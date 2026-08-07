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‘People en español’ revela su lista de los 50 más bellos: Karol G lidera la lista de colombianos reconocidos

La edición hispana del magacín publicó su tradicional listado con las celebridades más destacadas del mercado latino, en el que Colombia coló cantantes y actrices

La artista colombiana Karol G
Karol G fue destacada por su aparición como cabeza de cartel en Coachella y su gira 'Viajando Por El Mundo Tropitour' - crédito Europa Press
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El jueves 6 de agosto, People en Español publicó su especial Los Más Bellos 2026, con una destacada presencia colombiana que abarca desde los escenarios internacionales hasta la pantalla chica y las plataformas de streaming.

En el ámbito actoral fue destacada Carmen Villalobos, que vive uno de sus mejores momentos profesionales. La actriz y presentadora barranquillera de 43 años fue destacada por su presencia en dos proyectos: uno, el regreso de Sin senos sí hay paraíso donde retoma el papel protagónico de Catalina Santana, y la quinta temporada de Top Chef VIP, cuyo estreno está previsto para el 1 de septiembre y donde vuelve a fungir como presentadora.

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La actriz dio a conocer el final de su relación con Frederik Oldenburg a inicios de 2026, pero ha evitado dar detalles sobre las causas de la ruptura - crédito @cvillaloboss/Instagram
Carmen Villalobos regresará en 2026 como protagonista en 'Sin senos sí hay paraíso', y como presentadora en una nueva temporada de 'Top Chef VIP' - crédito @cvillaloboss/Instagram

“Dios es muy hermoso conmigo. Agradezco todos los días de mi vida la fortuna de estar en estos 2 mega proyectos”, declaró a la publicación. Villalobos, que comenzó a conducir la competencia culinaria en 2022, describe la nueva entrega como “una de las más emocionantes” por su mezcla de tensión, competencia y momentos emotivos.

En la rama actoral también fue destacada Danna García, que regresó a la lista 15 años después de su primera aparición en ella, en 2011. La actriz protagonizó recientemente Hermanas, un amor compartido, telenovela en la que interpretó a una madre dispuesta a todo por recuperar a su hija.

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Danna García regresa a la televisión como protagonista de la telenovela 'Hermanas, un amor compartido', bajo la producción de TelevisaUnivision - crédito TelevisaUnivisión
Danna García regresó a la televisión como protagonista de la telenovela 'Hermanas, un amor compartido', bajo la producción de TelevisaUnivision - crédito TelevisaUnivisión

“Yo puse mucho de lo que yo siento como madre por mi hijo en la historia, tanto es así que a veces no me salían las palabras en escena porque hay mucha emoción en mi maternidad”, explicó.

También figuró la actriz Paulina Dávila, reconocida por su trabajo en Griselda y Chespirito: Sin querer queriendo, ahora protagonizando junto a Vadhir Derbez la comedia romántica Love is Love, disponible desde el 1 de agosto en Hulu y Hulu on Disney+ en Estados Unidos. A ese estreno se suman Santita y Los Gringo Hunters, ratificando que se encuentra en uno de los períodos más prolíficos de su trayectoria.

Otro regreso lo protagonizó Daniel Arenas, que tras cinco años de ausencia regresó a la actuación, luego de una etapa ligado a su faceta como presentador, esta vez protagonizando Guardián de mi vida de Univision. El colombiano interpreta a Franco Gallardo, un personaje al que describe como “entrañable, con un corazón enorme”.

Los cantantes, protagonistas en el listado

People hizo un reconocimiento particular a la cuota de artistas ligados a la música en su tradicional listado. La principal destacada fue Karol G, destacando su hito como la primera artista hispanohablante en liderar el festival de Coachella, así como el inicio de su gira mundial Viajando por el mundo Tropitour, el pasado 24 de julio en Chicago y que se extenderá hasta 2027.

Si bien se suponía que era la gira promocional de Tropicoqueta, la cantante sorprendió durante su fecha en Toronto al anunciar el estreno de su nuevo larga duración, No me arrepiento de sentir tanto, publicado en plataformas digitales este viernes 7 de agosto.

Luis Fonsi y Feid sorprenden en 2026 con Cambiaré, uniendo salsa y género urbano en una esperada colaboración - crédito @feid/Instagram
Luis Fonsi y Feid sorprendieron en 2026 con "Cambiaré", uniendo salsa y género urbano en colaboración - crédito @feid/Instagram

La expareja de la Bichota, Feid, también fue reconocido por la publicación. Eso sí, de una manera especial debido a que se hizo de manera conjunta al puertorriqueño Luis Fonsi, con el que lanzó a principios de año Cambiaré, un tema salsero que trepó con rapidez en las listas de reproducción. “Nunca me había atrevido a grabar salsa y con esta canción y con mi hermano Feid, nos atrevimos”, reconoció Fonsi, de 48 años. Por su parte, Feid, de 33 años, lanzó hace pocos meses su álbum FEID VS. FERXXO bajo su propio sello discográfico, tras recibir su primera nominación a un Grammy.

Juan Duque, una de las figuras en ascenso del pop latino, fue destacdo por el éxito de Solcito, grabada con Miguel Bueno, marcó un punto de inflexión en su carrera y lo situó en el radar de todo el continente, llevando a que su gira internacional Un Desorden con los Primos World Tour 2026 fuese la que le permitiera consolidarse plenamente en el mercado.

“Estoy haciendo mucha música porque me encanta. Ya el camino y la intuición artística me irán [diciendo] qué es lo que sigue”, afirmó al medio.

En el listado también se destacó a Kapo, uno de los mayores exponentes del urbano en la historia reciente en el país. El medio destacó cómo a dos años de que Ohnana se convirtiera en un fenómeno viral de TikTok, el artista ya suma colaboraciones de peso, entre ellas La Villa” con Gangsta y Ryan Castro, que supera los 100 millones de reproducciones en YouTube.

Fue entonces cuando Uribe, visiblemente atravesado por los recuerdos, pronunció palabras que el público recibió como una catarsis pública - crédito Akapella / YouTube
Jessi Uribe fue reconocido por People gracias a su nominación a los Grammy anglo en 2025 - crédito Akapella/YouTube

Adicionalmente, el listado incluyó a Jessi Uribe, gracias a ser el primer cantante colombiano nominado al Grammy anglo en la categoría de Regional Mexicano, participó como compositor en el álbum de Alejandro Fernández que ganó un Grammy, y llevó su música al WiZink Center de Madrid, al Movistar Arena de Santiago de Chile, y cerrará el año cantando en el Movistar Arena de Bogotá junto a su pareja, Paola Jara.

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