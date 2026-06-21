Colombia

Gustavo Petro aseguró que los resultados de la segunda vuelta no garantizan que Abelardo de la Espriella sea presidente: “No sé puede proclamar”

El presidente colombiano instó nuevamente a los jueces de la nación para que sean aquellos que le anuncien a la nación el nombre de su sucesor

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El presidente Petro se refirió a los costos de la implementación del Acuerdo Final de Paz con las extintas Farc. Presidencia (Archivo)
Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito Presidencia de Colombia

El presidente de la república de Colombia Gustavo Petro se refirió nuevamente a los resultados del preconteo de la segunda vuelta presidencial que se realizó el 21 de junio de 2026.

En una publicación de X, el mandatario colombiano sostuvo que el preconteo, que dió como ganador a Abelardo de la Espriella, no garantiza un triunfo consolidado del aspirante de la derecha colombiana, por lo que instó a los jueces de la nación para que sean los que den la última palabra frente a la elección de su sucesor.

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“Con los mismos datos de la registraduría, el resultado de pre conteo en este momento es 49,3 por Abelardo y 49 por Cepeda. No sé puede proclamar ninguno presidente. Es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces”, escribió el jefe de Estado.

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