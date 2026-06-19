Colombia

Abelardo de la Espriella explicó qué pasará con una asamblea constituyente en un eventual gobierno suyo: “Vamos a respetar la Constitución”

El líder del movimiento Defensores de la Patria insistió en que una cosa es que los promotores actúen dentro de la ley y otra que la iniciativa prospere

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Abelardo de la Espriella - crédito @delaespriella_style/Instagram/@PactoHistorico/X
Abelardo de la Espriella ratificó su compromiso con al defensa de la carta magna del país - crédito @delaespriella_style/Instagram/@PactoHistorico/X

El candidato de la derecha, Abelardo de la Espriella, aseguró que, si llegara a la Presidencia, se opondría por vías legales a una eventual convocatoria de asamblea constituyente impulsada por sectores de la oposición, específicamente el Pacto Histórico, porque, según dijo en una entrevista con El Tiempo, Colombia no necesita cambiar la Constitución Política de 1991, sino cumplirla.

La definición central de su propuesta quedó planteada en términos de continuidad institucional. “Nosotros vamos a respetar la Constitución Política de 1991 y bajo ninguna circunstancia, vamos a proponer cambiarla. Colombia no necesita una Asamblea Constituyente. Lo que necesita es cumplir la que tiene”, explicó.

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Para dejar sentada su postura, el ganador de la primera vuelta presidencial afirmó que cualquier sector tiene derecho a promover esa figura “y seguir el trámite legal, esto es una democracia”. Acto seguido, precisó cuál sería la respuesta de su eventual gobierno: “Si ellos quieren hacer una promoción de una Constituyente con la que nosotros no estamos de acuerdo, nosotros también ejerceremos los mecanismos legales para oponernos a ella. Hacemos pedagogía”.

El líder del movimiento Defensores de la Patria insistió en que una cosa es que los promotores actúen dentro de la ley y otra que la iniciativa prospere - crédito Luisa González/Reuters
El líder del movimiento Defensores de la Patria insistió en que una cosa es que los promotores actúen dentro de la ley y otra que la iniciativa prospere - crédito Luisa González/Reuters

El líder del movimiento Defensores de la Patria insistió en que una cosa es que los promotores actúen dentro de la ley y otra que la iniciativa prospere. “Otra cosa es que se las aprueben y otra que nosotros nos quedemos quietos y, en el mismo marco de la Constitución, nos opongamos”, afirmó De la Espriella.

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Estas declaraciones resumen de manera directa la pregunta sobre qué haría un eventual gobierno suyo ante un intento de reforma constitucional por esa vía: permitiría que se surtieran los mecanismos previstos en la democracia, pero activaría instrumentos legales y políticos para bloquear una constituyente con la que no estuviera de acuerdo.

El candidato de derecha también dijo que, si llega a la Casa de Nariño, firmará 90 decretos el 7 de agosto de 2026 para implementar medidas en seguridad, economía, salud y educación.

“Lo primero que tenemos que decir es que hay que llegar a revisar cómo es que están dejando todo, porque vamos a encontrar un verdadero desastre. Mientras nosotros armamos la agenda legislativa, vamos a presentar o vamos a suscribir el mismo 7 de agosto noventa decretos en temas de seguridad, en temas económicos, en temas de salud y en temas de educación”, expuso De la Espriella.

José Manuel Restrepo vinculó la propuesta con cambios en el banco central y la contratación pública

José Manuel Restrepo vinculó la propuesta con cambios en el banco central y la contratación pública - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - Colprensa
José Manuel Restrepo vinculó la propuesta con cambios en el banco central y la contratación pública - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - Colprensa

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial del candidato Abelardo de la Espriella, afirmó que la iniciativa que atribuía al Pacto Histórico y la campaña de Iván Cepeda hasta hace unos días incluía transformaciones profundas en el funcionamiento del Estado. Entre ellas, mencionó alteraciones en entidades de control, en la contratación pública y en los contrapesos entre ramas del poder.

Su crítica se concentró en dos puntos concretos. “¿Para qué acabar con la autonomía de la banca central? Para ‘prender la maquinita de los billetes’, imprimir plata y gastar. Pretenden cambiar las formas de contratación pública para violar toda la Ley 80”, dijo Restrepo al periódico.

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial del candidato Abelardo de la Espriella, afirmó que la iniciativa que atribuía al Pacto Histórico y la campaña de Iván Cepeda hasta hace unos días incluía transformaciones profundas en el funcionamiento del Estado - crédito @jrestrp/X
José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial del candidato Abelardo de la Espriella, afirmó que la iniciativa que atribuía al Pacto Histórico y la campaña de Iván Cepeda hasta hace unos días incluía transformaciones profundas en el funcionamiento del Estado - crédito @jrestrp/X

El académico añadió otra objeción sobre el diseño político de esa eventual constituyente. “Pretenden cambiar los pesos y contrapesos en la democracia para que haya más autoritarismo” y además, lograr que “los integrantes de la Constituyente se definan por un mecanismo que no es democrático para tener las mayorías. Eso es inaceptable”, afirmó Restrepo.

En medio del diálogo, Iván Cepeda y Gustavo Petro fueron mencionados por De la Espriella como referentes de un proyecto que, a su juicio, buscaba alterar la permanencia en el poder. “Vamos a decirlo de manera más clara. El señor (Iván) Cepeda y (Gustavo) Petro quieren hacer una constituyente para hacer lo que hizo (Hugo) Chávez en Venezuela. Estemos claros en eso. Atornillarse al poder y perpetuarse en él”, concluyó.

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