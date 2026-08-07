Gianni Infantino se reunió con Alejandro Char antes de la posesión de Abelardo de la Espriella: se dio una noticia

El mandatario aprovechó la llegada del directivo para la posesión de Abelardo de la Espriella y también se encontró con Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol - crédito @AlejandroChar/X

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La posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, para el periodo 2026-2030, tuvo una sorpresa en las últimas horas por la presencia de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que llegó a Cali a primera hora del viernes 7 de agosto para la ceremonia en la ciudad.

Previo al evento, el directivo tuvo una reunión con Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, que aprovechó su presencia para conversar varios temas, entre ellos la realización de la final de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Metropolitano, el cual avanza en sus obras.

De hecho, el escenario deportivo en la “Arenosa” tuvo el visto bueno de la Conmebol para mantener el compromiso del 21 de noviembre, luego de la visita de sus delegados y de la Federación Colombiana de Fútbol, que destacaron muchas cosas en la adecuación de las graderías, que contarán con 65.000 asientos.

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La reunión de Infantino y Char

A través de su cuenta de X, el alcalde de Barranquilla mencionó que “en la posesión de nuestro presidente Abelardo de la Espriella, compartimos un buen momento con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. Barranquilla sigue haciendo equipo con el fútbol mundial”.

Durante el encuentro, Alejandro Char invitó a Gianni Infantino a la final de la Copa Sudamericana 2026 en Barranquilla, a lo que respondió que “tengo que venir a la final”, luego de que el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, le mencionara los avances en el estadio Metropolitano.

Gianni Infantino espera llegar a la final de la Copa Sudamericana 2026 en Barranquilla - crédito Jaime Saldarriaga/AFP

El alcalde de Barranquilla le mencionó que la remodelación del escenario deportivo “está quedando hermosa”, así se espera que el dirigente cumpla su palabra para que asista al compromiso del 21 de noviembre, cuyo certamen arrancará los octavos de final el martes 18 de agosto.

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De otro lado, Infantino también se encontró con la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro: “Gracias al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por visitar nuestro paraíso y conocer de cerca cómo en el Valle del Cauca transformamos vidas a través del deporte”.

Como parte de la posesión de Abelardo de la Espriella, la mandataria departamental le agradeció al directivo la visita a la ciudad - crédito @DilianFrancisca/X

“Su liderazgo ha hecho del fútbol un lenguaje universal que une culturas, inspira sueños y abre oportunidades. Esa es también nuestra visión con Valle Oro Puro: que cada niña, niño y joven encuentre en el deporte un proyecto de vida y una oportunidad para construir un mejor futuro. ¡Siempre será bienvenido a esta tierra que cree en el poder del deporte para cambiar vidas!“, escribió en su cuenta de X.

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Los avances del estadio Metropolitano

Con respecto al escenario deportivo en la capital del Atlántico, cuyas obras arrancaron a mediados de enero de 2026, ha estado bajo la mirada de la Conmebol en estas semanas, pues la idea es que no se atrase en ningún momento y esté listo a tiempo para la final del certamen.

El secretario de Deportes y Recreación, Daniel Trujillo, habló sobre la visita de la Confederación Sudamericana de Fútbol, la cual vio muchos avances en la adecuación no solo de las graderías, sino en camerinos de los equipos, zonas VIP, accesos y la fachada exterior.

Representantes de la entidad, así como de la Federación Colombiana de Fútbol, visitaron las obras del escenario, que debe estar listo en octubre - crédito @AlejandroChar/X

Lo último que se conoció es que la adecuación de silletería avanza a toda marcha, pues ya se vio buena parte de la tribuna oriental lista, así como en las graderías detrás de los arcos, y se espera que, a comienzos de septiembre, ya queden todas las graderías listas para recibir público.

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El objetivo es que el estadio Metropolitano quede listo en octubre, cuando la Conmebol recibirá el escenario un mes antes de la final de la Copa Sudamericana para la adecuación de la imagen para el compromiso del 21 de noviembre, y después de esa fecha, quedará en manos de la Alcaldía de Barranquilla.