Estos son los restos que tendrá que enfrentar el presidente Abelardo de la Espriella en materia de salud y seguridad: “Modificar el marco legal”

El profesor e investigador de la Universidad de La Sabana Erwin Hernando Hernández Rincón aseguró que el primer mandatario tendrá que buscar nuevas fuentes de financiación - crédito Suministrado a Infobae Colombia

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El nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, recibirá un país en el que persisten graves problemáticas en materia de salud y de seguridad.

Durante la administración el exmandatario Gustavo Petro, el primer jefe de Estado de izquierda que tuvo la Nación, se reportó un deterioro en la prestación de los servicios de salud, sobre todo para los maestros –que vivieron un cambio de modelo aparentemente fallido– y la ciudadanía afiliada a las EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud, aunque las fallas se mantienen en el sistema de salud en general.

También se documentó el fortalecimiento de varios grupos armados, pese a sus esfuerzos para lograr su desmovilización y desescalar la violencia a través de la implementación de su política de Paz Total.

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Abelardo de la Espriella enfrentará un deterioro en el sistema de salud y un fortalecimiento de grupos armados - crédito John Vizcaino/Associated Press

En ese sentido, el primer mandatario deberá hacer frente a ese complejo panorama y, según expertos, en cada sector tiene al menos tres retos cruciales por abordar.

Retos en materia de salud: financiación, barreras y tecnología

Sobre la crisis que se evidencia en el sistema de salud, el profesor e investigador de la Universidad de La Sabana Erwin Hernando Hernández Rincón explicó que el primer punto que el jefe de Estado debe atender es la financiación. Según detalló, es necesario que la administración encuentre distintas fuentes de financiación para llenar los vacíos actuales.

“El país, en ciertos escenarios y en distintas latitudes, ha tenido distintos problemas para poder responder a las necesidades financieras, posiblemente por la insuficiencia de la unidad de pago por capitación, las deudas de las EPS, también las deudas hacia los hospitales, lo cual genera un déficit importante. El Gobierno va a tener que buscar distintas fuentes o hacer una gimnasia financiera para poder responder a estas necesidades”, precisó.

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De igual manera, explicó que se debe enfocar en desmantelar las barreras de acceso que enfrentan diariamente los usuarios del sistema de salud. Mencionó, por ejemplo, las listas de espera, las demoras en la asignación de citas médicas o procedimientos, y la falta de entrega de medicamentos.

Hay barreras para el acceso a la prestación de servicios de salud en Colombia - crédito Hospital Internacional de Colombia

“Esto es vital porque los tiempos de espera, aunque en muchos lugares del mundo pueden llegar a tres meses, en Colombia hace muchos años no eran tan prolongados y en este momento en Colombia sí presentan un desafío importante para la población”, detalló.

El tercer reto que detectó el experto en materia de salud para el Gobierno es responder a las necesidades de la población. Recordó que hay ciudadanos que viven en zonas rurales y dispersas que enfrentan todavía más dificultades para acceder a los servicios de salud.

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Indicó que en los casos urbanos también hay dificultades para atender a la población por la falta de profesionales de la salud. En ese sentido, recomendó apuntarle al uso de la tecnología y de la inteligencia artificial para conectar a los pacientes con los médicos tratantes.

Retos en materia de seguridad: extorsión, hacinamiento y recursos

El politólogo Omar Oróstegui, docente de la Universidad de La Sabana, aseguró que el nuevo presidente de Colombia deberá resolver los problemas de seguridad en las zonas urbanas, donde predominan delitos como la extorsión - crédito Suminsitrado a Infobae Colombia

Por otro lado, el politólogo Omar Oróstegui, docente de la Universidad de La Sabana, indicó que el presidente Abelardo de la Espriella tendrá que mejorar la seguridad en entornos urbanos. A su juicio, eso implica atacar el flagelo de la extorsión, que ha estado creciendo de manera exponencial, sobre todo en ciudades principales como Cali, Bogotá, Barranquilla.

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“Todo el tema de microtráfico, que viene afectando también muchísimo a las ciudades y sobre todo también el tema de violencia urbana y hurtos, hurtos a personas, hurtos de celulares. Eso va a significar, entre otras cosas, modificar el marco legal y normativo para poder afrontar estos problemas urbanos hoy en las principales ciudades del país”, detalló.

De igual manera, aseguró que el jefe de Estado debe abordar el problema de hacinamiento “crítico” que hay en el sistema carcelario y penitenciario del país, lo que incluye, además de las cárceles, las URI y las inspecciones de Policía. Desde su perspectiva, es necesario que destine esfuerzos para mejorar la infraestructura.

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Abelardo de la Espriella tendrá que resolver el problema de hacinamiento en las cárceles del país - crédito John Paz/Colprensa

“Mirar cómo se va a materializar la promesa de campaña de las megacárceles y sobre todo, de dónde sacar los recursos para poder operar y hacer posible esta apuesta de política pública”, dijo.

Finalmente, aseguró que De la Espriella debe atacar el lavado de activos, el narcotráfico manejado por las organizaciones delincuenciales y el crimen transfronterizo.