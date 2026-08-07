Richard Ríos podría dar el salto a la Premier League de Inglaterra: está dentro de las opciones para reforzar al Newcastle

Newcastle busca un reemplazo para Bruno Guimarães tras su venta al Arsenal por casi 90 millones de euros y Richard Ríos figura entre las alternativas-crédito Pedro Nunes/REUTERS

Guardar

El fútbol europeo en la nueva edición de la temporada 2026-2027 continúa con sus noticias, y en esta ocasión, el volante Richard Ríos es el protagonista por parte de los colombianos.

En ese orden de ideas, se conoció el 6 de agosto de 2026 que el Newcastle busca un reemplazo para Bruno Guimarães tras su salida al Arsenal de Londres por casi 90 millones de euros, y el actual jugador del Benfica de Portugal aparece entre las alternativas que estudia el club inglés para cubrir una vacante que dejó libre uno de los futbolistas más determinantes de su mediocampo.

Newcastle ya invirtió más de 150 millones de euros en cinco fichajes y ahora evalúa otra incorporación en el mercado-crédito Piroschka Van De Wouw/REUTERS

La operación se produce en un mercado en el que el equipo ya movió más de 150 millones de euros en cinco fichajes: el francés Aladji Bamba, el checo Lukáš Hornicek, el neerlandés Sean Steur, el francés Ewen Jaouen y el marfileño Bazoumana Touré.

PUBLICIDAD

Las ventas de Anthony Gordon al Barcelona F. C., Sandro Tonali al Tottenham Hotspur y el propio Guimarães le dieron margen a la dirigencia para buscar otra incorporación.

El portal Football Insider destacó que el colombiano entraría en los planes para reforzar el mediocampo de las “Urracas”:

“El Newcastle está muy interesado en fichar a Richard Ríos, según fuentes consultadas por Football Insider. ¿Deberían las Urracas acelerar su negociación y actuar con rapidez para fichar al centrocampista o buscar otras opciones".

Benfica solo negociará la salida de Richard Ríos si recibe una oferta superior a 40 millones de euros-crédito @footyinsider247/X

El contexto de la búsqueda de refuerzos en el mediocampo por parte del Newcastle

El volante Felix Nmecha, con experiencia en el Borussia Dortmund y la selección de Alemania también estaría en el radar del Newcastle-crédito Piroschka Van De Wouw/REUTERS

La dirección del club asume que será difícil encontrar un futbolista de características equivalentes. Guimarães fue capitán del equipo, jugó 195 partidos, marcó 31 goles y dio la misma cantidad de asistencias.

PUBLICIDAD

La necesidad es inmediata, aunque el proceso se maneja con cautela porque el nuevo entrenador, el alemán Matthias Jaissle, fue anunciado hace apenas dos días. La decisión final sobre el perfil del refuerzo quedará atada a esa evaluación.

La dirigencia le presentará varias opciones al entrenador. Además de Ríos, aparecen Viktor Froholdt, del Porto; Felix Nmecha, del Borussia Dortmund; Angello Stiller, del Stuttgart; y Luka Sučić, de la Real Sociedad.

Newcastle busca un volante para ocupar el lugar que dejó Guimarães y Ríos está entre los nombres que considera para reforzar la mitad de la cancha.

Benfica solo negociará si recibe ofertas superiores a 40 millones de euros

Richard Ríos comparte la lista de opciones de Newcastle con Viktor Froholdt, Felix Nmecha, Angello Stiller y Luka Sučić.-crédito Filipe Amorim/EFE-EPA

La situación del colombiano también está condicionada por la postura de Benfica, que solo está dispuesto a abrir una negociación por su salida si llegan propuestas por encima de 40 millones de euros. En este mercado ya fue vinculado con Inter, Milan y Napoli.

PUBLICIDAD

Ríos sigue a disposición del entrenador Marco Silva, aunque todavía no ha sido titular, y la decisión del entrenador se explica porque el mediocampista venía de disputar el Mundial con Colombia.

Su participación más reciente fue en la goleada 6-1 de Benfica sobre Hearts, en la ida de la tercera fase de la Europa League, el 6 de agosto de 2026, partido en el que ingresó a los 65 minutos. Desde su llegada al club la temporada pasada, suma 47 partidos, 41 de ellos como titular, con ocho goles y seis asistencias.

Con respecto a su participación en la goleada ante el equipo escocés, el diario A Bola destacó su rendimiento en el mediocampo de la siguiente forma:

PUBLICIDAD

“Entró bien para Barrenechea. No tuvo el mismo espacio para jugar que el argentino, pero demostró potencia física en los duelos del mediocampo e incluso cerca de la línea de fondo defensiva. Bien, casi al final, combinó con Prestianni y llegó hasta la línea de fondo con un centro peligroso”.

En lo que se refiere al próximo partido del Benfica, el cuadro de las “Águilas” jugará el 9 de agosto de 2026, a partir de las 2:30 p. m. (hora de Colombia) ante Academico Viseu en el estadio da Luz. A continuación, este es el calendario de juegos que tendrán en agosto:

PUBLICIDAD

9 de agosto de 2026 - Liga de Portugal: Benfica vs. Academico Viseu

13 de agosto de 2026 - UEFA Europa League: Hearts (Escocia) vs. Benfica (Portugal)

17 de agosto de 2026 - Liga de Portugal: Casa Pia vs. Benfica

31 de agosto de 2026 - Liga de Portugal: Benfica vs. Estoril