Este es el nuevo nombramiento en el gabinete del presidente Abelardo de la Espriella: se dio en plena posesión

En plena posesión del presidente Abelardo de la Espriella, se nombró a la nueva viceministra de Infraestructura en Transporte - crédito Colprensa

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella empezará a asumir funciones el 7 de agosto, cuando el presidente tome posesión en el Arena USC de Cali, luego haga su discurso en el Batallón Pichincha y haga el nombramiento de todos sus ministros para arrancar a trabajar.

En medio de eso, se conoció un nuevo nombramiento para el Ministerio del Transporte, el cual estará a cargo de Elsa Noguera, exgobernadora del Atlántico, y será en el Viceministerio de Infraestructura, para avanzar con todos los proyectos de movilidad en el país.

La persona elegida cuenta con experiencia en la Cámara Colombiana de Infraestructura, es de Cali y tiene contactos con el sector gremial, lo cual le ayudará para su gestión en la cartera, en la que hay muchos planes de conectividad en las regiones, algunos de ellos que vienen desde el Gobierno de Gustavo Petro.

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Nueva viceministra de Infraestructura

Aunque no hubo un anuncio de manera oficial, la nueva viceministra de Transporte se conoció por medio del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, en medio del furor en el departamento por la posesión del presidente Abelardo de la Espriella en Cali.

A través de un comunicado, el gremio anunció la designación de María Fernanda Santa, a la que destacó por su experiencia y cercanía con el sector para avanzar en los distintos proyectos en el suroccidente del país, así como los otros planes de conectividad en el país.

Así fue el anuncio de la nueva viceministra de Infraestructura, adelantándose al Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @CIEValle/X

“María Fernanda Santa Palacios cuenta con una destacada experiencia en los sectores público y privado, a la que se suma su liderazgo gremial como directora ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Seccional Occidente”, se mencionó en el comunicado.

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La experiencia de la viceministra designada estuvo en la Cámara Colombiana de Infraestructura: “Hizo parte de nuestra Junta Directiva y presidió la Subcomisión de Infraestructura del CIEV, espacios desde los cuales contribuyó al seguimiento de los proyectos estratégicos del Valle del Cauca y promovió una visión integradora del sector, fortaleciendo la articulación entre los actores públicos y privados”.

Esta es María Fernanda Santa, la nueva viceministra de Infraestructura en el Ministerio de Transporte - crédito @CIEValle/X

“Para el Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, su llegada al Viceministerio representa una oportunidad para continuar avanzando en los proyectos de infraestructura que requiere el departamento y el suroccidente colombiano para mejorar su conectividad, fortalecer su competitividad y generar nuevas oportunidades de desarrollo”, añadió“.

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“Trabajando sin descanso”

Por su parte, la ministra de Transporte designada, Elsa Noguera, habló en redes sociales sobre el reto de asumir la cartera y la motivación de trabajar con De la Espriella: “Esto era mucho más que ocupar un nuevo cargo, era la oportunidad de sumarme a un equipo con una misión clara: construir la Patria Milagro y devolverle a millones de colombianos la esperanza en el futuro”.

“Creo profundamente en el liderazgo del tigre Abelardo, un líder valiente, decidido a devolverle a Colombia el orden, la confianza y la capacidad de hacer que las cosas ocurran”, dijo la jefe de cartera, previo a la ceremonia de posesión en el Arena USC en Cali.

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Elsa Noguera mostró su motivación y alegría por ser la ministra de Transporte - crédito @elsanoguerabaq/X

Noguera afirmó que uno de los temas que más fortalecerá en su gestión es el “transporte multimodal” y mejorar la conectividad en las regiones para fortalecer la economía nacional: “Pondré mi vocación de servicio, mis ganas y mi corazón al servicio del país, trabajando sin descanso para que el transporte multimodal y de infraestructura vuelvan a ser motores de progreso y oportunidades para nuestra gente”.

Cabe recordar que, luego de la posesión y el reconocimiento de las Fuerzas Armadas en Cali, la exgobernadora del Atlántico asumirá de manera oficial en la cartera junto con el resto del gabinete del nuevo presidente de Colombia.

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