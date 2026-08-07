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Ministro de Hacienda designado aseguró que Colombia enfrenta la “crisis económica más grave” de su historia: “Peligrosa”

El jefe de la cartera entrante Miguel Gómez Martínez afirmó que el Gobierno de Abelardo de la Espriella hará un plan de ajuste para resolver los problemas fiscales del país

El ministro entrante aseguró que Colombia tiene el déficit fiscal más grande de su historia: 7,8% del Producto Interno Bruto (PIB) - crédito Luisa González/Reuters
El ministro entrante aseguró que Colombia tiene el déficit fiscal más grande de su historia: 7,8% del Producto Interno Bruto (PIB) - crédito Luisa González/Reuters
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El ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, se refirió ante los medios de comunicación sobre la situación que enfrenta el país en materia fiscal y económica. De acuerdo con el funcionario entrante, el panorama colombiano en materia económica es “muy grave”.

La situación económica es muy grave. Es la crisis económica más grave que hemos tenido en nuestra historia republicana”, indicó el ministro de Hacienda entrante desde Cali, Valle del Cauca, horas antes de que el presidente Abelardo de la Espriella se posesionara como nuevo jefe de Estado.

El jefe de la cartera designado aseguró que hay dificultades en materia fiscal, debido a un importante déficit, y en materia de inflación. Afirmó, además, que el endeudamiento actual del país es riesgoso.

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Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda entrante, aseguró que el Gobierno de Abelardo de la Espriella dará ejemplo en la reducción del gasto - crédito Colprensa
Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda entrante, aseguró que el Gobierno de Abelardo de la Espriella dará ejemplo en la reducción del gasto - crédito Colprensa

Nos deja con el déficit fiscal más grande de nuestra historia, 7,8% del Producto Interno Bruto (PIB), con una inflación aumentando, con un déficit comercial de 16.000 millones de dólares. Nos deja realmente en una situación de endeudamiento peligrosa”, detalló.

En ese sentido, el funcionario entrante indicó que el Gobierno de Abelardo de la Espriella empezará a abordar esas problemáticas fiscales y económicas partiendo de un plan de ajuste. La tarea inicial será reducir el gasto público, teniendo en cuenta que, a su juicio, la administración del expresidente Gustavo Petro se caracterizó por el “derroche” de los recursos del Estado.

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“Primero que todo, el plan de ajuste. El Gobierno tiene que dar primero el ejemplo, apretarse el cinturón, porque aquí ha habido derroche y mucho malgasto de recursos públicos (...). Será una de las primeras medidas que va a adoptar el Ministerio de Hacienda en los próximos días”, precisó.

Abelardo de la Espriella anunció un recorte en la nómica del Estaod - crédito Luisa González/Reuters
Abelardo de la Espriella anunció un recorte en la nómica del Estaod - crédito Luisa González/Reuters

De hecho, en su momento, el nuevo mandatario de Colombia informó que una de las primeras acciones que adelantará para estabilizar las finanzas del país será recortar la nómina del Estado. Eso quiere decir que eliminará varios puestos de trabajo.

La reforma está orientada a eliminar cerca de 229 cargos de entrada, y con eso estoy generando un ahorro aproximado de 10.000 millones de pesos anuales y voy a destinar esos recursos a programas que beneficien directamente a los colombianos”, dijo el presidente De la Espriella en declaraciones públicas.

Por otro lado, indicó que la nueva administración no dejará a las personas mayores desprotegidas. Se tiene pensado incrementar el subsidio que reciben los adultos mayores. Según explicó el jefe de la cartera entrante, es necesario que el Gobierno haga todo lo posible para que las personas más vulnerables no sufran por la crisis económica actual y que, además, puedan mantener su nivel de vida.

Prosperidad Social prevé iniciar el 29 de julio el pago doble de Colombia Mayor correspondiente a los ciclos 6 y 7 - crédito Prosperidad Social
El Gobierno de De la Espriella no eliminará subsidios para personas mayores - crédito Prosperidad Social

En junio de 2026, el movimiento Defensores de la Patria emitió un comunicado en el que desmintió información que surgió sobre una supuesta eliminación de subsidios ordenada por el nuevo presidente. Aclaró que, contrario a lo expuesto, el Gobierno pretende aumentar el apoyo económico para las personas mayores a $400.000. El exmandatario Gustavo Petro aumentó ese subsidio a $230.000

El desarrollo de la política de subsidios bajo el liderazgo de Abelardo no se basará en la escasez, sino en la justicia distributiva. Por ello, el subsidio para los adultos mayores se elevará a $400.000 mensuales. Para Defensores de la Patria, es hora de que nuestros adultos mayores cuenten con un ingreso que les permita cubrir sus necesidades básicas con mayor dignidad”, detalló el movimiento político en la comunicación oficial.

Adicionalmente, informó que también planea establecer un apoyo directo de $400.000 para las mujeres y cuidadoras, con el fin de contribuir a la justicia económica.

- crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República
El Gobierno de De la Espriella aumentará el subsidio para las personas mayores a $400.000 - crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República

“Aunque la oposición dice que Abelardo viene a quitar los apoyos, el plan es todo lo contrario. Se van a rescatar los fondos que hoy se pierden en burocracia para inyectarlos directamente en los bolsillos de los adultos mayores, las cuidadoras y personas que requieren de apoyo estatal”, detalló.

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