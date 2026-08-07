De la unidad a la separación: así cambió la familia presidencial en la era de Gustavo Petro

Gustavo Petro llegó al final de su mandato con su hija Antonella y Nicolás Alcocer Petro - crédito Andrea Puentes/Presidencia de Colombia

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La jornada del 7 de agosto de 2026 quedó marcada en la memoria política de Colombia por la despedida de Gustavo Petro del Palacio presidencial, tras culminar un período de cuatro años al frente del Ejecutivo.

Vestido completamente de blanco y acompañado únicamente por su hijos Antonella y Nicolás Alcocer Petro, el exmandatario cerró un ciclo bajo la solemnidad de los honores militares. La imagen contrastó con la escena de su llegada en 2022, cuando toda la familia ocupó un lugar destacado y proyectaba cercanía, unidad y fortaleza institucional.

En el inicio del mandato, Verónica Alcocer asumió el rol protocolario de primera dama, participando activamente en las actividades oficiales y compartiendo la exposición pública inherente al poder.

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Durante los primeros meses, las apariciones conjuntas evidenciaron una familia presidencial sólida, próxima al círculo de decisión y con alta presencia mediática. Sin embargo, el tiempo fue modificando esa dinámica: la frecuencia de los actos conjuntos disminuyó y, paulatinamente, la situación sentimental de Petro y Alcocer pasó al dominio público.

La ausencia de Verónica Alcocer marca la despedida de Gustavo Petro del Palacio presidencial - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

La confirmación oficial de la separación llegó en octubre de 2025, cuando Petro reconoció que la relación con Alcocer se había transformado en una separación de hecho.

El entonces jefe de Estado, además, precisó en julio de 2026 que el vínculo civil correspondía a una separación de bienes y divorcio.

El proceso, aunque personal, no interrumpió la continuidad de Alcocer en funciones protocolares durante buena parte del gobierno. Incluso, tras el anuncio, ambos coincidieron en momentos institucionales puntuales, como ocurrió en las elecciones legislativas de marzo de 2026, donde aparecieron junto a sus hijas en la jornada electoral.

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Posteriormente, la distancia volvió a hacerse visible, especialmente en la segunda vuelta presidencial, donde la familia optó por mostrarse separada.

Familia presidencial: el presidente Gustavo Petro junto a la entonces primera dama Verónica Alcocer y sus hijos Nicolás, Andrés, Andrea, Sofía y las nietas del primer mandatario - crédito Presidencia

La transformación de la imagen de la pareja presidencial se fue haciendo notoria y la vida privada ocupó un lugar destacado en la conversación pública. Distintos episodios judiciales y controversias rodearon al entorno cercano del mandatario.

El caso de Nicolás Petro, hijo del expresidente, adquirió relevancia nacional al estar involucrado en procesos judiciales que generaron debate político y mediático.

La propia Alcocer también se vio implicada en situaciones controvertidas, como la aparición de su nombre en una decisión de Estados Unidos relacionada con la Lista Clinton, episodio que incluyó a Petro y a su hijo Nicolás y que el entonces mandatario aprovechó para reiterar la separación.

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Estos hechos contribuyeron a que la familia presidencial dejara de ser una figura meramente protocolaria y se convirtiera en un actor recurrente en la agenda política, afectando tanto la percepción pública como la narrativa política durante el mandato.

Los asuntos familiares y las controversias judiciales desplazaron en ocasiones el enfoque institucional, dotando al entorno presidencial de una exposición poco habitual en gobiernos anteriores.

El cierre del ciclo presidencial tuvo lugar en la Plaza de Armas, donde Petro se despidió con un mensaje breve dirigido a las Fuerzas Armadas y a los trabajadores de la Casa de Nariño.

Nicolás Petro Burgos, hijo del expresidente Gustavo Petro, fue uno de los escándalos más sonados del gobierno saliente - crédito @NicolasPetroB/Instagram

“Hasta siempre. Libertad y vida. Siempre, siempre y siempre. Gracias por haberme acompañado, soldados por haberme cuidado. Creo que ustedes salen mejor que cuando yo entré. Así que ¡viva Colombia libre!”, pronunció el ahora expresidente, visiblemente emocionado.

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La despedida incluyó un video difundido por Petro, donde Antonella leyó una carta de agradecimiento al personal de la sede presidencial por el apoyo recibido durante la administración.

La ausencia de Verónica Alcocer en el acto de despedida fue interpretada como un reflejo del cambio profundo experimentado por la familia presidencial a lo largo de cuatro años.

Si en 2022 el arranque estuvo marcado por la unidad, en 2026 la escena simbolizó una transformación: la pareja que llegó junta al poder reconoció públicamente su separación, mientras que la exposición pública de sus hijos y otros allegados también varió con el tiempo. Lo sucedido no permite hablar de una ruptura absoluta, sino de una adaptación a nuevas realidades personales y políticas.

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El entorno familiar de Petro se vio atravesado por el escrutinio y las controversias propias de la vida pública. La salida del exmandatario representa el fin de una etapa donde la vida privada y la función institucional se entrelazaron constantemente, dejando una huella singular en la historia reciente de Colombia.