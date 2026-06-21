Qué se vota hoy en Colombia: claves para entender la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputarán el 21 de junio las elecciones presidenciales en una segunda vuelta - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El día de hoy 21 de junio de 2026 se desarrolla en Colombia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En esta jornada, la ciudadanía habilitada en el censo electoral elige al presidente y vicepresidente de la República para el periodo constitucional 2026-2030. El cargo será asumido en agosto de 2026, conforme al calendario institucional del país.

La segunda vuelta es un mecanismo previsto en la Constitución Política que se activa cuando ninguno de los candidatos alcanza la mayoría absoluta en la primera ronda. Su objetivo es garantizar que el jefe de Estado sea elegido con un respaldo mayoritario de los votantes.

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A continuación, se presentan las principales claves para comprender este proceso electoral, su funcionamiento, los participantes y los aspectos logísticos de la jornada.

¿Qué se vota hoy en Colombia?

En esta jornada electoral se elige exclusivamente al presidente y vicepresidente de la República de Colombia.

No se vota por otros cargos de representación popular como Congreso, gobernaciones o alcaldías. La elección se limita a los dos candidatos que obtuvieron la mayor votación en la primera vuelta.

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La segunda vuelta electoral busca que el presidente electo cuente con legitimidad democrática suficiente, al ser elegido por mayoría de votos válidos entre dos opciones finales.

¿Por qué Colombia tiene segunda vuelta presidencial en 2026?

El sistema electoral colombiano establece la segunda vuelta como un mecanismo para garantizar que el ganador obtenga un respaldo mayoritario y no una simple pluralidad de votos.

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En la primera vuelta presidencial, realizada el 31 de mayo de 2026, ningún candidato superó el umbral del 50% más uno de los votos válidos, por lo que se activó la segunda fase del proceso electoral.

Este modelo permite que la ciudadanía decida entre las dos opciones más votadas, reduciendo el riesgo de que un presidente sea elegido con un bajo nivel de apoyo en un escenario de fragmentación política.

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Las urnas de votación son los espacios donde se depositan los votos durante el conteo manual realizado por jurados electorales al cierre de la jornada. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Quiénes son los candidatos que buscan llegar a la Presidencia?

Los dos aspirantes que compiten en esta segunda vuelta representan posturas políticas y proyectos de país distintos.

Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella es un abogado de 47 años y fundador del movimiento político Defensores de la Patria, que pasó en poco tiempo de figura mediática controvertida a convertirse en el candidato presidencial más votado en la primera vuelta del 31 de mayo de 2026 en Colombia. Su resultado lo llevó al segundo balotaje frente a Iván Cepeda, consolidando un discurso centrado en la mano dura y la oposición al gobierno de Gustavo Petro.

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Es abogado de la Universidad Sergio Arboleda y fundador del bufete De La Espriella Lawyers. Ha ganado notoriedad por representar a figuras políticas, empresariales y militares en casos judiciales complejos, incluyendo nombres polémicos como Álex Saab y David Murcia Guzmán, lo que ha contribuido a su perfil público dividido entre lo mediático y lo controversial.

Su crecimiento político se consolidó a finales de 2025, cuando comenzó su campaña presidencial y logró posicionarse como el principal referente del voto antipetrista, sin pertenecer a un partido tradicional. Se define como un líder de una derecha radical en renovación, con un estilo de campaña basado en la polarización y el discurso de outsider.

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En su propuesta política, plantea una agenda de mano dura contra el crimen, incluyendo el fortalecimiento militar, reactivación de fumigaciones a cultivos ilícitos, cooperación con Estados Unidos e Israel y la creación de megacárceles. En redes sociales ha propuesto medidas altamente controversiales como la pena de muerte para asesinos de niños y se declara defensor de la “familia tradicional”.

En economía propone reducir impuestos, recortar el Estado y mantener la explotación petrolera, diferenciándose del enfoque de la izquierda. En política exterior, plantea distanciarse del gobierno de Venezuela hasta que haya elecciones democráticas y ha expresado afinidad con líderes como Donald Trump y Nayib Bukele.

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Iván Cepeda

Iván Cepeda, de 63 años, es senador del Pacto Histórico y llegó a la campaña presidencial de 2026 como el principal referente de la izquierda colombiana tras ganar la consulta interna del movimiento. Su candidatura se consolidó de forma tardía, ya que hasta finales de 2025 no era el nombre principal para suceder a Gustavo Petro, pero terminó convirtiéndose en la figura dominante del sector.

Su ascenso estuvo marcado por su papel en el caso judicial contra Álvaro Uribe Vélez, proceso en el que participó como víctima y testigo y que le dio una alta exposición pública. Aunque el caso tuvo múltiples giros (incluida una condena inicial y posterior revocatoria), su visibilidad en el escenario político lo posicionó como uno de los actores centrales de la contienda presidencial.

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Cepeda nació en Bogotá el 24 de octubre de 1962 y es hijo del congresista asesinado Manuel Cepeda Vargas y de la dirigente comunista Yira Castro, un origen familiar que ha influido profundamente en su perfil político, fuertemente ligado a la defensa de los derechos humanos y las víctimas del conflicto.

Su trayectoria incluye la fundación del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, su paso por el Polo Democrático y su llegada al Senado en 2014, cargo en el que ha sido reelegido. En el Congreso ha participado en temas de paz, negociación con grupos armados y denuncias de parapolítica, además de haber actuado como facilitador en procesos de diálogo con las FARC, el ELN y acercamientos con el Clan del Golfo.

