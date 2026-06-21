Andrea Petro exige un reconteo de votos en la segunda vuelta presidencial de Colombia: “Solicitamos la verificación de todas las actas”

Andrea Petro, la hija mayor del presidente saliente Gustavo Petro, publicó este domingo en su cuenta de Instagram (@andreapetro91) un mensaje en el que exige un reconteo de votos y una revisión integral de todo el proceso electoral de la segunda vuelta presidencial colombiana.
“Solicitamos la verificación de todas las actas, los votos válidos, los votos nulos, las incidencias registradas y cualquier otro elemento que permita garantizar la transparencia y la certeza de los resultados”, escribió.
PUBLICIDAD
Y agregó: “La voluntad ciudadana debe ser respetada y cada voto debe ser debidamente revisado y contabilizado”, concluía el texto.
Noticia en desarrollo...
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD