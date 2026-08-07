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Silvia Tcherassi sería la diseñadora elegida para el vestuario de Ana Lucía Pineda, nueva primera dama de Colombia, en la posesión presidencial

La primera dama ha priorizado marcas colombianas en actos recientes y todo indica que el diseño para la ceremonia del 7 de agosto será obra de la barranquillera

Silvia Tcherassi, principal candidata para vestir a la primera dama en la ceremonia de posesión - crédito montaje @Ana Lucía Pineda / Instagram - Defensores de la Patria
Silvia Tcherassi, principal candidata para vestir a la primera dama en la ceremonia de posesión - crédito montaje @Ana Lucía Pineda / Instagram - Defensores de la Patria
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La moda colombiana vuelve a ocupar un lugar central en la escena política con la llegada de una nueva administración presidencial. Todo indica que la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella como presidente y Ana Lucía Pineda como primera dama reforzará una tradición ya consolidada: exaltar el talento nacional a través de la elección de vestuario.

En las últimas dos décadas, los eventos de traspaso de mando en Colombia han servido como vitrina para la creatividad de los diseñadores locales. Más allá del protocolo, la ropa que lucen los mandatarios y sus parejas transmite mensajes sobre identidad, cultura, industria y representación ante la comunidad internacional. En este contexto, la figura de la primera dama adquiere especial relevancia, pues su imagen suele marcar tendencia y abrir oportunidades para el sector de la moda nacional.

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- crédito @analu_pineda/Instagram
Silvia Tcherassi es la principal opción para vestir a Ana Lucía Pineda, tras su reciente elección de prendas de la diseñadora barranquillera - crédito @analu_pineda/Instagram

En esta ocasión, la atención está puesta en la posible elección de Silvia Tcherassi como responsable del vestido de Ana Lucía Pineda. Aunque no existe confirmación oficial hasta la fecha, la diseñadora barranquillera aparece como la principal candidata. No es una apuesta azarosa: Pineda ha promovido de forma consistente el diseño colombiano y ya vistió una creación de Tcherassi en los actos oficiales del 20 de julio, lo que fue interpretado en la industria como una señal de respaldo a una de sus figuras más reconocidas.

El reciente nombramiento de Silvia Tcherassi como Embajadora Ad Honorem de la Moda, la Creatividad y la Identidad de Colombia, refuerza la percepción de que su trabajo estará presente en la ceremonia. Este reconocimiento, otorgado por el gobierno electo, busca potenciar la diplomacia cultural y el posicionamiento internacional del diseño nacional. Los analistas de moda destacan que la primera dama ha cultivado una imagen coherente, joven y sobria, alineada con creadores nacionales y colores pasteles que han sido su sello, según la periodista y asesora Pilar Castaño.

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Los diseños de Silvia Tcherassi dicen presente en la nueva temporada de 'Emily in Paris' - crédito @silviatcherassi/Instagram

El recorrido reciente de Ana Lucía Pineda confirma esta tendencia. En reuniones de empalme en Bucaramanga optó por un conjunto de Duomar; en la visita a la Basílica de Chiquinquirá lució una pieza tejida de Alanna, y en Colombiamoda apareció con una creación de Manuela Álvarez. Estas decisiones demuestran su interés en impulsar marcas nacionales y proyectar una narrativa estética vinculada a la identidad colombiana.

Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella ha construido su imagen pública sobre la elegancia clásica. Es fundador de la marca masculina Sempre Avanti, inspirada en el estilo italiano pero con fabricación 100 % colombiana, y ha declarado que todas sus prendas son hechas por manos nacionales. Se espera que para la ceremonia de posesión, el mandatario elija un traje de su propia firma o de otro diseñador colombiano, reafirmando el mensaje de que el lujo y la sastrería local pueden competir en cualquier escenario internacional.

Ana Lucía acompaña a su esposo a cada uno de sus eventos oficiales - crédito Ana Lucía Pineda / Instagram
Ana Lucía Pineda ha impulsado marcas colombianas en diferentes escenarios, consolidando su imagen como promotora del talento nacional - crédito Ana Lucía Pineda / Instagram

La continuidad de esta tradición no solo fortalece la industria textil y de confección nacional, sino que también proyecta una imagen de país creativo y comprometido con su patrimonio. La moda, en este contexto, deja de ser un asunto superficial para convertirse en una herramienta de comunicación política, cultural y económica. La posesión presidencial será, una vez más, una vitrina para la identidad y el talento colombiano.

Abelardo de la Espriella ha promovido la confección local a través de su marca de ropa masculina, Sempre Avanti - crédito EFE/ Carlos Ortega
Abelardo de la Espriella ha promovido la confección local a través de su marca de ropa masculina, Sempre Avanti - crédito EFE/ Carlos Ortega

Tcherassi, originaria de Barranquilla, ha consolidado una carrera de más de tres décadas en la industria de la moda, siendo reconocida por su estilo “casual chic”, que privilegia la elegancia sin excesos y cortes estructurados. Su influencia traspasa fronteras, con presencia en vitrinas de ciudades clave como Nueva York, Miami y Madrid, y boutiques propias en algunos de los principales corredores de la moda internacional. Fue la primera diseñadora latinoamericana invitada a las pasarelas de Milán.

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