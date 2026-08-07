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Gianni Infantino habló previo a la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia: “El fútbol es unidad”

El presidente de la FIFA abre su agenda en la Unidad Deportiva Panamericana con un festival para niños y niñas, horas antes de asistir a la posesión de Abelardo De La Espriella en la capital vallecaucana

Gianni Infantino junto a Alejandro Eder con las camisetas del América de Cali y Deportivo Cali-crédito Jaime Saldarriaga/AFP
Gianni Infantino junto a Alejandro Eder con las camisetas del América de Cali y Deportivo Cali-crédito Jaime Saldarriaga/AFP
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Gianni Infantino llegó a Cali el 7 de agosto de 2026 para asistir a la posesión de Abelardo de La Espriella como presidente de Colombia, una ceremonia trasladada de forma excepcional a esa ciudad en medio de la peor ola de violencia de la última década y de ataques frecuentes de guerrillas en el suroeste del país.

Antes del acto presidencial, el titular de la FIFA participó en el “Festival de Fútbol a la Medida de Niños y Niñas” en las canchas de la Unidad Deportiva Panamericana, donde comenzó su agenda oficial desde temprano. La visita se produjo horas después de su arribo a Cali, tras dudas sobre si alcanzaría a estar presente por la complejidad de su itinerario.

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El máximo mandatario de FIFA presenció partidos de cuatro equipos infantiles integrados por niños de entre 8 y 12 años, con participación destacada de River Cali y Atlas. La actividad fue organizada por la Liga Vallecaucana de Fútbol bajo el liderazgo de su presidente, Ovimar Giraldo.

Infantino estará presente en la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, prevista para el 7 de agosto de 2026 a la s 3:00 p. m.-crédito Jaime Saldarriaga/AFP
Infantino estará presente en la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, prevista para el 7 de agosto de 2026 a la s 3:00 p. m.-crédito Jaime Saldarriaga/AFP

El acto central y los encuentros se realizaron en la cancha ubicada dentro de la pista de atletismo de calentamiento del estadio Pedro Grajales. Ese espacio, contiguo a la pista principal de competencias, fue acondicionado para recibir a la delegación internacional con una bandera de Colombia.

En sus primeras palabras en la ciudad, Infantino habló ante el público durante un breve acto bajo el sol y vinculó su presencia con el papel social del deporte.

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“Una felicidad estar hoy aquí. El fútbol es alegría, el fútbol es felicidad, el fútbol es unidad”.

Luego insistió en que el foco debía estar en la infancia y no en la discusión política o institucional que rodea su figura.

“Tenemos siempre que mirar en los ojos de estos niños que les da igual lo que hablamos, los discursos y todo esto; lo importante es que hacemos todo lo que podemos para que estas niñas y esos niños puedan disfrutar del deporte más mágico”, dijo, y añadió que celebraba que nacieran “tantos campeones” en esa región de Colombia.

Infantino llegó desde Marruecos en medio de un momento interno adverso en la FIFA

-crédito Federación Colombiana de Fútbol
El momento cuando Ramón Jesurún recibe a Gianni Infantino en Colombia-crédito Federación Colombiana de Fútbol

El dirigente franco-suizo viajó a Colombia directamente desde Marruecos, donde compartió con personalidades del gobierno de ese país y mantuvo una reunión con integrantes del Consejo de la FIFA. En ese encuentro se trató el retiro del proyecto de inversión privada que había generado cuestionamientos.

Su visita coincide con un momento de presión sobre su conducción del organismo. aunque fue ratificado en el cargo, varias selecciones le retiraron su apoyo y su posición de cara a las elecciones de mayo de 2027 se debilitó, en medio de versiones sobre un posible reemplazo en la presidencia del máximo organismo del fútbol en el mundo.

En Cali, Infantino recibió camisetas de Deportivo Cali y América de Cali, entregadas por el alcalde Alejandro Éder. En otra parte de la visita también apareció junto a la gobernadora Dilian Francisca Toro y al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún.

Dilian Francisca Toro, Ramón Jesurún y Gianni Infantino juntos en el "Festival de Fútbol a la Medida de Niños y Niñas" en Cali, previo a la posesión presidencial de Abelardo de la EspriellaGianni Infantino junto a Alejandro Eder con las camisetas del América de Cali y Deportivo Cali-crédito Jaime Saldarriaga/AFP
Dilian Francisca Toro, Ramón Jesurún y Gianni Infantino juntos en el "Festival de Fútbol a la Medida de Niños y Niñas" en Cali, previo a la posesión presidencial de Abelardo de la EspriellaGianni Infantino junto a Alejandro Eder con las camisetas del América de Cali y Deportivo Cali-crédito Jaime Saldarriaga/AFP

La presencia del jefe de la FIFA en la investidura de De la Espriella se produce además por su cercanía con figuras de la derecha internacional, entre ellas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anfitrión del Mundial de Norteamérica 2026.

La ceremonia a la que asistirá Infantino no se celebró en Bogotá ante el Congreso, como marca la tradición colombiana. La investidura fue organizada en Cali como un mensaje del presidente electo frente a los grupos criminales, en una ciudad golpeada con frecuencia por acciones armadas de guerrillas.

Ese traslado resume el sentido político del acto: De La Espriella eligió el suroeste del país en un contexto de violencia agravada y con la intención de marcar una posición frente a la seguridad.

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