores memes por el final del gobierno Petro y el inicio del mandato de Abelardo de la Espriella - crédito redes sociales / X
Los mejores memes por el final del gobierno Petro y el inicio del mandato de Abelardo de la Espriella - crédito redes sociales / X

La posesión de Abelardo de la Espriella se lleva a cabo en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, un hecho que también fue motivo de humor gráfico. Varios memes compararon la mudanza del acto protocolario de Bogotá a Cali con viajes largos, mostrando mapas exagerados o imágenes de monumentos caleños adornados con símbolos presidenciales. Algunos memes mostraban a De la Espriella llegando en carroza o siendo recibido por personajes populares de la cultura valluna, reflejando la expectativa que generó la ceremonia en el Valle del Cauca.

Durante la organización de la ceremonia, frases como “Por fin termina este desgraciado gobierno” y “Ya llegó la Patria Milagro” circularon masivamente, acompañadas de montajes donde se veía a Petro dejando el poder y a De la Espriella asumiendo funciones. En este contexto, se viralizaron también memes sobre la vicepresidenta Francia Márquez, en especial por su uso del helicóptero oficial; montajes la mostraban “yéndose volando” al final de su gestión.

Los mejores memes del final del gobierno Petro y la llegada de Abelardo - crédito redes sociales / X
Los mejores memes del final del gobierno Petro y la llegada de Abelardo - crédito redes sociales / X

Las referencias a promesas de campaña incumplidas, la división del país y la expectativa ante el nuevo gabinete —denominado “Patria Milagro”— se mezclaron en imágenes y videos que alternaron la crítica política con el humor. En plataformas como X, los hashtags #FueraPetro, #EspriellaPresidente y #ElPuebloEsOposición lideraron la conversación nacional durante el 7 de agosto.

Los mejores memes del final del gobierno Petro y la llegada de Abelardo - crédito redes sociales / X
Los mejores memes del final del gobierno Petro y la llegada de Abelardo - crédito redes sociales / X

El fenómeno de los memes evidenció cómo el humor se ha consolidado como una vía de participación ciudadana y una forma de procesar la coyuntura política. El cierre del gobierno Petro y la llegada de Abelardo de la Espriella no solo quedaron registrados en los discursos oficiales y la prensa, sino también en una galería digital de imágenes, frases y montajes que resumen el pulso social.

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