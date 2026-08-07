Ataques con drones y alertas por cilindros en las vías: Así estuvo el orden público durante la posesión de Abelardo de la Espriella

El Ejército Nacional neutralizó artefactos explosivos improvisados instalados por grupos armados en corredores estratégicos del país - crédito @COMANDANTE_FFMM / X

El viernes 7 de agosto de 2026, día de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, las autoridades reportaron sospechas de actos terroristas en el territorio nacional que sembraron preocupación entre la población y la fuerza pública.

En la Variante Norte de Popayán, la Policía Nacional encontró un cilindro que parecía contener explosivos. Fue puesto cerca de la entrada de un colegio privado. De acuerdo con las autoridades, el artefacto no contenía carga explosiva, por lo que la circulación se normalizó en ambas direcciones sobre las 10:00 a. m.

Otra amenaza se identificó en la carretera entre Ituango y Medellín, que obligó a las autoridades a suspender completamente la circulación de vehículos particulares y de transporte público en el norte de Antioquia, impactando a cientos de viajeros que usan esa vía clave.

La alerta se originó por un aviso de la comunidad sobre la presencia sospechosa en la vereda Villa Linda. Poco después de las 5:00 a. m., integrantes del Ejército y la Policía Nacional acudieron para verificar la situación. El artefacto, un cilindro de gas propano de 40 libras pintado con los colores de la bandera nacional, fue hallado en la zona.