En su campaña, Cepeda se presenta como un defensor de la paz, la justicia social y los derechos humanos, con una estrategia más discreta basada en actos públicos y pocas entrevistas. Su perfil contrasta con el de su rival en segunda vuelta, al centrarse en la continuidad del proyecto progresista y la defensa del modelo impulsado por el gobierno de Gustavo Petro.

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella son los candidatos que compiten en la segunda vuelta presidencial tras obtener las mayores votaciones en la primera ronda. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Quién puede votar en las elecciones presidenciales de Colombia?

El censo electoral para estos comicios incluye a 41.421.973 ciudadanos colombianos, de los cuales 1.414.661 residen en el exterior.

Pueden votar los ciudadanos que:

Sean mayores de 18 años

Estén inscritos en el registro electoral

Tengan la cédula de ciudadanía vigente

No tengan suspendidos sus derechos políticos

El voto es un derecho constitucional, no obligatorio. Ningún ciudadano puede votar más de una vez y los extranjeros no están habilitados para participar en elecciones presidenciales.

¿Cómo funciona la segunda vuelta presidencial en Colombia?

La segunda vuelta es un proceso de elección directa entre dos candidatos.

El ganador es quien obtenga la mayor cantidad de votos válidos, sin necesidad de alcanzar un porcentaje mínimo adicional.

El voto en blanco continúa como opción electoral, aunque solo tendría efectos jurídicos si supera en número a los votos de ambos candidatos, lo que implicaría la repetición del proceso electoral con nuevos aspirantes.

¿Los colombianos en el exterior también pueden participar?

Sí. Más de 1,4 millones de colombianos en el exterior pueden ejercer su derecho al voto en consulados y centros autorizados.

Esta participación permite que la diáspora colombiana intervenga en la elección del presidente, bajo las mismas condiciones establecidas para los votantes dentro del territorio nacional.

¿Dónde se puede consultar el puesto de votación?

Cada ciudadano puede consultar su lugar de votación a través del portal oficial de la Registraduría Nacional, el proceso se realiza mediante el número de cédula, el sistema informa:

Dirección del puesto de votación

Mesa asignada

Ubicación tanto en Colombia como en el exterior

¿A qué hora abren y cierran las mesas de votación?

Las mesas de votación funcionan en horario continuo:

Apertura: 8:00 a. m.

Cierre: 4:00 p. m. (hora local)

El horario aplica en todo el país y en los puestos habilitados en el exterior. Las personas que se encuentren dentro del recinto antes del cierre pueden votar aunque el proceso se extienda unos minutos.

¿Qué documento se necesita para votar?

El único documento válido para sufragar es la cédula de ciudadanía, en formato físico o digital.

No se aceptan pasaportes, licencias de conducción, contraseñas ni otros documentos de identificación.

¿Qué pasa después del cierre de las urnas?

Una vez finalizada la jornada, se inicia el conteo manual y público de los votos en cada mesa.

Este proceso incluye:

Apertura de urnas

Conteo de votos por parte de jurados

Registro en formularios oficiales

Transmisión de resultados preliminares

El procedimiento se realiza bajo vigilancia de autoridades electorales y observadores.

¿Cómo se realiza el conteo de los votos?

El escrutinio es manual y se lleva a cabo en cada mesa de votación.

Los jurados cuentan los votos uno por uno, los clasifican y los registran en documentos oficiales. Posteriormente, estos resultados son enviados a los sistemas de consolidación nacional.

El proceso incluye controles y auditorías para verificar la integridad de la información.

¿Cuándo se conocerán los resultados de las elecciones?

Los resultados preliminares se publican pocas horas después del cierre de las urnas.

La autoridad electoral difunde avances en tiempo real. El resultado definitivo se consolida tras el escrutinio oficial y la verificación de actas.

En la mayoría de los casos, la tendencia del ganador suele conocerse el mismo día de la elección.

¿Cuándo asumirá el cargo el nuevo presidente de Colombia?

El presidente electo tomará posesión el 7 de agosto de 2026 y ejercerá funciones hasta agosto de 2030.

El periodo presidencial en Colombia es de cuatro años y no permite reelección inmediata.

¿Qué sucede si un ciudadano no vota?

El voto en Colombia es voluntario.

Quienes votan reciben un certificado electoral que puede otorgar beneficios administrativos, como tiempo compensatorio laboral o descuentos en trámites públicos.

No existen sanciones ni multas para quienes deciden no participar.

Más de 1,4 millones de colombianos residentes en el exterior podrán votar en las elecciones presidenciales 2026. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Qué diferencias hay entre la primera y la segunda vuelta presidencial?

En la primera vuelta participan todos los candidatos inscritos y se requiere mayoría absoluta para ganar.

En la segunda vuelta solo participan los dos más votados, y gana quien obtenga la mayoría simple.

El voto en blanco tiene presencia en ambas rondas, pero su impacto legal es limitado en la segunda vuelta.

¿Qué está en juego en las elecciones presidenciales de Colombia 2026?

El resultado de la elección define la orientación del poder ejecutivo para el periodo 2026-2030.

Entre los temas relevantes se encuentran la política económica, la seguridad, la implementación de reformas sociales, la gestión del conflicto armado, la relación con países vecinos y la estabilidad institucional.

El nuevo gobierno tendrá la responsabilidad de ejecutar su programa en un contexto de debates sobre desarrollo económico, seguridad ciudadana y reformas sociales.

¿Cuánto dura el mandato del presidente que resulte elegido?

El mandato presidencial en Colombia es de cuatro años, sin posibilidad de reelección inmediata. El periodo inicia en agosto de 2026 y finaliza en agosto de 2030.