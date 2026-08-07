Ataques con drones y alertas por cilindros en las vías: Así estuvo el orden público durante la posesión de Abelardo de la Espriella

El viernes 7 de agosto de 2026, día de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, las autoridades reportaron sospechas de actos terroristas en el territorio nacional que sembraron preocupación entre la población y la fuerza pública.
En la Variante Norte de Popayán, la Policía Nacional encontró un cilindro que parecía contener explosivos. Fue puesto cerca de la entrada de un colegio privado. De acuerdo con las autoridades, el artefacto no contenía carga explosiva, por lo que la circulación se normalizó en ambas direcciones sobre las 10:00 a. m.
Otra amenaza se identificó en la carretera entre Ituango y Medellín, que obligó a las autoridades a suspender completamente la circulación de vehículos particulares y de transporte público en el norte de Antioquia, impactando a cientos de viajeros que usan esa vía clave.
La alerta se originó por un aviso de la comunidad sobre la presencia sospechosa en la vereda Villa Linda. Poco después de las 5:00 a. m., integrantes del Ejército y la Policía Nacional acudieron para verificar la situación. El artefacto, un cilindro de gas propano de 40 libras pintado con los colores de la bandera nacional, fue hallado en la zona.
En pocas líneas:
Posesión presidencial transcurrió con tranquilidad
Pese a que hubo múltiples hechos de violencia que se registraron en el país el 7 de agosto, el ahora exministro de Defensa Pedro Sánchez informó que, en general, la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella fue tranquila y que se garantizaron todas las medidas de seguridad para obtener ese resultado.
“La posesión del nuevo presidente de todos los colombianos se adelantó con total tranquilidad y seguridad. Nuevamente cumplimos con proteger la democracia, como lo hicimos en las elecciones al Congreso y a la Presidencia, que se concretan con este trascendental momento de posesión presidencial”, indicó en su cuenta de X.
Destacó también el papel de la fuerza pública en otros eventos importantes que vivieron los colombianos en 2026, como las elecciones legislativas (marzo) y presidenciales (mayo y junio), las cuales se desarrollaron de manera segura, garantizando el ejercicio democrático de la ciudadanía.
“Dejamos unas Fuerzas Militares y de Policía con el mayor índice de favorabilidad de la historia reciente”, añadió.
Detonaron explosivos en Tolima
Se documentó un nuevo ataque en el departamento del Tolima, atribuido a la comisión Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc. Se trata de la detonación de explosivos que fueron lanzados desde drones contra la base militar de Casa Verde en el municipio de Ataco.
La fuerza pública respondió al ataque perpetrado por el grupo armado y, según informó Caracol Radio, no hubo uniformados heridos.
Ataque en Suárez, Cauca
Se reportó un nuevo ataque terrorista en Cauca. De acuerdo con información revelada por Caracol Radio, dos explosivos fueron lanzados desde drones contra la base militar Los Pinos, que está ubicada en la represa de La Salvajina, en el municipio de Suárez.
Al parecer, las disidencias de las Farc serían responsables de los hechos de violencia, que también involucraron el uso de armas de fuego. No se generó un reporte oficial relacionado con posibles víctimas del ataque.
Alerta en Pasto por detonación de explosivos
Reportaron la detonación de artefactos explosivos en Pasto, Nariño. Los ataques se presentaron cerca de la estación norte de la Policía Metropolitana de Pasto.
“En puesto de mando unificado se han determinado el cierre de algunas vías, especialmente la avenida Colombia, la que queda al frente del batallón Boyacá, y estamos pendientes de la información con el fin de convocar, si hay lugar, a consejo extraordinario de seguridad de manera presencial (...). Se había indicado que precisamente una vez diera o estuviera dando el discurso del señor presidente, habrían algunas situaciones”, explicó ante los medios de comunicación el secretario de Gobierno de la ciudad, Giovanni Guerrero.
Alerta por cilindro en la vía Panamericana
Reportan hallazgo de un supuesto cilindro bomba en la vía Panamericana, en el sector de Villa Rica, ubicado en el norte del departamento del Cauca. De acuerdo con el medio local Meridiano Regional, por cuestiones de seguridad, varios conductores han tenido que retornar debido a la situación que se registra en ese importante corredor vial.
El informativo indicó que las autoridades no han confirmado si el contenido del cilindro concuerda con un artefacto explosivo.
Normalidad en Cali
El coronel Carlos Latorre, comandante Operativo de la Policía Metropolitana Santiago de Cali, informó ante los medios de comunicación que el día ha transcurrido con tranquilidad en materia de seguridad en la ciudad, donde se llevó a cabo la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.
“Tenemos los puestos de control funcionando y la seguridad perimetral de la ciudad también está funcionando perfectamente con el dispositivo que tenemos”, dijo.
Funcionario del Inpec resultó herido en ataque armado
La Policía Nacional informó que un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) resultó herido en un ataque con arma de fuego que fue perpetrado en el barrio Castilla de Bogotá. De acuerdo con Canal 1, se trata del inspector Wilson Daniel Puentes Ramírez, comandante de auxiliares del Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (Eron) La Picota.
Los hechos se presentaron a las 2:00 p. m., aproximadamente, cuando el funcionario llegaba a su residencia. La víctima fue trasladada a la Clínica de Occidente para recibir atención médica. Se desconoce su estado de salud.
Según el informativo citado, en el sitio del atentado se encontró un panfleto amenazante dirigido al personal de custodia de La Picota.
En un Puesto de Mando Unificado (PMU), el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó que se han reportado nueve hechos de violencia durante la jornada del 7 de agosto, antes de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.
De acuerdo con la información que suministró el jefe de la cartera, tres de los ataques fueron perpetrados en Cauca, dos en Antioquia, uno en Tolima, uno en Huila, uno en Arauca y uno en Cesar. De igual manera, indicó que, de los nueve eventos documentados, ocho fueron dirigidos a la fuerza pública y uno contra un peaje entre el Valle del Cauca y Cesar.
“Eso significa que la amenaza, su mayor prioridad, además de buscar alterar la tranquilidad de los colombianos, será afectada a la fuerza pública. Así que todos los militares y policías deben estar en la máxima alerta. No hay que subestimar la amenaza. No hay que bajar en ningún momento la guardia. Todo lo contrario, elevarla a su máximo potencial”, aseguró.
Por otro lado, indicó que, no se reportó ningún hecho de violencia en el Valle del Cauca, donde se está llevando a cabo la posesión de Abelardo de la Espriellña. El ministro aseguró que se desplegaron todas las capacidades de la fuerza pública con el fin de mitigar cualquier riesgo, teniendo en cuenta que las amenazas nunca han desaparecido.
“Eso significa que el blindaje, el dispositivo de nuestros valientes militares y policías, articulados y dirigidos por la cúpula militar y policial, articulados con la Gobernación del Valle, la Alcaldía y demás instituciones, ha funcionado hasta el momento”, detalló.
Posesión presidencial de Abelardo de la Espriella
Para más información sobre la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, ingresar al siguiente enlace: https://www.infobae.com/colombia/2026/08/06/posesion-de-abelardo-de-la-espriella-en-vivo-gobierno-electo-aclara-polemica-por-la-invitacion-de-11-paises-europeos/
Ataque con explosivos en Huila
En horas de la tarde el 7 de agosto, integrantes de las disidencias de las Farc perpetraron un ataque con drones y con armas de fuego en Teruel, Huila. El medio local Diario del Huila informó que los criminales lanzaron un explosivo de bajo poder contra las instalaciones de la Alcaldía de Teruel, donde también funciona la estación de Policía. Al parecer, el acto terrorista no dejó heridos entre los uniformados, pero se estaría verificando si una persona particular resultó afectada por el ataque.
El exrepresentante a la Cámara Jaime Felipe Lozada, del departamento del Huila, pidió a las autoridades competentes tomar medidas inmediatas para proteger a la población civil que se encuentra en riesgo.
“Solicito al Ejército Nacional y a la Policía hacer presencia inmediata en el territorio, restablecer el control y proteger a mis paisanos. Colombia no puede permitir que el terrorismo siga imponiendo el miedo en nuestras regiones”, indicó.